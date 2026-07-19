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Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Enam laga yang akan menentukan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina: Mulai dari duel Lionel Messi melawan Marc Cucurella hingga Lamine Yamal berhadapan dengan Nico Tagliafico

Analysis
World Cup
Argentina
Spain
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
M. Cucurella
F. Ruiz
N. Tagliafico
E. Fernandez
A. Mac Allister
M. Oyarzabal
J. Alvarez
L. Martinez
Spain vs Argentina

Final Piala Dunia akhirnya tiba, dan pertandingan puncak pada hari Minggu antara Spanyol dan Argentina di New Jersey dipastikan akan menjadi laga yang sangat memukau antara dua tim terbaik di turnamen ini — dengan penekanan yang sangat kuat pada kata 'tim'.

Spanyol adalah tim yang sangat terkoordinasi dengan sempurna, di mana setiap pemain memahami peran mereka dengan sangat baik dan bekerja tanpa lelah demi kepentingan bersama. La Roja memang tidak memiliki bintang-bintang sekelas lawan mereka di semifinal, Prancis, namun perpaduan ideal antara sikap tanpa pamrih dan kemampuan teknis yang sempurna memungkinkan mereka menghancurkan tim asuhan Didier Deschamps di Dallas pada hari Selasa.

Malam berikutnya di Atlanta, Argentina menunjukkan semangat juang yang terkenal dengan bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Inggris secara pantas berkat dua gol di menit-menit akhir yang diassist oleh Lionel Messi — legenda hidup yang menyatukan seluruh skuad, bahkan seluruh bangsa.

Lalu, siapa yang akan membawa pulang trofi? Akankah Spanyol menambah gelar Piala Dunia ke dalam koleksi gelar Kejuaraan Eropa yang mereka raih dua tahun lalu? Atau akankah Argentina menjadi tim pertama sejak Brasil pada 1962 yang berhasil mempertahankan gelar? Di sini, GOAL mengulas enam pertarungan yang akan menentukan salah satu final paling dinanti dalam sejarah sepak bola...


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    Rodri vs Enzo Fernández & Alexis Mac Allister

    Selalu ada kesan bahwa Spanyol adalah satu-satunya tim yang mampu menetralkan Prancis, semata-mata karena mereka memiliki Rodri di depan barisan empat bek mereka. Bintang Manchester City ini memang sempat mengalami masalah cedera selama beberapa tahun terakhir, tetapi sudah ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa ia telah kembali ke performa terbaiknya layaknya saat memenangkan Ballon d'Or, bahkan sebelum ia menampilkan permainan brilian di lini tengah melawan Les Bleus.

    Argentina jelas tidak kekurangan agresivitas atau kemampuan atletik di lini tengah mereka, yang berarti mereka tanpa diragukan lagi memiliki kemampuan untuk mengganggu ritme permainan Rodri. Namun, hal itu sangat bergantung pada apakah Enzo Fernandez atau Alexis Mac Allister—atau mungkin kombinasi keduanya—akan menekan kapten Spanyol itu di setiap kesempatan, karena jika ia diberi waktu menguasai bola, ia akan mengendalikan jalannya pertandingan, sama seperti saat ia mengendalikan laga semifinal melawan Prancis.

    Dari sudut pandang Argentina, harapannya adalah Fernandez dan Mac Allister yang serba bisa juga mampu memberikan tekanan serius kepada Rodri dan rekan setimnya di lini tengah, Fabian Ruiz, dari segi pertahanan.

    Fernandez memang hanya tampil bagus sesekali di turnamen ini, tetapi ia telah mencetak gol-gol hebat pada momen-momen krusial melawan Mesir dan Inggris, sementara Mac Allister dua kali membentur tiang gawang di menit-menit akhir pertandingan melawan Inggris, yang menegaskan ancaman serangannya, dan menunjukkan bahwa gelandang-gelandang paling lengkap Albiceleste telah menemukan kembali performa terbaik mereka di Qatar 2022 pada waktu yang tepat.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Unai Simon vs Emiliano Martinez

    Jika kita hanya mempertimbangkan catatan clean sheet di Piala Dunia kali ini, Spanyol memiliki kiper yang lebih unggul daripada Argentina, mengingat Unai Simon baru kebobolan satu gol, sementara Emiliano Martinez sudah kebobolan tujuh gol dan belum pernah mencatatkan clean sheet sejak kemenangan pada pertandingan kedua melawan Austria.

    Namun, jika Anda bertaruh siapa yang akan memberikan dampak lebih besar pada final hari Minggu, Anda mungkin akan memilih Martinez, yang—terlepas dari apakah Anda menyukainya atau membencinya—selalu mampu membuat lawan frustrasi dengan penyelamatan sensasional atau akting yang menjengkelkan.

