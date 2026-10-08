Endrick menjalani masa peminjaman yang sangat produktif di Lyon pada paruh kedua musim 2025-26. Pemain Brasil itu mencatatkan kontribusi dalam 16 gol dari 21 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan delapan gol dan delapan assist.

Performa impresifnya di Prancis mencapai tujuan utamanya, yaitu mengamankan tempat di skuad Piala Dunia Brasil. Namun, pemain berusia 20 tahun itu juga berharap mendapat peluang yang lebih besar setelah kembali ke Madrid.

Terlepas dari kesuksesannya di Lyon, situasi Endrick di ibu kota Spanyol tetap tidak berubah. Penyerang muda itu masih hanya menghuni bangku cadangan, dengan baru mencatatkan empat menit aksi di La Liga sejak musim ini dimulai.