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Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Enam klub besar Premier League menentang proposal baru penggabungan hak komersial senilai £550 juta

Arsenal
Chelsea
Liverpool
Manchester City
Manchester United
Tottenham Hotspur
Premier League

Klub-klub paling terkemuka di Premier League saat ini terlibat dalam perselisihan finansial besar terkait proposal kontroversial untuk secara kolektif menjual hak komersial tambahan. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur secara aktif menentang rencana tersebut, yang bertujuan meningkatkan secara signifikan pendapatan komersial keseluruhan liga.

  • Perselisihan finansial memecah klub-klub Premier League

    Premier League menghadapi gesekan internal terkait proposal strategis yang dirancang untuk mengamankan peningkatan pendapatan sebesar £550 juta dari sponsor dengan menjual hak komersial tambahan secara kolektif.

    Menurut The Telegraph, liga meyakini pihaknya dapat meningkatkan pendapatan komersial tahunannya dari £200 juta menjadi £750 juta dengan menambahkan aset komersial, seperti papan LED perimeter pada hari pertandingan, ke dalam paket sponsor kolektif. Saat ini, liga secara kolektif menjual sebagian iklan perimeter, yang dibagi rata di antara seluruh 20 klub sebagai pembayaran terpusat.

    Namun, mayoritas hak tersebut saat ini dijual secara individual oleh klub-klub itu sendiri, sehingga memicu perbedaan pandangan yang signifikan.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Enam besar menolak penggabungan hak komersial

    Klub-klub 'Enam Besar' -Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Tottenham Hotspur- dilaporkan menentang usulan tersebut.

    Klub seperti Manchester United memandang setiap penggabungan hak lebih lanjut sebagai hambatan bagi ambisi mereka untuk meningkatkan pendapatan masing-masing. Keenam klub ini saat ini menghasilkan pendapatan tertinggi di kasta teratas, dengan semuanya kini melampaui £490 juta per tahun.

    Aston Villa dan Newcastle United adalah satu-satunya klub yang saat ini mendekati angka tersebut, dengan pendapatan mereka pada 2024/25 berada di antara £300 juta dan £400 juta. Jika penawaran komersial yang diperluas benar-benar disetujui, klub-klub paling kuat dilaporkan akan menuntut porsi yang lebih besar.

  • Kekuatan suara dan aturan keuangan terbaru

    Penerapan perubahan pada buku peraturan memerlukan setidaknya 14 klub untuk memberikan suara setuju. Meskipun enam klub berhasil menentang aturan rasio biaya skuad yang baru pada awal musim ini, suara mayoritas pada akhirnya mengesampingkan mereka.

    Namun, kelompok yang menentang itu tidak terdiri dari klub-klub besar yang telah disebutkan sebelumnya, melainkan Bournemouth, Brentford, Brighton & Hove Albion, Crystal Palace, Fulham, dan Leeds United. Pada akhir tahun lalu, Manchester City dan Manchester United termasuk di antara 12 klub yang berhasil menentang proposal batas pengeluaran. Untuk memblokir restrukturisasi komersial ini, tim-tim terkaya di kasta teratas harus meyakinkan setidaknya satu klub lain untuk bergabung dalam penolakan mereka.

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  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Apa yang akan terjadi selanjutnya di Premier League?

    Semua 20 klub Premier League dijadwalkan bertemu dalam rapat pemegang saham pada 24 September. Pendapatan komersial kolektif tanpa diragukan lagi akan menjadi topik utama dalam agenda, ketika tim-tim terbesar berupaya memveto restrukturisasi tersebut. Dengan regulasi keuangan baru yang mendorong tim untuk memperluas aliran pendapatan mereka, mencapai kesepakatan bersama terkait hak komersial bersama tetap menjadi tantangan yang sangat kompleks bagi hierarki liga.