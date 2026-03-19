Enam pemain yang kembali dan dua pemain baru: Julian Nagelsmann hanya membuat kejutan dalam satu hal terkait susunan pemain dalam skuad DFB pertamanya di tahun Piala Dunia

Tim nasional Jerman memulai tahun Piala Dunia. Daftar pemain pertama yang diumumkan pelatih tim nasional tidak terlalu mengejutkan.

DFB telah mengumumkan skuad pertama untuk tahun Piala Dunia 2026, dan berbeda dengan yang diperkirakan setelah wawancara kontroversialnya dengan majalah kicker, Julian Nagelsmann hanya memberikan sedikit kejutan.

Sebab, sejak saat itu sudah terlihat bahwa bintang muda Said El Mala dari 1. FC Köln dan pengatur serangan Stuttgart, Angelo Stiller, akan kesulitan masuk ke dalam skuad untuk pertandingan persahabatan melawan Swiss (27 Maret) dan Ghana (30 Maret). Dan seperti yang diperkirakan, kedua nama tersebut memang tidak masuk dalam daftar. 

  • Namun, yang juga masuk dalam daftar ini — dan ini bisa dibilang sebagai kejutan kecil — adalah Anton Stach dari Leeds United. Nagelsmann memang mengakui bahwa gelandang tersebut tampil "bagus" di Leeds, tetapi ia juga menyoroti kelemahan yang diduga dimiliki Stach dalam duel udara dan darat. 

    "Dia tidak terlalu kuat dalam sundulan dan juga bukan pemain yang unggul dalam duel, melainkan salah satu yang suka mengendalikan permainan di depannya," kata Nagelsmann saat itu: "Menurut saya, posisi terbaiknya di Hoffenheim adalah peran sentral dalam formasi tiga bek, dari mana dia kemudian bergeser ke posisi gelandang bertahan."

    Seharusnya bisa diduga bahwa setelah kekecewaan pada November tahun lalu, Stach sekali lagi tidak akan masuk ke skuad DFB. Namun, kenyataannya berbeda. Pemain berusia 27 tahun itu untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun kembali dipanggil untuk pemusatan latihan tim nasional senior dan menjadi ujung tombak dari enam pemain yang kembali.

    Selain Stach, pemain kunci yang lama cedera, Antonio Rüdiger (Real Madrid) dan Kai Havertz (FC Arsenal), juga diperkirakan akan kembali. Terutama kembalinya Havertz, yang kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai penyerang utama oleh Nagelsmann, sangat dinantikan oleh pelatih timnas. Mengenai Rüdiger, Nagelsmann menekankan bahwa pemain ini harus "100 persen fit dan sehat": "Jika dia mengalami cedera ringan, seperti yang kadang-kadang dialaminya saat bersama kami, dia tidak akan mencapai batas kemampuannya, dan itu tidak masuk akal."

    Namun, tampaknya hal sebaliknya yang terjadi setelah ia pulih dari cedera lutut dan otot. Rüdiger berhasil merebut kembali posisinya sebagai bek tengah utama di Real Madrid dan tampil meyakinkan dalam pertandingan babak 16 besar melawan Manchester City. 

    Enam pemain yang kembali ini dilengkapi oleh Pascal Groß, yang kembali menjadi pemain inti di Brighton & Hove setelah hengkang dari BVB pada musim dingin, serta duo Stuttgart, Deniz Undav dan Josha Vagnoman, yang kembali bergabung untuk pertama kalinya setelah hampir tepat tiga tahun dan debutnya bersama timnas Jerman. Saat ini, ia adalah satu-satunya cadangan resmi Nagelsmann untuk bek kanan Joshua Kimmich, yang sedang dalam performa yang mengesankan. 

    Kekhawatiran Nagelsmann terkait posisi gelandang serang dan dua pemain baru dari FC Bayern

    Benjamin Henrichs masih jauh dari performa terbaiknya setelah mengalami robekan tendon Achilles pada Desember 2024. Ridle Baku, yang sempat mencuri perhatian dengan mencetak satu gol dan satu assist dalam laga kualifikasi Piala Dunia pada November lalu, juga belum kembali ke performa terbaiknya di Leipzig.

