Endrick menceritakan bagaimana ia menjadi penggemar berat Bobby Charlton, saat bintang Brasil itu menyinggung julukan lucu yang diberikan Jude Bellingham dan Vinicius Jr kepadanya

Kekaguman sang pemain muda terhadap mendiang legenda Inggris itu akhirnya menjadi bahan candaan di ruang ganti Madrid, yang melibatkan bintang-bintang seperti Bellingham dan Vinicius. Terlepas dari ejekan ringan tersebut, Endrick memandang julukan itu sebagai bukti semangat positif yang ada di antara para pemain Los Blancos.

Berbicara kepada FourFourTwo, Endrick - yang sedang menjalani musim ini dengan status pinjaman di Lyon - menjelaskan: “Saya penggemar berat EA Sports FC dan sering bermain Ultimate Team, di mana para pemain yang paling diinginkan adalah para Ikon. Selain Bobby Charlton, saya juga suka bermain dengan Ruud Gullit. Saya mulai mempelajari sejarah Charlton karena dia adalah seorang striker, tetapi juga bermain sebagai gelandang dan bertahan dengan sangat baik.”

Dia menambahkan: “Saya suka mempelajari sejarah para pemain yang saya dapatkan tapi belum begitu kenal, jadi saya meneliti dia dan melihat dia pernah bermain untuk Manchester United, memenangkan Piala Eropa, dan sangat dicintai oleh para penggemar lokal. Saya menyukai kisahnya dan sering memainkannya dalam game karena dia memiliki tendangan yang luar biasa. Sayangnya, saya tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengannya, tapi saya pernah melihat klip-klipnya di TikTok. Saya selalu menganggapnya sebagai lelucon dan menyukai julukannya; itu menunjukkan betapa baiknya suasana di Real Madrid.”