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Endrick akan TINGGALKAN Real Madrid? Wonderkid itu 'memilih' klub berikutnya setelah dicueki Jose Mourinho
Endrick menghadapi kesulitan yang sudah tidak asing lagi
Endrick menjalani masa peminjaman yang sangat produktif di Lyon pada paruh kedua musim 2025-26. Pemain Brasil itu mencatatkan kontribusi dalam 16 gol dari 21 penampilan di semua kompetisi, dengan torehan delapan gol dan delapan assist.
Performa impresifnya di Prancis mencapai tujuan utamanya, yaitu mengamankan tempat di skuad Piala Dunia Brasil. Namun, pemain berusia 20 tahun itu juga berharap mendapat peluang yang lebih besar setelah kembali ke Madrid.
Terlepas dari kesuksesannya di Lyon, situasi Endrick di ibu kota Spanyol tetap tidak berubah. Penyerang muda itu masih hanya menghuni bangku cadangan, dengan baru mencatatkan empat menit aksi di La Liga sejak musim ini dimulai.
- Getty Images Sport
Milan memimpin perburuan
Dengan waktu bermain yang nyaris tidak ada, semua tanda mengarah pada kepergian sementara lain bagi Endrick pada musim dingin ini. Penyerang Brasil itu menyadari perlunya keluar dari kebuntuannya saat ini dan telah menerima kemungkinan dipinjamkan pada Januari.
Meski Lyon terbuka untuk kesepakatan lain dan Aston Villa telah menunjukkan minat, klub-klub Italia saat ini memimpin persaingan. Roma dan AC Milan berada di barisan terdepan, dengan AC Milan muncul sebagai favorit yang jelas.
Menurut La Gazzetta dello Sport, Endrick telah menjadikan AC Milan sebagai tujuan pilihannya jika ia meninggalkan Madrid. Perwakilannya di Roc Nation juga memiliki hubungan yang kuat dengan Gerry Cardinale, yang grup RedBird Capital Partners miliknya memiliki klub Italia tersebut.
Persaingan sengit di Bernabeu
Endrick menghadapi tugas yang luar biasa sulit untuk menembus susunan pemain inti Real Madrid. Skuad itu sudah dipenuhi talenta menyerang elite, termasuk Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz, dan Rodrygo yang saat ini cedera.
Selain itu, Madrid memperkuat opsi serangan mereka pada musim panas lalu dengan merekrut Yan Diomande dan Carlos Espi. Ketika manajer Mourinho perlu merotasi lini depan atau mengejar gol di akhir laga, ia secara konsisten lebih memilih Espi.
Pemain internasional Spanyol U-21 itu, yang datang dari Levante, membuat Endrick semakin turun dalam urutan pilihan. Terlepas dari versatilitasnya, mantan bintang Palmeiras itu hampir tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.
- Getty Images Sport
Keputusan krusial pada Januari sudah di depan mata
Seiring mendekatnya jendela transfer musim dingin, Madrid dan Endrick harus mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Satu periode lagi hanya duduk di bangku cadangan akan sangat menghambat perkembangan salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepakbola dunia.
Pindah ke Serie A akan menawarkan tantangan baru serta menit bermain reguler yang dibutuhkan untuk mengembalikan ketajamannya dalam pertandingan. Dengan para perwakilannya yang dikabarkan punya koneksi kuat di Milan, fondasi untuk transfer yang sukses mungkin sudah tersedia.
Sampai kesepakatan dirampungkan, Endrick harus terus berjuang untuk mendapatkan setiap kesempatan bermain yang tersedia di Spanyol. Namun, kepindahan sementara ke Italia tampak menjadi langkah paling logis untuk masa depannya dalam waktu dekat.
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