Enam laga yang akan menentukan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina: Mulai dari duel Lionel Messi melawan Marc Cucurella hingga Lamine Yamal berhadapan dengan Nico Tagliafico

Spanyol adalah tim yang sangat terkoordinasi dengan sempurna, di mana setiap pemain memahami peran mereka dengan sangat baik dan bekerja tanpa lelah demi kepentingan bersama. La Roja memang tidak memiliki bintang-bintang sekelas lawan mereka di semifinal, Prancis, namun perpaduan ideal antara sikap tanpa pamrih dan kemampuan teknis yang sempurna memungkinkan mereka menghancurkan tim asuhan Didier Deschamps di Dallas pada hari Selasa.

Malam berikutnya di Atlanta, Argentina menunjukkan semangat juang yang terkenal dengan bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Inggris secara pantas berkat dua gol di menit-menit akhir yang diassist oleh Lionel Messi — legenda hidup yang menyatukan seluruh skuad, bahkan seluruh bangsa.

Lalu, siapa yang akan membawa pulang trofi? Akankah Spanyol menambah gelar Piala Dunia ke dalam koleksi gelar Kejuaraan Eropa yang mereka raih dua tahun lalu? Atau akankah Argentina menjadi tim pertama sejak Brasil pada 1962 yang berhasil mempertahankan gelar? Di sini, GOAL mengulas enam pertarungan yang akan menentukan salah satu final paling dinanti dalam sejarah sepak bola...



