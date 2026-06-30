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Endrick 'menantikan' babak baru di Real Madrid sambil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, atas kesempatan yang diberikan untuk berlaga di Piala Dunia
Endrick meninjau kembali masa peminjamannya yang krusial di Lyon dan perjalanannya di Piala Dunia
Endrick mengungkapkan kebahagiaan yang luar biasa setelah membantu Brasil memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, menyusul kemenangan 2-1 atas Jepang di mana ia bermain sepanjang babak kedua. Dalam pernyataan pers yang dilaporkan oleh AS, Endrick merefleksikan perjalanannya belakangan ini.
"Saya sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena enam bulan terakhir ini merupakan masa yang luar biasa dalam hidup saya. Karier saya telah berubah banyak selama periode ini," kata Endrick. Ia menambahkan: "Pada awal tahun ini, saya tidak bermain bersama Real Madrid, lalu saya mendapat kesempatan untuk dipinjamkan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas hal itu, dan saya juga berterima kasih kepada Lyon yang telah membuka pintunya bagi saya serta memberi saya kesempatan untuk menunjukkan potensi saya dan lolos ke Piala Dunia."
- Getty Images Sport
Meme yang viral dan membela keputusan pemilihan pemain Ancelotti
Awal turnamen ini menuai sorotan tajam, karena platform media sosial dibanjiri meme viral yang mempertanyakan hubungan antara Endrick dan Carlo Ancelotti. Endrick tidak diturunkan sebagai pemain cadangan saat timnya bermain imbang 1-1 melawan Maroko, sebelum tampil selama 26 menit melawan Haiti dan hanya delapan menit melawan Skotlandia.
Terlepas dari keributan di luar, Endrick membela Ancelotti. Menepis pembicaraan tentang adanya konflik, Endrick berkata: "Dia pelatih hebat, dia orang yang bijaksana. Saya bersyukur kepada Tuhan karena dia ada di sini, karena dia adalah pelatih hebat. Dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk Endrick, dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk para penggemar, dia akan melakukan apa yang terbaik untuk tim. Dia tahu betul bagaimana saya bisa membantu tim."
Ancelotti meminta kesabaran sementara Endrick membuktikan kepercayaan yang diberikan padanya
Ancelotti secara konsisten telah mendesak para penggemar untuk bersabar, menegaskan bahwa Endrick akan mendapat kesempatan pada saat yang tepat, sekaligus memuji kedewasaannya. Momen itu tiba saat melawan Jepang, ketika Ancelotti memasukkan Endrick pada babak kedua—sebuah keputusan taktis yang terbukti sangat efektif. Endrick menyampaikan pesan terima kasih khusus kepada Ancelotti atas kepercayaan tersebut.
"Saya sangat berterima kasih kepada pelatih, karena beliau sangat memahami apa yang bisa diberikan oleh setiap pemain," kata Endrick. "Beliau memberi saya kesempatan di awal babak kedua untuk membantu tim mengubah jalannya pertandingan, dan kami berhasil meraih kemenangan." Pergantian pemain ini memungkinkan Endrick memberikan dampak yang signifikan di lapangan, sekaligus mengubur rasa frustrasi yang dialaminya di awal turnamen.
- Getty Images Sport
Bagaimana kelanjutan karier Endrick dan Brasil?
"Saya sedang menjalani momen yang luar biasa bersama tim nasional Brasil dan menikmati setiap menitnya di Piala Dunia," tutup Endrick. "Setelah turnamen ini berakhir, saya sangat menantikan untuk kembali ke Real Madrid dan memulai babak baru di sana." Endrick kini akan mempersiapkan diri untuk babak 16 besar, dengan harapan penampilannya yang gemilang akan memberinya posisi starter tetap saat ia kembali ke Real Madrid.