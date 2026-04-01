Endrick membagikan pesan dari istrinya, Gabriely Miranda, yang membantunya mengatasi 'ketakutan' menjelang penampilannya yang menentukan bersama Brasil melawan Kroasia

Penyerang berusia 19 tahun itu menjadi motor kebangkitan Brasil pada Selasa lalu, masuk ke lapangan pada menit ke-79 saat skor masih imbang 1-1. Meskipun waktu bermainnya terbatas, ia berhasil memancing penalti yang dieksekusi dengan baik oleh Igor Thiago dan kemudian memberikan umpan matang untuk gol Gabriel Martinelli di masa tambahan waktu. Menanggapi penampilannya, pemain muda itu mengakui bahwa ia menghadapi tekanan batin yang cukup besar sebelum masuk ke lapangan.

"Saya tidak akan berbohong - saya merasa ada rasa urgensi bahwa saya harus tampil baik," kata Endrick setelah pertandingan, seperti dilansir ESPN. "Dan setelah pesan yang saya terima dari istri saya, semua tekanan dan ketakutan yang saya rasakan langsung lenyap. Saya sangat bersyukur kepada istri saya dan kepada Tuhan karena mereka ada dalam hidup saya, dan saya pikir itu sangat penting. Setelah mendengar istri saya mengatakan bahwa hanya dengan berada di sini saja sudah merupakan kemenangan, terlepas dari apakah saya masuk sebagai pemain pengganti, mencetak gol, atau memberikan assist, semua tekanan itu hilang."