STEINSIEK.CH
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Endrick mempertimbangkan hengkang dari Real Madrid! Striker Brasil itu menimbang opsi pindah dengan status pinjaman ketika kedatangan Carlos Espi mengancam perannya di Santiago Bernabeu
Persaingan untuk wonderkid Brasil semakin memanas
Endrick sedang serius mempertimbangkan masa depannya pada bursa transfer saat ini, menurut Fichajes. Perubahan sikap yang mendadak ini menyusul langkah Real Madrid untuk merekrut Espi, sebuah perkembangan yang membuat sang pemain muda dan perwakilannya mencari klarifikasi mendesak dari petinggi klub.
Pemain asal Brasil itu kembali ke Bernabeu pada musim panas ini dengan ekspektasi tinggi setelah menuntaskan masa peminjaman enam bulan yang produktif bersama Olympique Lyonnais. Rencana awal untuk Endrick adalah berintegrasi ke dalam dinamika tim utama dan bersaing untuk mendapatkan menit bermain bersama superstar Kylian Mbappe.
- STEINSIEK.CH
Kedatangan Espi mengubah hierarki Bernabeu
Real Madrid bertindak tegas untuk mengaktifkan klausul rilis senilai €25 juta untuk Espi, yang mencetak 13 gol dalam 27 penampilan untuk Levante musim lalu. Penyerang bertipe fisik itu telah mengikat masa depannya untuk jangka panjang bersama klub dengan menandatangani kontrak lima tahun yang berlaku hingga 2031. Dengan tinggi 1,94 meter, Espi menawarkan profil yang sangat berbeda dari opsi yang sudah ada dalam skuad.
Pergeseran taktik di bawah Jose Mourinho tampaknya lebih mengutamakan sosok acuan fisik di dalam kotak penalti, peran yang sangat cocok diisi oleh Espi. Perkembangan ini menjadi pukulan bagi Endrick, yang berharap dapat menempati peran penyerang kedua yang ditinggalkan oleh potensi kepergian jebolan akademi Gonzalo Garcia. Kini, pemain Brasil itu menghadapi tugas berat untuk bersaing bukan hanya dengan Mbappe, tetapi juga dengan Espi.
Kesuksesan masa peminjaman di Lyon tidak cukup bagi Mourinho
Endrick tampil mengesankan selama masa peminjaman di Lyon pada paruh kedua musim lalu, dengan mencatatkan delapan gol dan delapan assist dalam 21 penampilan. Catatannya berupa satu kontribusi gol setiap 102 menit memperkuat peluangnya untuk mendapatkan tempat di skuad senior Madrid.
Namun, kedatangan Espi menunjukkan klub masih belum yakin bahwa Endrick siap untuk peran signifikan di tim utama. Masa depannya yang tidak pasti datang ketika Madrid terus membentuk ulang skuadnya setelah kampanye tanpa trofi, dengan perubahan lebih lanjut di lini serang masih mungkin terjadi.
- STEINSIEK.CH
Pembicaraan krusial dengan Real Madrid sudah di depan mata
Laporan itu menambahkan bahwa pertemuan antara perwakilan sang pemain dan direktur olahraga Real Madrid diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Tujuan utama dari pembicaraan ini adalah untuk menentukan secara pasti berapa banyak menit bermain yang bisa diharapkan Endrick pada musim 2026-2027 di bawah sistem taktik kaku Mourinho.
Dengan beberapa pekan tersisa di bursa transfer, Real Madrid punya waktu untuk menata ulang lini serangnya, tetapi hierarki harus ditetapkan sebelum musim kompetitif dimulai. Jika staf pelatih tidak bisa menjamin porsi menit bermain yang signifikan, Endrick diperkirakan akan secara resmi meminta agar klub menjajaki opsi peminjaman.
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