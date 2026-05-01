Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Endrick ke Arsenal? Legenda The Gunners ingin pemain yang dijuluki ‘kuda liar’ dan terpinggirkan di Real Madrid itu membawa ‘kualitas luar biasa’ ke Liga Premier
Petit menyarankan Arsenal untuk merekrut Endrick
Petit menyarankan agar Arsenal mempertimbangkan untuk merekrut pemain muda Real Madrid, Endrick, yang saat ini dipinjamkan ke Lyon, seiring upaya Arteta mencari opsi serangan tambahan. Penyerang asal Brasil itu kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten sejak tiba di Spanyol, karena peluangnya terbatas.
Meskipun minim waktu bermain, Petit yakin Liga Premier bisa menjadi lingkungan yang ideal bagi striker remaja ini untuk melanjutkan perkembangannya. Mantan gelandang Arsenal ini melihat klub London utara itu sebagai tujuan potensial di mana bakat sang penyerang bisa dikembangkan dengan baik.
- AFP
Petit memuji bakatnya, namun mencatat masih ada kekurangan
Dalam wawancara di Andy’s Bet Club, Petit menyoroti potensi Endrick sambil mengakui bahwa sang remaja masih perlu mengasah beberapa aspek permainannya.
"Dia masih sangat muda, baru berusia 19 tahun," kata Petit. "Dia sangat berbakat, sangat berbakat, tapi dia seperti kuda liar yang penuh energi. Di lapangan, terkadang dia sedikit terlalu egois. Namun di saat yang sama, dia tahu bahwa dia memiliki kualitas yang luar biasa."
"Dia perlu berada di lingkungan yang tepat untuk berkembang dan meningkatkan permainannya karena pemuda ini adalah permata. Klub seperti apa yang akan sangat cocok untuknya? Mengingat kualitasnya, jujur saja, saya sangat ingin dia bergabung dengan Arsenal."
Masa depan Brasil dan kekhawatiran seputar tim nasional
Endrick secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan Brasil dan diharapkan dapat memainkan peran penting bagi tim nasional dalam beberapa tahun mendatang. Namun, Petit juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai arah perkembangan tim Brasil saat ini.
"Dia juga bisa tampil mengesankan di Piala Dunia, tapi Brasil bukan lagi tim yang sama seperti dulu, mereka tidak bermain sepak bola Brasil lagi," jelasnya. "Saya menonton pertandingan melawan Prancis di Amerika tiga minggu lalu, dan kami mengalahkan mereka lagi."
"Saya melihat tim itu, tentu saja, beberapa pemain absen, tapi saya berpikir, ‘Wow, tim Brasil telah berubah begitu banyak. Saya ingat begitu banyak nama besar, pemain hebat di tim nasional itu. Endrick, dia punya sesuatu yang istimewa. Dia bisa berbuat sesuatu selama Piala Dunia, ada tempat untuknya di starting XI mereka."
- (C)Getty Images
Masa depan yang tak menentu bagi pemain muda Real Madrid
Untuk saat ini, masa depan Endrick dalam waktu dekat masih terikat dengan Real Madrid, sementara ia terus berjuang untuk mendapatkan kesempatan bermain di skuad yang dipenuhi bintang-bintang. Keputusan klub untuk mempertahankan pemain muda ini di Madrid atau mempertimbangkan transfer yang menjamin waktu bermain lebih banyak dapat menentukan tahap perkembangan selanjutnya dalam kariernya.
Sementara itu, Arsenal terus mengevaluasi opsi penambahan pemain serang seiring upaya Arteta untuk memperkuat skuadnya, dan seorang penyerang muda berbakat seperti Endrick bisa menjadi opsi jangka panjang jika ada kesempatan.