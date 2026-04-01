Getty/GOAL/IG:@gabriely@endrick
Endrick membagikan pesan dari istrinya, Gabriely Miranda, yang membantunya mengatasi 'ketakutan' menjelang penampilannya yang menentukan bersama Brasil melawan Kroasia
Mengatasi 'ketakutan' dengan dukungan keluarga
Penyerang berusia 19 tahun itu menjadi motor kebangkitan Brasil pada Selasa lalu, masuk ke lapangan pada menit ke-79 saat skor masih imbang 1-1. Meskipun waktu bermainnya terbatas, ia berhasil memancing penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Igor Thiago dan kemudian memberikan umpan matang untuk gol Gabriel Martinelli di masa tambahan waktu. Menanggapi penampilannya, pemain muda itu mengakui bahwa ia menghadapi tekanan batin yang cukup besar sebelum masuk ke lapangan.
"Saya tidak akan berbohong - saya merasa ada rasa urgensi bahwa saya harus tampil baik," kata Endrick setelah pertandingan, seperti dilansir ESPN. "Dan setelah pesan yang saya terima dari istri saya, semua tekanan dan ketakutan yang saya rasakan langsung lenyap. Saya sangat bersyukur kepada istri saya dan kepada Tuhan karena mereka ada dalam hidup saya, dan saya pikir itu sangat penting. Setelah mendengar istri saya mengatakan bahwa hanya dengan berada di sini saja sudah merupakan kemenangan, terlepas dari apakah saya masuk sebagai pemain pengganti, mencetak gol, atau memberikan assist, semua tekanan itu hilang."
Kebangkitan di Prancis mengantarkan kembalinya Selecao
Peminjaman musim dingin dari Real Madrid ke Lyon telah sepenuhnya mengubah nasib Endrick. Sejak bergabung dengan klub barunya, penyerang ini telah mencetak tujuh kontribusi gol dalam sembilan penampilan pertamanya di Ligue 1, sekaligus menemukan kembali performa tajam yang awalnya menjadikannya bintang muda yang menjanjikan. Berkat penampilan gemilangnya bersama Brasil baru-baru ini, Endrick kini menjadi kandidat kuat untuk masuk dalam skuad final Piala Dunia asuhan Carlo Ancelotti, yang tentu saja disambut gembira oleh istrinya.
Dalam sebuah postingan yang penuh emosi di Instagram setelah pertandingan, ia menulis: "Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik daripada rencana kita. 'Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri; dalam segala jalanmu kenalilah Tuhan, dan Dia akan meluruskan jalanmu.' Waktu Tuhan juga adalah janji, tujuan 🤍💛 Aku mencintaimu."
Ancelotti memuji kontribusi pemain muda tersebut
Pelatih Brasil, Ancelotti, langsung memuji kontribusi para pemain mudanya setelah kemenangan yang sangat dibutuhkan itu. Pelatih asal Italia yang mulai memimpin tim pada Mei tahun lalu itu mencatat bahwa para pemain baru telah menyuntikkan energi segar ke dalam skuad yang sebelumnya tampak mandek. "Para pemain baru yang ada di sini telah memanfaatkan peluang mereka dengan baik," kata Ancelotti. "Seluruh tim merasa puas dengan kinerja para pemain baru, termasuk Endrick dan Danilo dari Botafogo."
Impian Piala Dunia dan hitungan mundur terakhir
Dengan pengumuman skuad Piala Dunia yang dijadwalkan pada 18 Mei, Endrick melakukan segala upaya untuk memastikan namanya masuk dalam daftar. Pemain muda ini tetap rendah hati, sambil menyatakan: “Apa pun yang bisa kami lakukan untuk Brasil, akan kami lakukan. Saya tidak ragu akan hal itu. Dan kami akan terus bekerja keras, karena tidak ada yang lebih bermakna daripada kerja keras.” Timnas Brasil kini menghadapi tahap akhir persiapan dengan laga persahabatan melawan Panama di Maracana pada 31 Mei dan Mesir pada 6 Juni di Amerika Serikat.