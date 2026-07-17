Sebagaimana dilaporkan oleh Sky, pada sesi latihan perdana SGE, Niels Nkounkou, Jessic Ngankam, Junior Dina Ebimbe, Simon Simoni, Noel Futkeu, dan Michy Batshuayi berlatih secara terpisah dari anggota tim lainnya.
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Enam pemain dikabarkan akan hengkang dari klub! Daftar pemain yang akan dilepas dalam jumlah besar di klub Bundesliga terungkap
Dengan demikian, keenam pemain tersebut "tidak memiliki masa depan" lagi di klub asal Hessen tersebut dan diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas ini untuk menambah pemasukan dari transfer ke kas Eintracht.
Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turin), Dina Ebimbe (Stade Brest), dan Simoni (1. FC Kaiserslautern) telah kembali ke Frankfurt setelah masa peminjaman musim lalu, sehingga pemecatan mereka sama sekali tidak mengejutkan.
Sedangkan untuk Batshuayi, kontrak kerjanya saat ini hanya berlaku hingga 2027 – sehingga musim panas ini menjadi kesempatan terakhir bagi SGE untuk mendapatkan dana transfer dari penyerang tersebut, yang tidak lagi masuk dalam rencana pelatih baru Adi Hütter.
- GEPA
Noah Futkeu kabarnya akan dijual meskipun telah menampilkan performa yang gemilang bersama Greuther Fürth
Dalam kasus Futkeu, Frankfurt menggunakan klausul pembelian kembali dan memanggil kembali sang penyerang ke klub setelah hanya satu tahun berseragam SpVgg Greuther Fürth, di mana ia menjadi salah satu bintang muda Liga 2 berkat 19 gol dan lima assist.
Namun, Eintracht dilaporkan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak pemain berusia 23 tahun tersebut untuk musim mendatang — sebaliknya, Futkeu akan dijual ke klub lain dengan harga yang menguntungkan.
Lagipula, setelah menjalani musim yang kurang memuaskan, SGE terpaksa harus menghasilkan surplus transfer yang lebih besar untuk menutupi biaya operasional. Sebagai tim yang finis di peringkat kedelapan, mereka gagal lolos ke kompetisi internasional.
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