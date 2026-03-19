Enam pemain yang kembali dan dua pemain baru: Julian Nagelsmann hanya membuat kejutan dalam satu hal terkait susunan pemain dalam skuad DFB pertamanya di tahun Piala Dunia

Namun, yang juga masuk dalam daftar ini — dan ini bisa dibilang sebagai kejutan kecil — adalah Anton Stach dari Leeds United. Nagelsmann memang mengakui bahwa gelandang tersebut tampil "bagus" di Leeds, tetapi ia juga menyoroti kelemahan yang diduga dimiliki Stach dalam duel udara dan darat.

"Dia tidak terlalu kuat dalam sundulan dan juga bukan pemain yang unggul dalam duel, melainkan salah satu yang suka mengendalikan permainan di depannya," kata Nagelsmann saat itu: "Menurut saya, posisi terbaiknya di Hoffenheim adalah peran sentral dalam formasi tiga bek, dari mana dia kemudian bergeser ke posisi gelandang bertahan."

Seharusnya bisa diduga bahwa setelah kekecewaan pada November tahun lalu, Stach sekali lagi tidak akan masuk ke skuad DFB. Namun, kenyataannya berbeda. Pemain berusia 27 tahun itu untuk pertama kalinya dalam hampir empat tahun kembali dipanggil untuk pemusatan latihan tim nasional senior dan menjadi ujung tombak dari enam pemain yang kembali.

Selain Stach, pemain kunci yang lama cedera, Antonio Rüdiger (Real Madrid) dan Kai Havertz (FC Arsenal), juga diperkirakan akan kembali. Terutama kembalinya Havertz, yang kemungkinan besar akan ditempatkan sebagai penyerang utama oleh Nagelsmann, sangat dinantikan oleh pelatih timnas. Mengenai Rüdiger, Nagelsmann menekankan bahwa pemain ini harus "100 persen fit dan sehat": "Jika dia mengalami cedera ringan, seperti yang kadang-kadang dialaminya saat bersama kami, dia tidak akan mencapai batas kemampuannya, dan itu tidak masuk akal."

Namun, tampaknya hal sebaliknya yang terjadi setelah ia pulih dari cedera lutut dan otot. Rüdiger berhasil merebut kembali posisinya sebagai bek tengah utama di Real Madrid dan tampil meyakinkan dalam pertandingan babak 16 besar melawan Manchester City.

Enam pemain yang kembali ini dilengkapi oleh Pascal Groß, yang kembali menjadi pemain inti di Brighton & Hove setelah hengkang dari BVB pada musim dingin, serta duo Stuttgart, Deniz Undav dan Josha Vagnoman, yang kembali bergabung untuk pertama kalinya setelah hampir tepat tiga tahun dan debutnya bersama timnas Jerman. Saat ini, ia adalah satu-satunya cadangan resmi Nagelsmann untuk bek kanan Joshua Kimmich, yang sedang dalam performa yang mengesankan.