Real Club Celta v Olympique Lyonnais - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First Leg
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Endrick menceritakan bagaimana ia menjadi penggemar berat Bobby Charlton, saat bintang Brasil itu menyinggung julukan lucu yang diberikan Jude Bellingham dan Vinicius Jr kepadanya

B. Charlton

Bintang muda Brasil, Endrick, berbagi kisahnya tentang kekagumannya terhadap legenda Manchester United, Sir Bobby Charlton, serta julukan 'Bobby' yang diberikan kepadanya oleh rekan-rekan setimnya di Real Madrid. Pemain remaja ini mengungkapkan bahwa kekagumannya terhadap pemenang Piala Dunia 1966 tersebut berasal dari perpaduan unik antara permainan video modern dan penelitian sejarah.

  Cara modern untuk menghargai sejarah

    Penyerang asal Brasil ini pertama kali mengejutkan dunia sepak bola dengan menyebut Charlton sebagai idola setelah mencetak gol debutnya di level internasional melawan Inggris di Wembley pada tahun 2024. Meskipun lahir beberapa dekade setelah masa kejayaan Charlton, minat pemain berusia 19 tahun ini muncul setelah ia menggunakan kartu legendaris sang ikon dalam video game EA Sports FC. Perkenalan digital ini membawanya untuk menelusuri karier gemilang sang striker di United, termasuk perannya dalam kemenangan Piala Eropa 1968.

    Ikon dan julukan 'Bobby'

    Kekaguman sang pemain muda terhadap mendiang legenda Inggris itu akhirnya menjadi bahan candaan di ruang ganti Madrid, yang melibatkan bintang-bintang seperti Bellingham dan Vinicius. Terlepas dari ejekan ringan tersebut, Endrick memandang julukan itu sebagai bukti semangat positif yang ada di antara para pemain Los Blancos.

    Berbicara kepada FourFourTwo, Endrick - yang sedang menjalani musim ini dengan status pinjaman di Lyon - menjelaskan: “Saya penggemar berat EA Sports FC dan sering bermain Ultimate Team, di mana para pemain yang paling diinginkan adalah para Ikon. Selain Bobby Charlton, saya juga suka bermain dengan Ruud Gullit. Saya mulai mempelajari sejarah Charlton karena dia adalah seorang striker, tetapi juga bermain sebagai gelandang dan bertahan dengan sangat baik.”

    Dia menambahkan: “Saya suka mempelajari sejarah para pemain yang saya dapatkan tapi belum begitu kenal, jadi saya meneliti dia dan melihat dia pernah bermain untuk Manchester United, memenangkan Piala Eropa, dan sangat dicintai oleh para penggemar lokal. Saya menyukai kisahnya dan sering memainkannya dalam game karena dia memiliki tendangan yang luar biasa. Sayangnya, saya tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengannya, tapi saya pernah melihat klip-klipnya di TikTok. Saya selalu menganggapnya sebagai lelucon dan menyukai julukannya; itu menunjukkan betapa baiknya suasana di Real Madrid.”

  Profesionalisme di balik canda tawa

    Meskipun julukan 'Bobby' tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksinya di media sosial bersama rekan-rekan setimnya di Madrid, sang penyerang dengan cepat membedakan antara canda tawa di ruang ganti dan fokus profesional. Ia selalu mempertahankan standar kerja yang tinggi setiap kali turun ke lapangan, memastikan perkembangannya tetap menjadi prioritas selama masa peminjamannya saat ini di luar Bernabeu.

    Merenungkan lingkungan kerjanya, ia menambahkan: “Tapi saat waktunya bekerja dengan serius, mereka memanggilku dengan namaku dan kami fokus untuk memberikan yang terbaik. Di sini, di Lyon, julukan itu belum populer – mereka hanya memanggilku Endrick. Aku suka mempelajari sejarah para pemain yang pernah bermain di sini tapi tidak kukenal dengan baik. Bermain di stadion tempat Bobby pernah bermain, mencetak gol pada hari debut Ronaldo – ini adalah kenangan yang sangat penting bagiku.”

  Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    Membangun bintang Selecao berikutnya

    Endrick sedang mengasah kemampuannya selama masa peminjaman di Lyon, di mana ia telah mencetak tiga gol dan empat assist dalam sepuluh pertandingan Ligue 1 musim ini. Masa peminjaman di Prancis ini bertujuan untuk memberinya menit bermain yang konsisten yang ia butuhkan sebelum kembali bersaing memperebutkan tempat permanen di lini depan Madrid yang dipenuhi bintang-bintang. Dengan 15 penampilan tim senior dan tiga gol untuk Brasil di bawah ikat pinggangnya, striker ini tetap menjadi komponen kunci masa depan tim nasional saat mereka bersiap untuk siklus internasional besar berikutnya.