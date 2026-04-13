Endrick ikut bersaing! Real Madrid akan melakukan penjualan besar-besaran terhadap bintang muda berbakatnya demi mendatangkan kembali penyerang asal Brasil tersebut untuk musim 2026-27
Endrick membuktikan kemampuannya di Prancis
Endrick mencetak tujuh gol dalam 37 penampilan bersama Real pada musim perdananya setelah bergabung dari Palmeiras pada 2024, namun waktu bermainnya berkurang drastis setelah Xabi Alonso ditunjuk sebagai pelatih kepala. Penyerang asal Brasil itu hanya tampil tiga kali di semua kompetisi di bawah asuhan Alonso pada paruh pertama musim ini, yang membuat Real meminjamkannya ke Lyon pada bursa transfer Januari. Stadion Groupama terbukti menjadi tempat yang ideal bagi Endrick untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya, dengan pemain berusia 19 tahun ini mencatatkan delapan kontribusi gol dalam 11 penampilan pertamanya di Ligue 1, yang membuatnya dipanggil kembali ke skuad Brasil menjelang Piala Dunia musim panas ini.
Real siap melepas Garcia
Menurut The Athletic, Real telah menegaskan bahwa mereka tidak akan mempertimbangkan tawaran apa pun untuk Endrick pada bursa transfer musim panas ini, dan telah meyakinkan sang remaja bahwa ia memiliki peran penting bagi klub di masa depan. Dengan Alvaro Arbeloa yang kini memimpin tim setelah kepergian Alonso pada Januari lalu, jalan bagi Endrick untuk memulai lembaran baru pun terbuka lebar. Sayangnya, ini merupakan kabar buruk bagi bintang muda Madrid lainnya: Gonzalo Garcia.
Laporan tersebut menambahkan bahwa striker berusia 22 tahun itu akan dijual untuk memberi ruang bagi Endrick, meskipun ia telah menandatangani kontrak baru hingga 2030 pada bulan Agustus lalu.
Mengikuti jejak Paz, Chema, dan Ramon
Garcia telah mencetak enam gol dalam 33 penampilan musim ini, namun hanya 12 di antaranya dicetaknya saat menjadi starter, dan Real merasa perkembangannya akan lebih baik jika dilanjutkan di tempat lain. Namun, hal ini tidak berarti impiannya untuk menjadi pemain andalan Los Blancos telah berakhir.
Madrid menjual lulusan akademi Nico Paz dan Jacobo Ramon ke Como pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing, namun memasukkan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan tersebut. Mereka melakukan hal yang sama ketika Stuttgart membeli Chema Andres musim panas lalu, dan langkah-langkah akan diambil untuk memastikan bahwa Garcia juga dapat kembali ke Bernabeu suatu hari nanti.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Saat ini, Endrick fokus untuk menutup musim dengan gemilang bersama Lyon, yang masih berjuang untuk finis di tiga besar Ligue 1 dan lolos ke Liga Champions. Ia kemudian berharap dapat memainkan peran penting dalam perjalanannya bersama Brasil di Piala Dunia sebelum kembali ke Madrid, di mana ia berpotensi ditunjuk sebagai sayap kanan utama klub setelah tampil gemilang di posisi tersebut bersama Lyon.