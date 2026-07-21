Alejandro Dominguez telah memicu perdebatan sengit dengan mengusulkan agar ajang sepak bola dunia mendatang menampilkan peningkatan signifikan dalam jumlah negara peserta. Melalui unggahan di media sosial, Dominguez mengungkapkan visinya mengenai format yang diperluas tersebut.

"Pada tahun 2030, Piala Dunia akan diselenggarakan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay, sebuah peluang besar bagi sepak bola untuk merayakan Centenary Piala Dunia dengan turnamen yang diikuti oleh 64 tim," kata Dominguez.

Pernyataan ambisius ini muncul tak lama setelah edisi 2026, yang menandai pertama kalinya 48 tim berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Ajang 2030 sudah unik karena akan diselenggarakan oleh Spanyol, Maroko, dan Portugal, sementara tiga pertandingan khusus peringatan seratus tahun dijadwalkan akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay.