Para raksasa Eropa itu menunjukkan kekompakan dan keyakinan yang kuat setelah penampilan dominan mereka di Stadion Puebla. Menanggapi rekor golnya yang luar biasa serta pendekatan taktis tim yang solid, Oyarzabal mengatakan kepada para wartawan: "Saya senang dan berusaha membantu sebisa mungkin. Yang membuat segalanya berjalan lancar bagi kami adalah bahwa sebagai sebuah tim, kami tahu apa yang harus dilakukan dan saling percaya."

Sementara itu, rekan pencetak gol Pedri menambahkan: "Ini adalah pertandingan untuk membangun momentum, dan kami berhasil melakukannya. Saya tidak menyangka mereka begitu menyukai saya di sini, di Meksiko."