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Endrick melontarkan janji kuat terkait Piala Dunia kepada Carlo Ancelotti setelah mencetak gol penentu kemenangan Brasil yang penuh emosi
Endrick membuktikan kemampuannya di panggung besar
Dalam pertandingan persahabatan di Cleveland, Endrick sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia sepak bola. Pertandingan dimulai dengan tempo yang sangat cepat, dengan Brasil memimpin hanya dalam waktu tujuh menit. Gelandang Bruno Guimaraes membuka skor melalui tendangan yang sangat apik pada menit ketujuh, namun Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Mostafa Ziko pada menit ke-11.
Endrick dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua dan tidak membuang waktu untuk meninggalkan jejaknya dalam pertandingan tersebut, saat Brasil berusaha mencari celah melawan tim Mesir yang disiplin. Momen penentu datang pada menit ke-51, hanya enam menit setelah babak kedua dimulai. Endrick bereaksi paling cepat terhadap bola lepas di dalam kotak penalti, menunjukkan insting predatornya untuk menyarangkan bola ke gawang dan memastikan kemenangan yang membangkitkan semangat bagi raksasa Amerika Selatan tersebut.
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Sebuah janji untuk tim nasional
Endrick tak menyembunyikan rasa lega dan kebahagiaannya karena kembali menjadi sorotan bersama Selecao. Penyerang yang mengalami masa sulit akibat cedera tahun lalu ini menegaskan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah meraih kesuksesan di kancah internasional bersama Brasil, sekaligus menyampaikan pesan langsung kepada staf kepelatihan Ancelotti mengenai kondisi fisik dan psikologisnya.
"Perasaan ini adalah sesuatu yang tak bisa dijelaskan," kata pemain itu kepada Sportv. "Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena bisa mencetak gol lagi. Ini adalah hal-hal luar biasa dalam hidup saya. Syukur kepada Tuhan saya bisa mencetak gol penentu kemenangan. Saya sangat bahagia karena saat cedera, saya tidak bisa bergabung dengan tim nasional, dan itu adalah hal terburuk bagi seorang pemain Brasil. Insya Allah, saya tidak perlu lagi mengalami perasaan terpinggirkan dari tim nasional karena di sinilah saya ingin berada, di sinilah saya ingin menunjukkan kemampuan sepak bola saya. Selalu memberikan segalanya untuk negara saya. Saya sangat bersyukur atas gol ini. Saya persembahkan gol ini untuk istri saya dan buah hati saya yang masih dalam kandungan."
Kebangkitan di Prancis
Tanpa tempat reguler di skuad Madrid yang dipenuhi bintang, Endrick harus mencari tantangan baru di Lyon untuk kembali menemukan ritme kompetisinya. Kepindahan dengan status pinjaman ini membuahkan hasil: dengan delapan gol dan tujuh assist dalam 21 pertandingan, ia membuktikan bahwa ia siap menjadi pemain kunci di Bernabeu setelah turnamen tim nasional.
Mengenai perjalanan kariernya belakangan ini, sang striker jujur: "Sejak saya cedera, saya tahu apa yang harus saya lakukan saat pulih. Sayangnya, saya tidak mendapat kesempatan di Real Madrid, tetapi Tuhan menuntun saya ke jalur yang tepat yang telah saya tempuh dalam karier saya sejauh ini, yaitu pergi ke Lyon, bersenang-senang, bertemu orang-orang baru, bekerja sama dengan staf yang luar biasa, dan bisa bermain, serta menunjukkan apa yang bisa saya lakukan. Dan kembali ke tempat di mana saya selalu ingin berada (di tim nasional). Saat masih kecil, saya selalu ingin berada di tim nasional, dan inilah saya. Dan sekarang saya tinggal seminggu lagi dari Piala Dunia. Mewujudkan mimpi, bagi saya, akan menjadi hal yang luar biasa."
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Perhatikan pertandingan-pertandingan pembuka fase grup
Brasil kini akan bertolak ke New Jersey untuk memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Maroko pada Sabtu mendatang. Dengan berada di grup yang juga dihuni Skotlandia dan Haiti, raksasa Amerika Selatan ini diproyeksikan akan melaju dengan mulus, meskipun penampilan kali ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa kelemahan di lini pertahanan yang perlu diperbaiki dalam upaya mereka meraih gelar keenam.
Sementara itu, Mesir akan mendapat semangat dari penampilan kompetitif mereka melawan salah satu favorit turnamen. Mereka akan memulai perjalanan Piala Dunia mereka melawan Belgia pada 15 Juni.