    Simon lebih bersahaja, yang mungkin juga menjadi alasan mengapa ia begitu diremehkan. Namun, memang benar bahwa ia sebenarnya belum banyak bekerja di turnamen ini dan karenanya belum benar-benar menarik perhatian. Sekali lagi, itu bukan kesalahannya, tetapi banyak pendukung Spanyol yang akan mengatakan bahwa kiper nomor satu Barcelona, Joan Garcia, dan bintang Arsenal, David Raya, sebenarnya lebih baik daripada Simon, meskipun statistiknya mengesankan.

    Meski pertahanan Spanyol tampil gemilang, akan menjadi kejutan besar jika kiper Basque yang ramah ini tidak benar-benar diuji untuk pertama kalinya di New Jersey oleh para pencetak gol terbanyak turnamen ini. Bagaimana ia merespons tantangan tersebut bisa jadi sangat krusial, mengingat kita sudah tahu bahwa Martinez, terlepas dari segala kekurangannya, adalah sosok yang tampil gemilang di momen-momen penting.

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    Mikel Oyarzabal vs Julian Alvarez (atau Lautaro Martinez)

    Jelas ini bukan pertarungan langsung dalam hal posisi di lapangan, tetapi Mikel Oyarzabal dan Julian Alvarez kurang lebih memainkan peran yang sama bagi tim masing-masing — dan siapa pun yang melakukannya dengan lebih baik pada hari Minggu bisa jadi akan menentukan hasil final.

    Oyarzabal, seperti yang telah kami tulis sebelumnya dalam turnamen ini, telah menjadi semacam legenda yang tidak terlalu menonjol bagi Spanyol. Meskipun ia tiba di Piala Dunia dalam performa terbaiknya baik di klub maupun tim nasional, ia agak luput dari perhatian sebelum mencetak dua gol melawan Arab Saudi dan Austria.

    Sementara itu, Alvarez sama sekali belum memenuhi ekspektasi. Namun, permulaan turnamennya yang lambat bisa dikaitkan dengan cedera, sementara ia menunjukkan melalui gol spektakulernya melawan Swiss betapa hebatnya ia jika diberi sedikit waktu dan ruang.

    Lionel Scaloni harus mengambil keputusan besar, karena Lautaro Martinez masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan melalui sundulan melawan Inggris, dan kini ia akan berusaha merebut kembali posisinya sebagai starter dari Alvarez, yang tampaknya masih belum dalam performa terbaiknya.

    Sebaliknya, Oyarzabal sedang dalam performa terbaiknya dan penuh keyakinan, seperti yang ditunjukkan oleh cara dia dengan tegas mengeksekusi penalti melawan Prancis. Ingat juga bahwa pemain Basque yang rendah hati inilah yang menentukan kemenangan Spanyol di final Euro 2024; dia bisa melakukan hal serupa di Piala Dunia kecuali salah satu penyerang Argentina yang konon termasuk dalam jajaran elit mampu membuktikan diri di New Jersey.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Marc Cucurella vs Lionel Messi

    Messi jelas tidak akan bermain sebagai pemain sayap konvensional saat melawan Spanyol, tetapi yang luar biasa adalah, di antara banyak hal lainnya, ia telah membuktikan di Piala Dunia ini bahwa ia tetap menjadi salah satu pemain sayap paling efektif di dunia sepak bola—di usia 39 tahun. Messi mungkin tidak secepat dulu saat menguasai bola, tetapi selain masih mampu mengalahkan bek sayap mana pun dengan keterampilan menggiring bola yang mematikan, ia juga sangat ahli dalam memberikan umpan silang.

    Seperti yang diakui Emiliano Martinez, keputusan Scaloni memindahkan Messi ke sisi kanan menjadi kunci kebangkitan Argentina saat melawan Mesir dan Inggris. Akibatnya, Marc Cucurella harus lebih waspada terhadap pergerakan Messi daripada rekan setimnya yang lain, karena sangat mungkin sang nomor 10 akan melebar secara berkala pada hari Minggu.

    Di sisi lain, ketiadaan tanggung jawab bertahan yang hampir total dari Messi justru bisa memberi Cucurella—yang sangat berorientasi menyerang—peluang besar untuk maju ke depan, sesuatu yang telah dilakukannya dengan sangat efektif sepanjang perjalanan Spanyol menuju final.

    Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa Scaloni akan menugaskan siapa pun yang diturunkan sebagai gelandang sayap kanan — baik itu Rodrigo de Paul maupun Giuliano Simeone yang sama-sama agresif — untuk mengawasi sekaligus menyerang Cucurella sebaik mungkin guna menciptakan ruang bagi Messi untuk menunjukkan kehebatannya.

