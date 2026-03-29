World Cup 2026 FIFA Trump concerns
Mark Doyle

Enam masalah utama menjelang Piala Dunia 2026: larangan perjalanan yang diberlakukan Donald Trump, harga tiket yang melambung tinggi, dan perang melawan Iran

Pada bulan November, kita disuguhi pengingat paling menggembirakan akan keajaiban Piala Dunia. Sejarah tercipta di Jamaika saat Curacao menjadi negara terkecil yang pernah lolos ke putaran final setelah menahan Reggae Boys dengan skor imbang 0-0 di Kingston. Di wilayah CONCACAF lainnya, Haiti berhasil mengamankan tempat di putaran final untuk pertama kalinya dalam 50 tahun dengan kemenangan 2-0 atas Nikaragua - meskipun mereka tidak dapat memainkan satu pun pertandingan di kandang sendiri akibat konflik yang sedang berlangsung di pulau Karibia tersebut.

Di Eropa, Skotlandia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 berkat kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark yang diwarnai tendangan salto Scott McTominay, gol penentu keunggulan Kieran Tierney pada menit ke-93, serta Kenny McLean yang memicu euforia meriah di Hampden Park dengan mencetak gol dari dalam wilayah pertahanannya sendiri melalui tendangan terakhir dalam pertandingan tersebut.

Keriuhan pun melanda Budapest, saat Troy Parrott, yang sebelumnya mencetak dua gol penentu dalam kemenangan mengejutkan 2-0 atas Portugal, melengkapi penampilannya dengan hat-trick bersejarah melawan Hungaria, yang memastikan Republik Irlandia lolos ke babak play-off UEFA di depan tuan rumah.

Tentu saja, Irlandia kini tersingkir setelah semifinal Kamis lalu, namun dengan empat final play-off Eropa yang akan digelar pada Selasa, ditambah dua laga antarbenua terpisah, kita segera mengetahui identitas enam peserta tersisa di final musim panas ini, yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Namun, yang kita ketahui saat ini adalah apakah Piala Dunia akan menjadi sukses atau berantakan, karena, dengan hanya tersisa lebih dari dua bulan menjelang kick-off besar, turnamen ini masih diselimuti ketidakpastian. Di sini, GOAL mengulas enam kekhawatiran terbesar menjelang kompetisi yang sudah terbukti sangat kontroversial ini...

    Larangan bepergian

    Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan tahun lalu bahwa "seluruh dunia dipersilakan datang ke Amerika".

    "Kami akan menjual antara enam hingga tujuh juta tiket untuk pertandingan-pertandingan tersebut," katanya. "Kami akan kedatangan antara lima hingga 10 juta orang dari seluruh dunia untuk menikmati Piala Dunia."

    Namun, saat ini, rasanya seolah-olah banyak sekali orang yang dikecualikan dari apa yang dijanjikan Infantino sebagai "Piala Dunia paling inklusif yang pernah ada". Memang, hanya untuk masuk ke Amerika Serikat, yang menjadi tuan rumah 78 dari 104 pertandingan, saja sudah menjadi tantangan bagi beberapa kelompok pendukung.

    Agenda 'America First' yang digagas oleh Presiden Donald Trump telah menyebabkan diberlakukannya larangan perjalanan bagi berbagai negara di seluruh dunia, yang diduga bertujuan untuk mencegah imigrasi ilegal.

    Akibatnya, visa turis menjadi jauh lebih sulit diperoleh bagi pendukung dari negara-negara seperti Senegal dan Pantai Gading, sementara penggemar dari Iran dan Haiti mungkin sama sekali tidak dapat masuk ke AS.

    Selain itu, 'Program Percontohan Jaminan Visa' semakin memperumit masalah, karena hal ini berarti warga negara tidak hanya dari Senegal dan Pantai Gading, tetapi juga Aljazair, Tunisia, dan Cape Verde yang baru pertama kali lolos kualifikasi, mungkin harus membayar deposit hingga $15.000 (£11.000) hanya untuk dapat bepergian ke Amerika Serikat.

    Harga tiket

    Skema tiket yang kontroversial ini justru semakin memperbesar sorotan terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh pendukung biasa untuk menonton pertandingan.

