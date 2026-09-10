Premier League menghadapi gesekan internal terkait proposal strategis yang dirancang untuk mengamankan peningkatan pendapatan sebesar £550 juta dari sponsor dengan menjual hak komersial tambahan secara kolektif.

Menurut The Telegraph, liga meyakini pihaknya dapat meningkatkan pendapatan komersial tahunannya dari £200 juta menjadi £750 juta dengan menambahkan aset komersial, seperti papan LED perimeter pada hari pertandingan, ke dalam paket sponsor kolektif. Saat ini, liga secara kolektif menjual sebagian iklan perimeter, yang dibagi rata di antara seluruh 20 klub sebagai pembayaran terpusat.

Namun, mayoritas hak tersebut saat ini dijual secara individual oleh klub-klub itu sendiri, sehingga memicu perbedaan pandangan yang signifikan.