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Enam negara tuan rumah & 64 tim! Usulan perluasan Piala Dunia 2030 disampaikan oleh presiden CONMEBOL setelah berakhirnya turnamen yang diikuti 48 negara
Perluasan besar-besaran untuk peringatan seratus tahun
Alejandro Dominguez telah memicu perdebatan sengit dengan mengusulkan agar ajang sepak bola dunia mendatang menampilkan peningkatan signifikan dalam jumlah negara peserta. Melalui unggahan di media sosial, Dominguez mengungkapkan visinya mengenai format yang diperluas tersebut.
"Pada tahun 2030, Piala Dunia akan diselenggarakan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay, sebuah peluang besar bagi sepak bola untuk merayakan Centenary Piala Dunia dengan turnamen yang diikuti oleh 64 tim," kata Dominguez.
Pernyataan ambisius ini muncul tak lama setelah edisi 2026, yang menandai pertama kalinya 48 tim berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Ajang 2030 sudah unik karena akan diselenggarakan oleh Spanyol, Maroko, dan Portugal, sementara tiga pertandingan khusus peringatan seratus tahun dijadwalkan akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay.
- Getty Images Sport
Gianni Infantino mempertimbangkan pertumbuhan lebih lanjut
Belum ada konfirmasi resmi dari FIFA terkait perkembangan terbaru ini. Namun, Gianni Infantino sebelumnya mengisyaratkan bahwa badan pengatur tersebut akan menjajaki perluasan turnamen putra menjadi 64 tim. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Swiss Blue Sport pada 12 Juli, Infantino menjelaskan pertimbangan organisasi tersebut.
"Ini tentu saja merupakan isu yang akan ditinjau dan dibahas di komite-komite terkait setelah Piala Dunia ini," jelas Infantino. "Ketika menyelenggarakan Piala Dunia, penting untuk menyelenggarakannya bagi seluruh dunia. Bukan hanya Eropa dan Amerika Selatan, tetapi seluruh dunia, secara efektif. Setiap negara seharusnya dapat bermimpi untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia."
Memberikan insentif bagi negara-negara kecil
Infantino meyakini bahwa membuka pintu bagi lebih banyak peserta sangat penting bagi perkembangan olahraga ini secara global. Dalam wawancaranya, Infantino menambahkan: "Kita bisa melihat bahwa kualitas tim-timnya sangat tinggi, dan terus meningkat di seluruh penjuru dunia. Jika negara-negara kecil tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia, mereka pun akan kehilangan motivasi untuk terus berkembang."
Peralihan ke format 64 tim akan mengubah lanskap turnamen secara drastis. Jika disetujui, kompetisi ini akan terdiri dari 128 pertandingan, yang berarti dua kali lipat dari jumlah pertandingan yang dimainkan dalam format 32 tim yang digunakan dari tahun 1998 hingga 2022, serta peningkatan yang signifikan dari 104 pertandingan yang disaksikan tahun ini.
- Getty Images Sport
Apa yang menanti dunia olahraga?
Komite-komite FIFA kini diharapkan menganalisis secara mendalam tuntutan logistik dan fisik dari penambahan 16 tim lagi. Setelah Spanyol mengangkat trofi juara, para petinggi sepak bola harus segera menentukan apakah enam negara dapat berhasil menjadi tuan rumah bersama ajang yang menampilkan 128 pertandingan ini. Para penggemar akan menanti dengan penuh antusias keputusan resmi tersebut, yang akan secara permanen membentuk perayaan seratus tahun dan masa depan sepak bola internasional.
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