Mbappe kini menjadi sorotan di Madrid setelah serangkaian insiden yang merusak hubungannya dengan para pendukung Los Blancos. Kekecewaan mencapai puncaknya setelah Real Madrid tersingkir dari Liga Champions, yang secara efektif mengakhiri harapan mereka untuk meraih trofi besar musim ini. Sementara skuad menghadapi dampak dari kekalahan tersebut, Mbappe yang tidak diturunkan memicu kemarahan dengan berlibur di atas kapal pesiar, sebuah tindakan yang dianggap tidak sensitif oleh banyak pendukung mengingat kesulitan yang dihadapi klub di lapangan.

Situasi ini telah meningkat menjadi krisis hubungan masyarakat yang nyata bagi mantan pemain Paris Saint-Germain tersebut. Di luar aktivitasnya di luar lapangan, para penggemar mengkritik ketidakseimbangan taktis di bawah Alvaro Arbeloa, dengan banyak yang berpendapat bahwa kehadiran Mbappe telah mengganggu stabilitas pertahanan tim dan chemistry serangan dengan Vinicius Junior.



