Endrick memuji sifat yang dimilikinya bersama Cristiano Ronaldo - saat bintang muda Brasil itu berupaya membuktikan kemampuannya kepada manajer baru Real Madrid, Jose Mourinho, menjelang Piala Dunia 2026

Endrick tak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo, namun saat ia bersiap menghadapi turnamen terbesar dalam hidupnya, kesamaan dalam pola pikir mereka semakin terlihat jelas. Pemain berusia 19 tahun ini, yang menjalani masa peminjaman yang sukses di Lyon untuk mengembalikan ketajaman permainannya akibat minimnya kesempatan bermain di Madrid, yakin bahwa dedikasinya terhadap sepak bola lah yang pada akhirnya akan membedakannya di ibu kota Spanyol.

"Ini akan sulit, selalu begitu. Itulah hukum sepak bola. Ini akan sulit, selalu begitu. Itulah hukum sepak bola. Keinginan untuk bekerja keras sejak usia dini adalah sesuatu yang saya miliki bersama Cristiano Ronaldo, tetapi saya tidak mengaguminya hanya karena etos kerjanya," kata Endrick kepada GQ Brazil. "Dia memiliki bakat luar biasa dan kisah inspiratif tentang bagaimana dia mengatasi kesulitan saat masih muda. Jika Anda sedang berada di tengah musim, Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang akan membuat Anda mundur. Ini akan sulit; selalu begitu. Itulah hukum sepak bola."