  • Lamine YamalGetty Images

    Lamine Yamal vs Nico Tagliafico

    Piala Dunia belum menampilkan performa terbaik Lamine Yamal. Setidaknya, belum. Pemain asal Spanyol ini memang telah memamerkan beberapa keterampilan menggiring bola yang sensasional, sementara tidak boleh dilupakan bahwa ia memicu awal kampanye negaranya dengan mencetak gol pembuka dalam kemenangan telak 4-0 atas Arab Saudi yang terjadi setelah hasil imbang mengejutkan melawan Cape Verde — sebuah pertandingan yang dimulainya dari bangku cadangan.

    Namun, Yamal, seperti yang ia akui sendiri, kesulitan memenuhi standar yang sangat tinggi yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri — dan hal itu disebabkan oleh kombinasi cedera serta upaya sang remaja yang terlalu keras untuk “membuktikan dirinya” di panggung terbesar sepak bola.

    Namun, yang terpenting, Yamal tidak kehilangan sedikit pun keyakinan diri yang terkenal itu. Ia tetap percaya diri sepanjang turnamen bahwa momen besarnya akan tiba saat yang paling menentukan, dan ada peluang besar hal itu akan terjadi baginya pada hari Minggu - karena pertarungan Yamal melawan Nico Tagliafico tampak seperti pertarungan yang tidak seimbang.

    Bek kiri berusia 33 tahun itu jelas memiliki segudang pengalaman. Ia telah mencatatkan 76 penampilan untuk Argentina dan membantu timnya memenangkan Piala Dunia terakhir dengan mendominasi Ousmane Dembele sedemikian rupa hingga sang pemain sayap ditarik keluar sebelum babak pertama berakhir.

    Meskipun memiliki masalah dengan performa dan kebugaran, Yamal pada tahun 2026 adalah sosok yang sama sekali berbeda dibandingkan Dembele pada tahun 2022 — dan ia bisa saja mengoyak pertahanan Tagliafico jika pemain Lyon itu tidak mendapat dukungan yang memadai dari pemain seperti Enzo Fernandez di depannya, atau Lisandro Martinez di sebelah kanannya.

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Luis de la Fuente vs Lionel Scaloni

    Luis de la Fuente tak diragukan lagi melakukan kesalahan dalam pertandingan pertama Spanyol dengan menempatkan Gavi di sisi kiri. Sejujurnya, hal itu terkesan seperti upaya seorang pelatih untuk membuktikan sesuatu dengan memilih pemain yang bahkan kehadirannya dalam skuadnya saja sudah mengejutkan banyak pakar dan pendukung.

    Namun, De la Fuente dengan cepat menyadari kesalahannya dan sejak itu ia hampir tidak pernah melakukan kesalahan lagi, dengan Spanyol memastikan tempat di final berkat enam kemenangan beruntun — yang semuanya diraih dalam waktu 90 menit.

    Memang, Mikel Merino diharuskan mencetak beberapa gol penentu di menit-menit akhir, tetapi hal itu justru menegaskan betapa baiknya De la Fuente dalam menjaga semua pemain di skuadnya tetap bahagia dan termotivasi. Ia juga mendapat banyak pujian atas keputusan berani untuk mencoret bintang Barcelona, Pedri, dan menggantikannya dengan Ruiz, yang mencetak gol pembuka di perempat final melawan Belgia dan tampil gemilang bersama Rodri saat melawan Prancis.

    Sementara itu, Scaloni mendapat pujian besar atas pergantian pemainnya yang positif dan mengubah jalannya pertandingan saat melawan Inggris (meski sikap negatif Thomas Tuchel juga berperan dalam kebangkitan Argentina yang berhasil membalikkan keadaan dan menang), namun harus diakui, hingga titik itu dalam kompetisi, pengambilan keputusan pelatih Albiceleste tersebut sempat dipertanyakan.

    Setelah terlihat sangat bergantung pada Messi di babak penyisihan grup, komposisi lini tengah Argentina tampak sangat tidak tepat dalam kemenangan yang beruntung dan sama sekali tidak meyakinkan atas Cape Verde, Mesir, dan Swiss.

    Dalam hal ini, Scaloni memiliki jauh lebih banyak hal yang perlu dipikirkan menjelang final. De la Fuente sudah memiliki susunan pemain yang mapan pada tahap ini dan menampilkan penampilan paling lengkap di seluruh turnamen saat melawan Prancis. Tekanan pun sangat besar pada Scaloni untuk memastikan segalanya berjalan dengan benar sejak peluit pertama dibunyikan, karena meskipun Messi adalah pembuat keajaiban dan ketangguhan Argentina sungguh luar biasa, jika mereka tertinggal dari Spanyol, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa bangkit kembali.

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