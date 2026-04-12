Getty
Diterjemahkan oleh
Endrick buka-bukaan soal hubungannya dengan Xabi Alonso; pemain pinjaman Lyon ini melihat sisi positif dari minimnya kesempatan bermain di Real Madrid
Awal yang sulit di Spanyol
Dalam wawancara dengan FourFourTwo, Endrick meninjau kembali pengalamannya di ibu kota Spanyol sejauh ini. Setelah pindah dari Palmeiras pada 2024 yang sangat dinanti-nantikan—di mana ia mencetak 21 gol dan tiga assist dalam 82 penampilan—harapan yang ditujukan padanya sangat besar. Awalnya, ia tampil dalam 37 pertandingan pada musim pertamanya. Namun, waktu bermainnya menurun drastis di bawah asuhan mantan manajer Madrid, Xabi Alonso, pada paruh pertama musim ini, dengan hanya tampil tiga kali. Real Madrid memiliki skuad yang dipenuhi bintang-bintang top, sehingga sulit bagi penyerang muda ini untuk mendapatkan tempat starter reguler, namun ia tetap mempertahankan sikap profesional sepanjang masa sulit tersebut.
Belajar dari Alonso
Meskipun tidak pernah diturunkan dalam pertandingan resmi, pemain berusia 19 tahun ini tidak menyimpan dendam terhadap Alonso. Sebaliknya, ia memandang sesi-sesi latihan tersebut sebagai proses pembelajaran yang sangat penting. Ia mengakui bahwa situasinya sulit, tetapi ia tetap fokus. "Hubungan kami normal saja," katanya kepada Four Four Two. "Saya belajar banyak darinya. Dalam latihan, ia menunjukkan hal-hal yang bisa saya perbaiki agar bisa tampil lebih baik. Saya selalu memberikan yang terbaik dalam sesi latihan. Terkadang ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik, secara mental Anda bisa merasa sedikit tidak stabil, tetapi saya terus bekerja dan menunggu kesempatan."
Menikmati kebahagiaan di Prancis
Kesabaran itu akhirnya membawanya ke Ligue 1 pada Januari, di mana Lyon telah memberikan lingkungan yang sempurna untuk memulai kembali. Endrick tampil dalam performa terbaiknya, dengan mencetak enam gol dan lima assist hanya dalam 15 pertandingan bersama klub Prancis tersebut di semua kompetisi. Masa peminjaman yang sukses ini telah sepenuhnya mengubah pandangannya terhadap kesulitan yang dialaminya di awal karier. "Saya percaya segala sesuatu terjadi karena suatu alasan," tambahnya. "Mungkin jika dia lebih sering memainkan saya, saya tidak akan merasakan momen bahagia ini di Lyon, dengan lebih banyak kesempatan untuk melakukan hal yang paling saya sukai – bermain sepak bola."
- (C)Getty Images
Apa yang akan terjadi di masa depan
Ke depan, fokus utama Endrick tetap pada penutupan musim yang gemilang bersama Lyon sambil berupaya merebut tempat di skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. Telah dipastikan bahwa pemain muda ini akan kembali ke Madrid musim depan dan bersaing untuk posisi starter bersama pemain-pemain seperti Kylian Mbappé.