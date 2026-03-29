Enam masalah utama menjelang Piala Dunia 2026: larangan perjalanan yang diberlakukan Donald Trump, harga tiket yang melambung tinggi, dan perang melawan Iran

Di Eropa, Skotlandia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 berkat kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark yang diwarnai tendangan salto Scott McTominay, gol penentu keunggulan Kieran Tierney pada menit ke-93, serta Kenny McLean yang memicu euforia meriah di Hampden Park dengan mencetak gol dari dalam wilayah pertahanannya sendiri melalui tendangan terakhir dalam pertandingan tersebut.
Keriuhan pun melanda Budapest, saat Troy Parrott, yang sebelumnya mencetak dua gol penentu dalam kemenangan mengejutkan 2-0 atas Portugal, melengkapi penampilannya dengan hat-trick bersejarah melawan Hungaria, yang memastikan Republik Irlandia lolos ke babak play-off UEFA di depan tuan rumah.
Tentu saja, Irlandia kini tersingkir setelah semifinal Kamis lalu, namun dengan empat final play-off Eropa yang akan digelar pada Selasa, ditambah dua laga antarbenua terpisah, kita segera mengetahui identitas enam peserta tersisa di final musim panas ini, yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
Namun, yang kita ketahui saat ini adalah apakah Piala Dunia akan menjadi sukses atau berantakan, karena, dengan hanya tersisa lebih dari dua bulan menjelang kick-off besar, turnamen ini masih diselimuti ketidakpastian. Di sini, GOAL mengulas enam kekhawatiran terbesar menjelang kompetisi yang sudah terbukti sangat kontroversial ini...