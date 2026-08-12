Persiapan pramusim City meningkat pada Rabu ketika sekelompok pemain kunci tim utama kembali berlatih setelah jeda pasca-Piala Dunia. Kembalinya figur-figur papan atas ini menjadi dorongan tepat waktu bagi Enzo Maresca saat ia bersiap menjalani laga domestik kompetitif pertamanya sejak mengambil alih di Stadion Etihad.

Di antara mereka yang terlihat kembali di lapangan adalah sensasi Norwegia Erling Haaland dan winger Belgia Jeremy Doku, yang keduanya diperkirakan akan memainkan peran penting dalam kampanye mendatang. Mereka bergabung dengan trio Inggris Elliot Anderson, Marc Guehi, dan Nico O’Reilly, serta playmaker Prancis Rayan Cherki. Kedatangan mereka pekan ini menandai dimulainya persiapan penuh kekuatan City untuk perjalanan ke Cardiff menghadapi Arsenal di Community Shield pada Minggu ini.