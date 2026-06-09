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Mikel Oyarzabal - Spain vs Peru 2026Getty
Adhe Makayasa

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Enam gol berturut-turut untuk Mikel Oyarzabal! Tren gemilang striker Spanyol ini terus berlanjut saat tim favorit Piala Dunia itu meraih kemenangan meyakinkan dalam laga persahabatan melawan Peru

M. Oyarzabal
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Spanyol, yang menjadi favorit turnamen, menyelesaikan persiapan terakhir mereka menjelang Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan 3-1 dalam laga persahabatan melawan Peru di Puebla. Penyerang Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, melanjutkan performa gemilangnya dengan mencetak gol untuk keenam kalinya secara berturut-turut dalam pertandingan internasional, sekaligus menandai awal yang penuh keyakinan bagi kampanye La Roja ke depan.

  • La Roja mendominasi laga persahabatan terakhir

    Tim asuhan Luis de la Fuente memukau ribuan pendukung di Meksiko dengan menunjukkan dominasi mereka hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Oyarzabal membuka skor lewat tendangan keras dari tepi kotak penalti pada menit kedua, sebelum gelandang Barcelona, Pedri, mencetak gol kedua dengan menyambar umpan silang dari Ferran Torres. Kesalahan yang dilakukan kiper Pedro Gallese pada babak kedua, yang dipaksa oleh Yeremy Pino, memastikan kemenangan tersebut sebelum Jairo Velez mencetak gol hiburan bagi Peru di menit-menit akhir.

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  • Pedri & Mikel Oyarzabal - Spain vs Peru 2026Getty

    Tim mengevaluasi momentum gol mereka

    Para raksasa Eropa itu menunjukkan kekompakan dan keyakinan yang kuat setelah penampilan dominan mereka di Stadion Puebla. Menanggapi rekor golnya yang luar biasa serta pendekatan taktis tim yang solid, Oyarzabal mengatakan kepada para wartawan: "Saya senang dan berusaha membantu sebisa mungkin. Yang membuat segalanya berjalan lancar bagi kami adalah bahwa sebagai sebuah tim, kami tahu apa yang harus dilakukan dan saling percaya."

    Sementara itu, rekan pencetak gol Pedri menambahkan: "Ini adalah pertandingan untuk membangun momentum, dan kami berhasil melakukannya. Saya tidak menyangka mereka begitu menyukai saya di sini, di Meksiko."

  • De la Fuente mengatur ekspektasi

    Penampilan gemilang tersebut memicu demam Piala Dunia yang luar biasa, dengan seragam Barcelona dan Spanyol mendominasi tribun penonton sebagai bentuk perayaan atas banyaknya pemain asal Catalunya dalam skuad tersebut. Meskipun ada antusiasme publik yang luar biasa seputar juara dunia 2010 ini, staf pelatih tetap bertekad untuk menjaga para pemain tetap rendah hati menjelang dimulainya kompetisi.

    Menanggapi ekspektasi turnamen yang semakin tinggi, manajer De la Fuente mengatakan: "Diakui sebagai favorit tidak menjamin apa pun. Kami percaya pada diri sendiri dan cara kami bermain, tetapi ada banyak tim nasional lain yang memiliki kualitas dan kemampuan yang sama dengan kami."

  • Luis de la Fuente - Spain 2026Getty

    Pertandingan pembuka fase grup semakin dekat

    Dengan catatan gemilang di level internasional berupa 25 gol dari 53 penampilan, Oyarzabal memasuki turnamen utama sebagai salah satu ujung tombak serangan utama Spanyol bersama Ferran Torres dan Borja Iglesias. Skuad yang dipenuhi bintang-bintang ini kini akan bertolak ke markas resmi mereka untuk menyelesaikan persiapan taktis menjelang tantangan fisik yang berat di depan. Ajang bergengsi tingkat dunia ini secara resmi akan dimulai pada Kamis ini, namun La Roja akan memulai perjalanan mereka di babak penyisihan grup melawan Cape Verde pada 15 Juni.