Endrick sedang serius mempertimbangkan masa depannya pada bursa transfer saat ini, menurut Fichajes. Perubahan sikap yang mendadak ini menyusul langkah Real Madrid untuk merekrut Espi, sebuah perkembangan yang membuat sang pemain muda dan perwakilannya mencari klarifikasi mendesak dari petinggi klub.

Pemain asal Brasil itu kembali ke Bernabeu pada musim panas ini dengan ekspektasi tinggi setelah menuntaskan masa peminjaman enam bulan yang produktif bersama Olympique Lyonnais. Rencana awal untuk Endrick adalah berintegrasi ke dalam dinamika tim utama dan bersaing untuk mendapatkan menit bermain bersama superstar Kylian Mbappe.







