Endrick AKAN kembali ke Real Madrid! Bintang Brasil itu akan berpamitan kepada rekan-rekan setimnya di Lyon setelah masa peminjaman yang mengesankan
Selamat tinggal, Lyon
Penyerang remaja tersebut akan mengenakan seragam Lyon untuk terakhir kalinya pada Minggu ini saat mereka menjamu Lens di kandang, menurut Globo Esporte. Begitu peluit akhir dibunyikan menandai berakhirnya masa pinjamannya yang sukses di Prancis, Endrick dan keluarganya dijadwalkan akan memulai perjalanan pulang ke ibu kota Spanyol paling lambat pada Senin.
Meskipun sebelumnya ia mengaku "Saya ingin tetap di sini" setelah penampilan gemilang yang membawa kemenangan melawan Rennes, keputusan tersebut kini berada di luar kendalinya. Pihak manajemen Madrid tidak pernah memasukkan opsi pembelian dalam perjanjian peminjaman dengan Lyon, memastikan mereka tetap memegang kendali penuh atas perkembangan sang pemain dan kepulangannya kelak.
Segera kembali ke Valdebebas
Meskipun musim liga domestik Eropa sudah mendekati akhir, Endrick belum berencana untuk berlibur, seperti dilaporkan oleh Globo. Penyerang tersebut telah meminta izin untuk menggunakan fasilitas latihan Madrid pekan depan. Ia diperkirakan akan memulai sesi latihan individu di Valdebebas mulai Rabu untuk mempertahankan kondisi fisiknya yang prima menjelang Piala Dunia, guna memastikan dirinya berada dalam kondisi terbaik jika mendapat panggilan dari pelatih Brasil, Carlo Ancelotti.
Diketahui bahwa Endrick tidak akan bergabung dengan kelompok utama yang dipimpin oleh Alvaro Arbeloa, karena mereka fokus pada pertandingan-pertandingan terakhir musim La Liga. Sebagai gantinya, ia akan menjalani program individu yang disesuaikan.
Bagian dari rencana tim utama musim 2026-27
Globo melaporkan bahwa para petinggi Madrid telah memberi tahu pemain asal Brasil tersebut bahwa ia merupakan bagian penting dari proyek untuk musim 2026-27 dan tidak ada niat untuk meminjamkannya lagi. Klub berencana melakukan perombakan kecil pada opsi penyerangan mereka untuk memastikan pemain berusia 19 tahun ini memiliki jalan yang jelas untuk mendapatkan menit bermain, khususnya dengan menargetkan peran di sisi kanan lini serang. Statistiknya di Prancis telah menjadi alasan kuat untuk memasukkannya ke dalam skuad. Endrick telah mencatatkan 15 kontribusi gol dalam hanya 20 pertandingan untuk Lyon di semua kompetisi.
Impian Piala Dunia mulai terlihat di cakrawala
Waktu kembalinya ke Madrid sangat tepat, mengingat ia ingin memperkuat posisinya di tim nasional, setelah sebelumnya masuk dalam daftar sementara 55 pemain Brasil untuk Piala Dunia. Endrick telah menjadi pemain yang menonjol bagi Selecao belakangan ini, termasuk penampilan yang menentukan kemenangan saat melawan Kroasia selama jeda internasional bulan Maret, di mana ia memberikan assist kepada Gabriel Martinelli di menit-menit akhir pertandingan. Dengan Ancelotti yang akan mengumumkan skuad final beranggotakan 26 pemain untuk Piala Dunia pada hari Senin ini di Rio de Janeiro, Endrick dikatakan berada dalam posisi yang kuat untuk lolos ke skuad tersebut.