    Menanggapi reaksi negatif awal terhadap struktur harga turnamen, FIFA melepas sejumlah kecil tiket "lebih terjangkau" seharga $60 (£45) untuk "penggemar setia" dari 48 tim yang lolos kualifikasi.

    Namun, Football Supporters Europe (FSE) segera berargumen bahwa "revisi tersebut tidak cukup jauh" dan, awal pekan ini, kelompok tersebut mengajukan pengaduan setebal 18 halaman ke Komisi Eropa.

    "Selama beberapa bulan ini, kami telah mendesak FIFA untuk bertindak adil terhadap para penggemar dan mempertimbangkan kembali kebijakan tiketnya yang agresif dan eksploitatif," kata direktur eksekutif FSE, Ronan Evain.

    "Kegagalan FIFA untuk melakukan konsultasi yang berarti dengan para pemangku kepentingan sekali lagi membuat kami tidak punya pilihan selain bergabung dengan Euroconsumers dalam mengajukan keluhan ini ke Komisi Eropa.

    "FIFA mengacu pada angka penjualan yang belum terkonfirmasi sebagai pembenaran atas praktik tiket yang tidak adil, padahal kenyataannya mereka tidak memberikan pilihan lain kepada para penggemar setia - membayar atau kehilangan kesempatan."

    FSE mengidentifikasi enam pelanggaran spesifik, termasuk yang disebutnya "harga selangit", sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa tiket termurah yang tersedia secara terbuka untuk final 2026 lebih dari tujuh kali lipat harga tiket setara pada 2022.

    FIFA juga dituduh melakukan 'iklan umpan' terkait tiket seharga $60, dengan FSE berargumen bahwa "seluruh stok Kategori 4 praktis habis terjual sebelum penjualan umum dibuka" dan bahwa mereka bersalah karena "mengiklankan harga yang sebenarnya tidak tersedia" - yang melanggar hukum Uni Eropa.

    Selain mengkritik FIFA atas penggunaan praktik 'penetapan harga dinamis' yang sangat kontroversial, organisasi tersebut juga dituduh mencoba mengendalikan pasar penjualan kembali dan mengenakan biaya 15 persen kepada pembeli dan penjual, yang menurut FSE menciptakan "keuntungan ganda" bagi penyelenggara turnamen.

    "FIFA memegang monopoli atas penjualan tiket Piala Dunia 2026," tuduh FSE, "dan telah menggunakan kekuasaan itu untuk memaksakan syarat-syarat kepada para penggemar yang tidak akan pernah dapat diterima di pasar yang kompetitif."

    Pada saat artikel ini ditulis, satu-satunya tanggapan FIFA terhadap keluhan tersebut, yang menurutnya belum diterimanya, adalah bahwa FIFA adalah "organisasi nirlaba" dan bahwa semua uang yang diperolehnya diinvestasikan kembali "untuk mendorong pertumbuhan olahraga ini" di seluruh dunia.

    Syarat-syarat

    Ada juga kekhawatiran mengenai seperti apa pertunjukan olahraga yang sebenarnya menanti para penggemar yang mampu membiayai perjalanan ke AS dan cukup beruntung untuk bisa masuk ke dalam stadion-stadion di AS.

    Piala Dunia Antarklub tahun lalu dipandang sebagai semacam uji coba tingkat rendah untuk edisi internasional yang jauh lebih megah musim panas ini, dan meskipun proyek andalan Infantino tidak kekurangan kualitas atau kejutan, kondisinya menimbulkan berbagai macam masalah.

    Sebagai permulaan, beberapa pelatih dan pemain sangat tidak puas dengan kondisi lapangan, yang menurut gelandang Real Madrid dan Inggris, Jude Bellingham, "sama sekali tidak bagus". Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, sangat tidak terkesan dengan permukaan lapangan di Lumen Field, Seattle, salah satu venue untuk tahun 2026.

    "Saya tidak bisa membayangkan lapangan NBA penuh dengan lubang!" kata pelatih asal Spanyol itu dengan marah setelah timnya menang 2-0 atas Seattle Sounders. "Bola memantul seolah-olah melompat-lompat seperti kelinci."