    Sementara itu, Lennart Karl dan Jonas Urbig dari FC Bayern adalah wajah baru di tim ini. Sementara Urbig sesekali tampil gemilang dalam perannya sebagai pengganti Manuel Neuer yang sering cedera di klub juara tersebut, Karl yang berusia 18 tahun juga telah kembali ke performa terbaiknya di paruh pertama musim ini setelah mengalami penurunan performa di awal tahun, yang menurut banyak ahli seharusnya sudah membuatnya layak mendapat panggilan ke timnas DFB saat itu.

    "Saya tidak mengharapkan dia menjadi pemain inti agar bisa ikut Piala Dunia. Karena dia tidak akan menjadi pemain inti," kata Nagelsmann pada awal Maret: "Tapi dia harus membangun ritme tertentu; bagi pemain muda, kepercayaan diri sangat penting. Dia tidak boleh datang ke sini dan menjadi pemain yang tidak menonjol, melainkan harus membawa kesegaran dan keberanian khas pemuda."

    "Keceriaan" itu kembali sering ditunjukkan Karl dalam seragam FC Bayern. Di musim profesional pertamanya yang sesungguhnya, dia saat ini telah mencetak delapan gol dan enam assist dalam 34 pertandingan. Mungkin pemain muda ini juga diuntungkan oleh fakta bahwa Jamal Musiala, atas kesepakatan dengan Bayern, sekali lagi tidak bisa bermain untuk tim nasional. Pemain berusia 23 tahun itu telah menderita reaksi nyeri di pergelangan kakinya selama seminggu akibat cedera parah yang dialaminya pada musim panas lalu di Piala Dunia Klub dan saat ini juga sedang istirahat di klub.

    Bintang-bintang BVB diabaikan oleh Nagelsmann - Füllkrug tidak masuk skuad

    Selain keputusan sulit yang diambil pelatih tim nasional terkait Stiller dan El Mala, keputusan untuk tidak memanggil Maximilian Beier tampaknya juga disambut dengan tatapan heran, setidaknya di Dortmund. 

    Beier telah berhasil merebut posisi starter di BVB dalam beberapa pekan terakhir dan saat ini berada dalam performa yang sangat baik. Dalam dua belas pertandingan Bundesliga terakhir, ia mencetak lima gol dan mencatatkan empat assist. Namun, hal itu tidak cukup baginya, sama seperti halnya bagi Karim Adeyemi. Niclas Füllkrug, yang saat ini hanya berperan sebagai pemain cadangan di AC Milan dan baru mencetak satu gol, juga tidak masuk dalam daftar. 

    Nadiem Amiri, yang kembali ke skuad tim nasional di bawah asuhan Nagelsmann pada Maret tahun lalu setelah hampir lima tahun absen, juga absen dalam skuad saat ini. Namun, bukan karena alasan performa. Pemain berusia 29 tahun ini kembali menjalani musim yang luar biasa bersama Mainz 05 (15 gol, 3 assist), tetapi telah berjuang melawan cedera tumit yang membandel selama berminggu-minggu.

  • Tim DFB: Skuad Tim Nasional Jerman

    PosisiPemainKlub
    KiperOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KiperAlexander NübelVfB Stuttgart
    GawangJonas UrbigFC Bayern München
    BekWaldemar AntonBorussia Dortmund
    BekNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    BekPascal GroßBrighton & Hove Albion
    BekJoshua KimmichFC Bayern München
    BekAleksandar PavlovicFC Bayern München
    BekDavid RaumRB Leipzig
    BekAntonio RüdigerReal Madrid
    BekNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    BekAnton StachLeeds United
    BekJonathan TahFC Bayern München
    BekMalick ThiawNewcastle United
    BekJosha VagnomanVfB Stuttgart
    PenyerangLeon GoretzkaFC Bayern München
    PenyerangSerge GnabryFC Bayern München
    PenyerangKai HavertzFC Arsenal
    PenyerangLennart KarlFC Bayern München
    PenyerangJamie LewelingVfB Stuttgart
    PenyerangFelix NmechaBorussia Dortmund
    SeranganLeroy SaneGalatasaray Istanbul
    PenyerangKevin SchadeFC Brentford
    PenyerangDeniz UndavVfB Stuttgart
    PenyerangFlorian WirtzFC Liverpool
    PenyerangNick WoltemadeNewcastle United
