Enam masalah utama menjelang Piala Dunia 2026: larangan perjalanan yang diberlakukan Donald Trump, harga tiket yang melambung tinggi, dan perang melawan Iran

Ada juga kekhawatiran mengenai seperti apa pertunjukan olahraga yang sebenarnya menanti para penggemar yang mampu membiayai perjalanan ke AS dan cukup beruntung untuk bisa masuk ke dalam stadion-stadion di AS.

Piala Dunia Antarklub tahun lalu dipandang sebagai semacam uji coba tingkat rendah untuk edisi internasional yang jauh lebih megah musim panas ini, dan meskipun proyek andalan Infantino tidak kekurangan kualitas atau kejutan, kondisinya menimbulkan berbagai macam masalah.

Sebagai permulaan, beberapa pelatih dan pemain sangat tidak puas dengan kondisi lapangan, yang menurut gelandang Real Madrid dan Inggris, Jude Bellingham, "sama sekali tidak bagus". Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sangat tidak terkesan dengan permukaan lapangan di Lumen Field, Seattle, salah satu venue untuk tahun 2026.

"Saya tidak bisa membayangkan lapangan NBA penuh dengan lubang!" kata pelatih asal Spanyol itu dengan marah setelah timnya menang 2-0 atas Seattle Sounders. "Bola memantul seolah-olah melompat-lompat seperti kelinci."

Lalu, ada masalah cuaca. Istirahat pendinginan menjadi mutlak diperlukan akibat suhu tinggi yang umum di seluruh AS, sementara manajer Chelsea, Enzo Maresca, mengatakan bahwa panasnya begitu menyengat hingga "tidak mungkin" untuk mengadakan sesi latihan normal, dan gelandang Enzo Fernandez mengakui bahwa ia merasa "pusing" selama pertandingan.

Tanggapan FIFA adalah mengumumkan penambahan jeda hidrasi selama tiga menit di tengah babak pertama dan kedua setiap pertandingan di Piala Dunia musim panas ini - tidak hanya untuk pertandingan yang terpengaruh cuaca panas.

Hal ini disambut baik oleh sebagian pihak, namun dikritik oleh pihak lain yang memandangnya sebagai cara sinis untuk memecah pertandingan menjadi kuartal-kuartal yang ramah bagi penonton Amerika, yang akan memberikan pemegang hak siar televisi jeda iklan yang lebih menguntungkan.

Sayangnya, penonton di rumah mungkin harus menghadapi penundaan pertandingan yang lebih lama, karena enam pertandingan Piala Dunia Klub tertunda akibat badai petir, karena pertandingan dihentikan di stadion-stadion Amerika Serikat demi alasan keamanan saat petir terdeteksi dalam radius 10 mil.

"Bagi saya, ini bukan sepak bola," kata mantan pelatih Chelsea, Maresca, setelah pertandingan babak 16 besar The Blues melawan Benfica dihentikan selama 113 menit. "Saya pikir ini lelucon. Saya bisa memahami bahwa demi alasan keamanan, pertandingan harus dihentikan. Tapi jika Anda menghentikan tujuh atau delapan pertandingan, itu berarti mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk menggelar kompetisi ini."