    Lalu, ada masalah cuaca. Istirahat pendinginan menjadi mutlak diperlukan akibat suhu tinggi yang umum di seluruh AS, sementara manajer Chelsea, Enzo Maresca, mengatakan bahwa panasnya begitu menyengat hingga "tidak mungkin" untuk mengadakan sesi latihan normal, dan gelandang Enzo Fernandez mengakui bahwa ia merasa "pusing" selama pertandingan.

    Tanggapan FIFA adalah mengumumkan penambahan jeda hidrasi selama tiga menit di tengah babak pertama dan kedua setiap pertandingan di Piala Dunia musim panas ini - tidak hanya untuk pertandingan yang terpengaruh cuaca panas.

    Hal ini disambut baik oleh sebagian pihak, namun dikritik oleh pihak lain yang memandangnya sebagai cara sinis untuk memecah pertandingan menjadi kuartal-kuartal yang ramah bagi penonton Amerika, yang akan memberikan pemegang hak siar televisi jeda iklan yang lebih menguntungkan.

    Sayangnya, penonton di rumah mungkin harus menghadapi penundaan pertandingan yang lebih lama, karena enam pertandingan Piala Dunia Klub tertunda akibat badai petir, karena pertandingan dihentikan di stadion-stadion Amerika Serikat demi alasan keamanan saat petir terdeteksi dalam radius 10 mil.

    "Bagi saya, ini bukan sepak bola," kata mantan pelatih Chelsea, Maresca, setelah pertandingan babak 16 besar The Blues melawan Benfica dihentikan selama 113 menit. "Saya pikir ini lelucon. Saya bisa memahami bahwa demi alasan keamanan, pertandingan harus dihentikan. Tapi jika Anda menghentikan tujuh atau delapan pertandingan, itu berarti mungkin ini bukan tempat yang tepat untuk menggelar kompetisi ini."

    ICE

    Namun, yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada cuaca adalah iklim politik saat ini di Amerika Serikat. Upaya pemerintahan Trump untuk menangani imigrasi ilegal telah memicu kontroversi besar-besaran di seluruh negeri yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai ras, warna kulit, dan keyakinan, dengan tindakan Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) yang terbukti sangat memecah belah.

    Pada bulan Januari tahun ini, enam orang meninggal dalam tahanan ICE (Luis Gustavo Nunez Caceres, Luis Beltran Yanez Cruz, Parady La, Heber Sanchez Dominguez, dan Victor Manuel Diaz), sementara dua orang lainnya (Renee Nicole Good dan Alex Pretti) ditembak mati oleh petugas ICE di Minneapolis, yang memicu gelombang protes di seluruh negeri.

    Akibatnya, direktur sementara ICE Todd Lyons menjadi berita utama bulan berikutnya ketika ia menyatakan bahwa lembaganya akan menjadi "bagian penting dari aparat keamanan keseluruhan untuk Piala Dunia".

    "Kami berkomitmen untuk mengamankan operasi tersebut dan memastikan keselamatan semua peserta dan pengunjung," tambah Lyons.

    Sebagai tanggapan, seorang anggota Kongres dari New Jersey mengajukan RUU 'Save the World Cup' yang bertujuan mencegah ICE melakukan razia dalam radius satu mil dari pertandingan Piala Dunia atau festival penggemar mana pun.

    "Piala Dunia seharusnya menyatukan dunia dan bukan membuat keluarga khawatir apakah agen ICE akan menunggu di luar stadion," kata Nellie Pou dari Partai Demokrat pada Kamis, 19 Maret, di tengah kebingungan mengenai kapan dana bantuan keamanan yang dijanjikan Departemen Keamanan Dalam Negeri kepada 11 kota tuan rumah AS akan benar-benar didistribusikan.

    "Ketika saya baru-baru ini meminta jaminan sederhana secara langsung kepada kepala ICE (Lyons) bahwa mereka akan menjauh dari pertandingan, dia menolak. Itu tidak dapat diterima. Jadi, rancangan undang-undang saya menetapkan garis tegas di lapangan: tidak ada razia ICE.

    "Tidak akan ada turnamen yang sukses jika para penggemar dan pemain harus was-was. Kami ingin penegak hukum fokus pada keamanan yang kuat untuk Piala Dunia, bukan memenuhi kuota imigrasi sipil. Kita tidak boleh membiarkan rasa takut mendefinisikan momen ini dan merusak pertandingan."

