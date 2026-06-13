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Endrick memuji sifat yang dimilikinya bersama Cristiano Ronaldo - saat bintang muda Brasil itu berupaya membuktikan kemampuannya kepada manajer baru Real Madrid, Jose Mourinho, menjelang Piala Dunia 2026
Obsesi terhadap etos kerja Cristiano Ronaldo
Endrick tak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo, namun saat ia bersiap menghadapi turnamen terbesar dalam hidupnya, kesamaan dalam pola pikir mereka semakin terlihat jelas. Pemain berusia 19 tahun ini, yang menjalani masa peminjaman yang sukses di Lyon untuk mengembalikan ketajaman permainannya akibat minimnya kesempatan bermain di Madrid, yakin bahwa dedikasinya terhadap sepak bola lah yang pada akhirnya akan membedakannya di ibu kota Spanyol.
"Ini akan sulit, selalu begitu. Itulah hukum sepak bola. Ini akan sulit, selalu begitu. Itulah hukum sepak bola. Keinginan untuk bekerja keras sejak usia dini adalah sesuatu yang saya miliki bersama Cristiano Ronaldo, tetapi saya tidak mengaguminya hanya karena etos kerjanya," kata Endrick kepada GQ Brazil. "Dia memiliki bakat luar biasa dan kisah inspiratif tentang bagaimana dia mengatasi kesulitan saat masih muda. Jika Anda sedang berada di tengah musim, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang akan membuat Anda mundur. Ini akan sulit; selalu begitu. Itulah hukum sepak bola."
- AFP
Taruhan Endrick di Lyon membuahkan hasil
Endrick mengungkapkan bahwa keputusannya untuk hengkang dari Madrid dengan status pinjaman ke Lyon didorong oleh keinginannya untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih reguler, dan langkah tersebut pada akhirnya membantunya kembali ke tim nasional serta memastikan tempatnya di Piala Dunia 2026. Cedera berkepanjangan yang dialami pemain berusia 19 tahun ini memainkan peran penting dalam keputusannya. Endrick menghabiskan 173 hari di luar lapangan karena cedera kaki kanan selama tahun 2025 dan kesulitan mendapatkan kesempatan bermain setelah kembali, yang mendorongnya untuk mencari tantangan baru di Prancis.
Kepindahan tersebut terbukti sukses, dengan pemain Brasil ini menyumbang delapan gol dan tujuh assist dalam 21 penampilan untuk Lyon, membantu klub tersebut lolos ke Liga Champions sekaligus membangun kembali kepercayaan diri dan kebugarannya. Endrick juga memuji istrinya, Gabriely Miranda, yang telah membantunya mengambil keputusan untuk meninggalkan Madrid. "Dia bertanya apa yang saya inginkan. Dan dia terus menanamkan hal itu di benak saya, dan saya mulai memikirkan pentingnya berdiri dengan kaki saya sendiri dan mewujudkannya," jelasnya.
Membuktikan kemampuannya di era Mourinho
Setelah masa-masa sulit di Santiago Bernabeu, di mana kesempatan bermainnya terbatas akibat cedera otot paha belakang, peminjaman Endrick ke Lyon terbukti menjadi titik balik dalam perkembangannya. Pemain asal Brasil itu kembali mendapatkan kepercayaan diri, ritme, dan performa terbaiknya, sehingga berhasil kembali masuk ke skuad tim nasional menjelang Piala Dunia 2026.
“Kami mempertimbangkan banyak hal: harus klub di salah satu dari lima liga teratas Eropa, dengan pelatih yang metodenya mirip dengan yang dia alami di Palmeiras, gaya menyerang, dan partisipasi dalam kompetisi Eropa,” jelas Thiago Freitas, COO Roc Nation Sports.
Dengan Jose Mourinho yang akan memulai babak baru di Real Madrid, Endrick kini memiliki panggung yang sempurna untuk memperkuat posisinya demi peran yang lebih besar musim depan. Kampanye Piala Dunia yang kuat dapat menjadi bukti tambahan bahwa ia siap menjadi bagian penting dari rencana Mourinho di Bernabeu.
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"Si kakek muda" dan kaitannya dengan Charlton
Meskipun usianya masih sangat muda, kedewasaan Endrick membuatnya dijuluki 'Bobby' oleh rekan-rekan setimnya, sebuah referensi atas kekagumannya terhadap Sir Bobby Charlton. Ia menghindari gaya hidup malam yang sering dikaitkan dengan para bintang sepak bola modern, dan memilih untuk fokus pada pemulihan serta perkembangan profesionalnya. Sifatnya yang rendah hati inilah yang ia harapkan dapat membawa Brasil mengakhiri puasa gelar Piala Dunia yang telah berlangsung lama pada musim panas ini.
Ia siap melakukan apa pun yang diperlukan untuk sukses di lapangan, menjanjikan kontribusi pertahanan yang jarang terlihat dari talenta penyerang sekelas dirinya. “Saya akan kembali sebagai bek sayap, merebut bola kembali sebagai gelandang bertahan, dan berebut bola di lini depan seolah-olah saya adalah bek tengah,” janjinya.