AFP
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Enam bintang Manchester City kembali berlatih jelang Community Shield melawan Arsenal saat nomor punggung para pemain baru dipastikan
Kembalinya para bintang memperkuat persiapan Maresca
Persiapan pramusim City meningkat pada Rabu ketika sekelompok pemain kunci tim utama kembali berlatih setelah jeda pasca-Piala Dunia. Kembalinya figur-figur papan atas ini menjadi dorongan tepat waktu bagi Enzo Maresca saat ia bersiap menjalani laga domestik kompetitif pertamanya sejak mengambil alih di Stadion Etihad.
Di antara mereka yang terlihat kembali di lapangan adalah sensasi Norwegia Erling Haaland dan winger Belgia Jeremy Doku, yang keduanya diperkirakan akan memainkan peran penting dalam kampanye mendatang. Mereka bergabung dengan trio Inggris Elliot Anderson, Marc Guehi, dan Nico O’Reilly, serta playmaker Prancis Rayan Cherki. Kedatangan mereka pekan ini menandai dimulainya persiapan penuh kekuatan City untuk perjalanan ke Cardiff menghadapi Arsenal di Community Shield pada Minggu ini.
- Getty Images Sport
Nomor punggung dikonfirmasi untuk para pemain baru
Bertepatan dengan kembalinya para bintang Piala Dunia, City secara resmi telah mengonfirmasi nomor punggung untuk beberapa anggota kunci tim utama menjelang musim 2026/27. Rekrutan anyar Elliot Anderson akan mengenakan nomor 5, mengambil alih jersey yang sebelumnya dipakai legenda klub John Stones. Sementara itu, Marc Guehi memilih nomor 6, beralih dari nomor 15 yang ia kenakan saat klub menjuarai Carabao Cup dan Piala FA musim lalu.
Departemen penjaga gawang juga mengalami perubahan nomor menyusul aktivitas transfer terbaru. Gianluigi Donnarumma mendapatkan nomor 1, berpindah dari nomor 25 yang ia pakai musim lalu. Ini menyusul kepergian permanen James Trafford ke Leeds United. Selain itu, penjaga gawang anyar Geronimo Rulli telah bergabung dengan skuad dan akan mengenakan nomor 28.
Absennya Rodri memicu rumor transfer Barcelona
Terlepas dari kabar positif terkait para pemain yang kembali, ada satu nama yang tidak terlihat dalam sesi hari Rabu: Rodri. Pemain internasional Spanyol itu, yang secara luas dianggap sebagai pemain terbaik di Piala Dunia musim panas ini, masih belum bergabung dengan grup di tengah spekulasi intens mengenai masa depannya di klub. Rodri saat ini santer dikaitkan dengan kepindahan ke Barcelona, dengan raksasa Catalan itu ingin membawanya kembali ke La Liga pada usia 30 tahun. Namun, City dikabarkan tetap kukuh pada harga permintaan £60 juta.
Maresca mengonfirmasi pekan lalu bahwa Rodri, yang menjalani operasi punggung ringan setelah Piala Dunia, dijadwalkan kembali ke klub pada hari Jumat. Masih harus dilihat apakah pemain Spanyol itu benar-benar akan melapor bertugas pada akhir pekan ini atau apakah ia akan diberi waktu tambahan untuk memuluskan potensi kepindahan ke Nou Camp.
- Getty Images Sport
Persiapan akhir untuk Cardiff
Terlepas dari pembicaraan transfer, Jack Grealish tetap menjadi sosok yang menarik perhatian saat ia berusaha menghidupkan kembali kariernya. Winger itu tidak masuk dalam skuad tur pramusim karena ia masih berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah musim yang diganggu cedera. Pekan lalu, Grealish berlatih secara individu di Mallorca dalam upaya mempertajam kondisi fisiknya. Terlepas dari usahanya, mantan pemain Aston Villa itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Everton dan kini tampak semakin besar kemungkinan bahwa ia akan diizinkan meninggalkan klub secara permanen sebelum bursa transfer ditutup. Dengan Community Shield dijadwalkan berlangsung pada Minggu, skuad hanya akan memiliki beberapa sesi untuk mengintegrasikan para pemain internasional yang kembali sebelum trofi pertama diperebutkan.
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