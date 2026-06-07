Endrick tak menyembunyikan rasa lega dan kebahagiaannya karena kembali menjadi sorotan bersama Selecao. Penyerang yang mengalami masa sulit akibat cedera tahun lalu ini menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah meraih kesuksesan di kancah internasional bersama Brasil, sekaligus menyampaikan pesan langsung kepada staf kepelatihan Ancelotti mengenai kondisi fisik dan psikologisnya.

"Perasaan ini adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan," kata pemain itu kepada Sportv. "Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa mencetak gol lagi. Ini adalah hal-hal luar biasa dalam hidup saya. Syukur kepada Tuhan saya bisa mencetak gol penentu kemenangan. Saya sangat bahagia karena saat cedera, saya tidak bisa bergabung dengan tim nasional, dan itu adalah hal terburuk bagi seorang pemain Brasil. Insya Allah, saya tidak perlu lagi mengalami perasaan terpinggirkan dari tim nasional karena di sinilah saya ingin berada, di sinilah saya ingin menunjukkan kemampuan sepak bola saya. Selalu memberikan segalanya untuk negara saya. Saya sangat bersyukur atas gol ini. Saya persembahkan gol ini untuk istri saya dan buah hati saya yang masih dalam kandungan."