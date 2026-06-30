Endrick 'menantikan' babak baru di Real Madrid sambil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelatih timnas Brasil, Carlo Ancelotti, atas kesempatan yang diberikan untuk berlaga di Piala Dunia

Endrick mengungkapkan kebahagiaan yang luar biasa setelah membantu Brasil memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, menyusul kemenangan 2-1 atas Jepang di mana ia bermain sepanjang babak kedua. Dalam pernyataan pers yang dilaporkan oleh AS, Endrick merefleksikan perjalanannya belakangan ini.

"Saya sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena enam bulan terakhir ini merupakan masa yang luar biasa dalam hidup saya. Karier saya telah berubah banyak selama periode ini," kata Endrick. Ia menambahkan: "Pada awal tahun ini, saya tidak bermain bersama Real Madrid, lalu saya mendapat kesempatan untuk dipinjamkan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas hal itu, dan saya juga berterima kasih kepada Lyon yang telah membuka pintunya bagi saya serta memberi saya kesempatan untuk menunjukkan potensi saya dan lolos ke Piala Dunia."