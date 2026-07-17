Dengan demikian, keenam pemain tersebut "tidak memiliki masa depan" lagi di klub asal Hessen tersebut dan diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas ini untuk menambah pemasukan dari transfer ke kas Eintracht.

Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turin), Dina Ebimbe (Stade Brest), dan Simoni (1. FC Kaiserslautern) telah kembali ke Frankfurt setelah masa peminjaman musim lalu, sehingga pemecatan mereka sama sekali tidak mengejutkan.

Sedangkan untuk Batshuayi, kontrak kerjanya saat ini hanya berlaku hingga 2027 – sehingga musim panas ini menjadi kesempatan terakhir bagi SGE untuk mendapatkan dana transfer dari penyerang tersebut, yang tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Adi Hütter.