Endrick ke Arsenal? Legenda The Gunners ingin pemain yang dijuluki ‘kuda liar’ dan terpinggirkan di Real Madrid itu membawa ‘kualitas luar biasa’ ke Liga Premier

Endrick secara luas dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan Brasil dan diharapkan dapat memainkan peran penting bagi tim nasional dalam beberapa tahun mendatang. Namun, Petit juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai arah perkembangan tim Brasil saat ini.

"Dia juga bisa tampil mengesankan di Piala Dunia, tapi Brasil bukan lagi tim yang sama seperti dulu, mereka tidak bermain sepak bola Brasil lagi," jelasnya. "Saya menonton pertandingan melawan Prancis di Amerika tiga minggu lalu, dan kami mengalahkan mereka lagi."

"Saya melihat tim itu, tentu saja, beberapa pemain absen, tapi saya berpikir, ‘Wow, tim Brasil telah berubah begitu banyak. Saya ingat begitu banyak nama besar, pemain hebat di tim nasional itu. Endrick, dia punya sesuatu yang istimewa. Dia bisa berbuat sesuatu selama Piala Dunia, ada tempat untuknya di starting XI mereka."