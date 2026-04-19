Empat tahun bersama BVB berakhir dengan sangat tragis: Niklas Süle tak pernah bisa membalas dendam kepada FC Bayern

Pada menit ke-37, Süle terpeleset secara tidak sengaja di dalam kotak penalti saat berusaha menghadang penyerang Hoffenheim, Andrej Kramaric, dan lututnya terkilir. Saat terjatuh, wajahnya sudah meringis kesakitan; sesaat sebelum tubuhnya mendarat telentang, Süle mengangkat tangannya ke atas. Pada saat yang sama, bola yang ditendang Kramaric mengenai tangannya. Wasit Daniel Siebert awalnya membiarkan permainan berlanjut, kemudian meminta Süle mendapat perawatan, menunggu hingga bek tersebut, dengan air mata di matanya, tertatih-tatih keluar lapangan dibantu oleh petugas medis, dan baru kemudian berlari ke pinggir lapangan untuk meninjau ulang rekaman insiden tersebut. Ia memutuskan—sesuai dengan aturan handball yang benar-benar absurd—untuk memberikan penalti. Saat Kramaric mencetak gol menjadi 1-0, Süle sudah berada di ruang ganti stadion. "Kami belum tahu pasti. Setidaknya dia bisa berjalan. Itu sudah merupakan pertanda baik," lapor Kovac kemudian. Namun, Direktur Eksekutif Lars Ricken kurang optimis: "Ada dugaan cedera serius. Dia duduk di ruang ganti dengan perban di lututnya," lapornya.

Pada Minggu sore, BVB dengan hati-hati memberikan kabar baik. Süle hanya mengalami "cedera lutut ringan", kata klub. Mungkin Süle masih bisa turun lagi di akhir musim, demikian kabar tersebut. Jadi, mungkin saja akan ada pemandangan yang lebih indah dan akhir yang bahagia bagi Süle di BVB.

Süle akan meninggalkan BVB pada musim panas ini setelah empat tahun yang sebagian besar tidak beruntung. Hal ini sudah pasti sejak pertengahan Maret. Kini, Süle yang terpeleset secara tidak beruntung, yang mengalami cedera parah di lututnya dan menyebabkan penalti, mungkin juga secara tidak sengaja telah memberikan gambaran yang akan diingat dari masa-masanya di BVB. Terlepas dari apakah ia bisa bermain lagi atau tidak. Bagi BVB, musim ini hanya tinggal soal mengamankan posisi kedua di klasemen. Setelah dua kekalahan terakhir, hal ini memang masih bisa gagal, tapi hanya secara teori.

Bukan berarti gambar ini masih diperlukan, karena misalnya sudah ada gambar dirinya sebelum final Liga Champions 2024, yang memperlihatkannya mengenakan kaus yang ketat di perut saat latihan.





Dan ditambah lagi foto-foto dari masa rehabilitasi yang sudah lebih dari cukup. Hingga Sabtu lalu, Süle telah absen selama total 226 hari dalam dua musim terakhir. 226 hari atau 39 pertandingan yang terlewatkan karena cedera. Hanya pada musim ini saja, ia sudah absen karena cedera otot dan jari kaki, masalah punggung, serta cedera otot paha. Pertandingan melawan klub profesional pertamanya itu baru saja menjadi penampilannya yang kesepuluh di Bundesliga musim ini, di mana ia telah bermain selama 485 menit.