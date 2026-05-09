Endrick membela Kylian Mbappé saat bintang Real Madrid itu menuai kecaman setelah tersingkir dari Liga Champions
Mbappe menghadapi sorotan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Bernabeu
Mbappe kini menjadi sorotan di Madrid setelah serangkaian insiden yang merusak hubungannya dengan para pendukung Los Blancos. Kekecewaan mencapai puncaknya setelah Real Madrid tersingkir dari Liga Champions, yang secara efektif mengakhiri harapan mereka untuk meraih trofi besar musim ini. Sementara skuad menghadapi dampak dari kekalahan tersebut, Mbappe yang tidak diturunkan memicu kemarahan dengan berlibur di atas kapal pesiar, sebuah tindakan yang dianggap tidak sensitif oleh banyak pendukung mengingat kesulitan yang dihadapi klub di lapangan.
Situasi ini telah meningkat menjadi krisis hubungan masyarakat yang nyata bagi mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Di luar aktivitasnya di luar lapangan, para penggemar mengkritik ketidakseimbangan taktis di bawah Alvaro Arbeloa, dengan banyak yang berpendapat bahwa kehadiran Mbappe telah mengganggu stabilitas pertahanan tim dan chemistry serangan dengan Vinicius Junior.
Endrick membalas kritik
Meskipun diwarnai oleh reaksi negatif yang begitu besar, pemain berusia 27 tahun ini telah menemukan sekutu dalam diri Endrick. Bintang muda Brasil yang saat ini dipinjamkan ke Lyon itu angkat bicara pekan ini untuk mengingatkan para kritikus akan kontribusi yang masih diberikan Mbappé. Setelah berbagi ruang ganti dengan sang juara Piala Dunia sebelum pindah sementara ke Prancis, Endrick tetap yakin akan nilai rekan setimnya itu.
Berbicara kepada SoFoot, pemain muda ini menepis narasi media lokal dan permusuhan dari tribun penonton. "Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan tentang Mbappe. Saya berharap dia memenangkan Sepatu Emas lagi. Yang saya lihat adalah dia membantu Real Madrid dengan mencetak banyak gol," kata sang striker dengan tegas, memilih untuk menyoroti kontribusi statistik pemain Prancis itu daripada drama yang terjadi belakangan ini.
Aksi protes daring mencapai puncaknya
Reaksi negatif terhadap Mbappé tidak hanya sebatas cemoohan di Santiago Bernabéu atau unggahan marah di media sosial. Kedalaman perpecahan di kalangan suporter Madridista telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan betapa cepatnya masa bulan madu itu sirna bagi seorang pemain yang pernah menjadi incaran utama klub selama beberapa tahun.
Berita tentang protes digital besar-besaran telah beredar, dengan petisi online yang menyerukan agar sang striker hengkang dari klub. Meskipun jajaran petinggi di bawah Florentino Perez tetap berkomitmen secara terbuka terhadap proyek ini, skala gerakan yang begitu besar telah memberikan tekanan besar kepada sang pemain untuk menampilkan performa yang menentukan kemenangan dalam El Clasico mendatang melawan Barcelona guna membungkam para pengkritiknya.
Arbeloa membantah rumor adanya ketegangan di ruang ganti Real Madrid
Di luar drama liburan, Mbappé kini menghadapi gelombang baru sorotan terkait perilakunya selama perselisihan internal yang dilaporkan terjadi antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde. Meskipun para pengkritik di media sosial menyebut senyumnya selama latihan sebagai "tidak pantas" mengingat ketegangan yang konon terjadi di kamp pelatihan, pelatih Arbeloa membantah narasi tersebut, dengan menyebutnya sebagai "kesalahpahaman" atas satu momen saja. Pelatih tersebut menegaskan bahwa kebisingan dari luar seperti itu hanyalah upaya untuk menciptakan masalah di mana sebenarnya tidak ada, sambil menegaskan bahwa skuad tetap sepenuhnya fokus pada tujuan internal mereka.