    Kekerasan yang dilakukan kartel narkoba

    Masalah keamanan juga menjadi topik perdebatan yang hangat bulan lalu, setelah meletusnya kekerasan mematikan di Meksiko, di mana anggota kartel narkoba Jalisco New Generation (CJNG) terlibat dalam baku tembak mematikan dengan militer negara tersebut menyusul tewasnya pemimpin mereka, Nemesio Oseguera Cervantes, dalam sebuah operasi militer.

    Oseguera Cervantes, atau yang dikenal sebagai 'El Mencho', adalah orang yang paling dicari di Meksiko dan setidaknya 25 anggota Garda Nasional tewas dalam 24 jam pertama setelah kematiannya pada 22 Februari.

    Dengan Meksiko dijadwalkan menjadi tuan rumah 13 pertandingan Piala Dunia, termasuk empat di Guadalajara, yang merupakan ibu kota Jalisco, gelombang kekerasan ini memicu kekhawatiran akan keselamatan para penggemar di Piala Dunia.

    Namun, Presiden negara tersebut, Claudia Sheinbaum, menegaskan bahwa kekerasan yang sedang berlangsung tidak menimbulkan "risiko" bagi para pendukung dan kemudian mengumumkan rencana untuk mengerahkan 100.000 personel keamanan, termasuk 20.000 tentara dan 55.000 petugas polisi, sebagai bagian dari operasi besar-besaran untuk melindungi para penggemar yang berkunjung.

    Oleh karena itu, Infantino mengatakan bahwa dirinya merasa "sangat tenang". "Semuanya baik-baik saja," kata ketua FIFA itu kepada AFP. "Ini akan menjadi spektakuler."


    Perang

    Baru pada Desember lalu, Infantino menyerahkan 'FIFA Peace Prize' edisi perdana kepada Trump. Namun, presiden Amerika Serikat itu kini telah menjerumuskan Timur Tengah, dan bahkan dunia, ke dalam kekacauan politik dan ekonomi melalui perang melawan Iran yang tidak hanya dilancarkan AS, tetapi juga dikoordinasikan bersama Israel—negara yang masih diminta olehsejumlah anggota FIFA untuk dilarang berpartisipasi dalam kompetisi internasional dan klub karena genosida yang sedang berlangsung di Gaza serta invasi ke Lebanon saat ini.

    Dari perspektif keuangan dan logistik, serangan militer yang tidak beralasan terhadap Iran dapat membuat biaya perjalanan para penggemar ke Piala Dunia musim panas ini menjadi jauh lebih mahal, karena harga minyak telah melonjak tajam akibat penutupan sebagian Selat Hormuz.

    Namun, yang jauh lebih penting adalah hilangnya nyawa warga sipil di Iranyang mengejutkan, yang mendorong Menteri Olahraga dan Pemuda negara tersebut, Ahmad Donyamali, untuk menyatakan bahwa "sangat tidak mungkin bagi kami untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia".

    Iran dijadwalkan memainkan ketiga pertandingan grupnya di AS dan permintaan untuk memindahkan pertandingan mereka ke Meksiko telah ditolak oleh FIFA, dengan Infantino menegaskan bahwa Trump secara pribadi telah meyakinkannya bahwa tim Iran akan "disambut" untuk berkompetisi. Trump, bagaimanapun, belum menyimpang dari pernyataan sebelumnya bahwa ia "benar-benar tidak peduli" apakah mereka ikut atau tidak, dan bahkan sampai mengungkapkan bahwa ia tidak dapat menjamin keamanan Tim Melli.

    Infantino yang bersikap tegas menyatakan awal bulan ini, "Kita semua membutuhkan acara seperti Piala Dunia FIFA untuk menyatukan orang-orang sekarang lebih dari sebelumnya, dan saya dengan tulus berterima kasih kepada Presiden Amerika Serikat atas dukungannya, karena hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Sepak Bola Menyatukan Dunia."

    Namun, pada saat artikel ini ditulis, masih ada kemungkinan yang sangat menyedihkan bahwa sebuah negara yang telah lolos ke Piala Dunia tidak akan berpartisipasi karena sedang dibombardir oleh salah satu negara tuan rumah.