Jangan ada yang bilang lagi kalau Niko Kovac tidak punya jiwa romantis (dalam sepak bola). Pelatih Borussia Dortmund itu sudah membayangkan semuanya dengan indah. Untuk pertama kalinya sejak 7 Februari 2026, saat menang 2-1 atas VfL Wolfsburg, Niko Kovac kembali memasukkan Niklas Süle ke dalam starting eleven BVB saat bertandang ke TSG Hoffenheim. Di TSG, Süle pernah memulai karier profesionalnya pada tahun 2013 dan kemudian menjadi pemain nasional DFB pertama dari klub asal Kraichgau tersebut. "Tentu saja selalu menyenangkan bermain melawan klub lama. Itulah juga niat saya untuk Niki," kata Kovac setelah kekalahan 1-2 ini, kekalahan kedua berturut-turut BVB di Bundesliga, yang karena rangkaian keadaan yang sangat tidak menguntungkan bisa jadi menjadi pertandingan terakhir Süle dengan seragam BVB.
Empat tahun bersama BVB berakhir dengan sangat tragis: Niklas Süle tak pernah bisa membalas dendam kepada FC Bayern
Pada menit ke-37, Süle terpeleset secara tidak sengaja di dalam kotak penalti saat berusaha menghadang penyerang Hoffenheim, Andrej Kramaric, dan lututnya terkilir. Saat terjatuh, wajahnya sudah meringis kesakitan; sesaat sebelum tubuhnya mendarat telentang, Süle mengangkat tangannya ke atas. Pada saat yang sama, bola yang ditendang Kramaric mengenai tangannya. Wasit Daniel Siebert awalnya membiarkan permainan berlanjut, kemudian meminta Süle mendapat perawatan, menunggu hingga bek tersebut, dengan air mata di matanya, tertatih-tatih keluar lapangan dibantu oleh petugas medis, dan baru kemudian berlari ke pinggir lapangan untuk meninjau ulang rekaman insiden tersebut. Ia memutuskan—sesuai dengan aturan handball yang benar-benar absurd—untuk memberikan penalti. Saat Kramaric mencetak gol menjadi 1-0, Süle sudah berada di ruang ganti stadion. "Kami belum tahu pasti. Setidaknya dia bisa berjalan. Itu sudah merupakan pertanda baik," lapor Kovac kemudian. Namun, Direktur Eksekutif Lars Ricken kurang optimis: "Ada dugaan cedera serius. Dia duduk di ruang ganti dengan perban di lututnya," lapornya.
Pada Minggu sore, BVB dengan hati-hati memberikan kabar baik. Süle hanya mengalami "cedera lutut ringan", kata klub. Mungkin Süle masih bisa turun lagi di akhir musim, demikian kabar tersebut. Jadi, mungkin saja akan ada pemandangan yang lebih indah dan akhir yang bahagia bagi Süle di BVB.
Süle akan meninggalkan BVB pada musim panas ini setelah empat tahun yang sebagian besar tidak beruntung. Hal ini sudah pasti sejak pertengahan Maret. Kini, Süle yang terpeleset secara tidak beruntung, yang mengalami cedera parah di lututnya dan menyebabkan penalti, mungkin juga secara tidak sengaja telah memberikan gambaran yang akan diingat dari masa-masanya di BVB. Terlepas dari apakah ia bisa bermain lagi atau tidak. Bagi BVB, musim ini hanya tinggal soal mengamankan posisi kedua di klasemen. Setelah dua kekalahan terakhir, hal ini memang masih bisa gagal, tapi hanya secara teori.
Bukan berarti gambar ini masih diperlukan, karena misalnya sudah ada gambar dirinya sebelum final Liga Champions 2024, yang memperlihatkannya mengenakan kaus yang ketat di perut saat latihan.
Dan ditambah lagi foto-foto dari masa rehabilitasi yang sudah lebih dari cukup. Hingga Sabtu lalu, Süle telah absen selama total 226 hari dalam dua musim terakhir. 226 hari atau 39 pertandingan yang terlewatkan karena cedera. Hanya pada musim ini saja, ia sudah absen karena cedera otot dan jari kaki, masalah punggung, serta cedera otot paha. Pertandingan melawan klub profesional pertamanya itu baru saja menjadi penampilannya yang kesepuluh di Bundesliga musim ini, di mana ia telah bermain selama 485 menit.
Niklas Süle sebenarnya bisa membalas dendam kepada FC Bayern dengan pindah ke BVB
Baik Süle maupun BVB pasti lebih suka jika tidak harus menghadapi akhir yang memalukan dari kerja sama yang memang sudah berantakan ini.
Padahal, kedatangan Süle ke Ruhr pada musim panas 2022 tanpa biaya transfer merupakan sebuah keberhasilan besar bagi Borussia. Pasalnya, FC Bayern München, klub tempat Süle terikat kontrak sejak 2017 dan di mana ia menjadi pemain inti yang tak terbantahkan terutama di bawah asuhan Niko Kovac, sebenarnya ingin memperpanjang kontraknya. Meskipun tidak dalam segala kondisi.
Negosiasi berlangsung lama, dan pada awal musim semi, Süle akhirnya memutuskan untuk pindah tanpa biaya transfer - juga karena perasaan tersembunyi bahwa ia tidak cukup dihargai oleh juara berulang kali tersebut. Süle mungkin lebih suka pindah ke Inggris, namun BVB juga merupakan pilihan yang bagus; peluangnya tidak terlalu buruk bagi Süle untuk menunjukkan kepada FCB apa yang dimilikinya melalui transfer ini. Selain itu, kabarnya ia akan menerima gaji sebesar 14 juta euro per tahun di Dortmund.
Pada masa-masa itu, Munich sedikit sedang mencari jati diri, berkeliaran di pasar pejabat dan pelatih, dan tidak selalu memiliki skuad yang harmonis setiap musim. Suatu saat, rekor gelar juara Bayern bisa terputus, dan Dortmund sepertinya hanya menunggu kesempatan itu. Dan begitulah yang terjadi: Pada musim 2022/2023, Bayern memang sedikit melemah, Nagelsmann dipecat pada musim semi karena alasan yang hingga kini masih misterius, BVB ada di sana dan sepertinya sudah menjadi juara yang pasti sebelum pekan ke-34. Sisanya sudah diketahui: Jamal Musiala mencetak gol pada menit ke-89 dengan cara yang sensasional untuk membawa FC Bayern München unggul 2-1 di Köln, gol Niklas Süle yang menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dalam laga tandang melawan FSV Mainz 05 pada menit keenam perpanjangan waktu tidak cukup: Tim asal München itu memenangkan gelar juara ke-33 mereka, yang kesebelas secara berturut-turut.
Niklas Süle sempat menurunkan berat badannya sebanyak sepuluh kilogram saat bermain di BVB
Pada musim pertamanya bersama BVB, Süle telah tampil dalam 29 pertandingan Bundesliga dan menjadi pilar penting tim, terutama pada paruh kedua musim. Pada Desember 2023, muncullah momen paling spektakuler Süle bersama BVB: Dalam pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, ia secara spektakuler menggagalkan gol 0-1 yang akan dicetak Kylian Mbappé dengan melakukan tekel di kotak penalti: Süle berlari mengejar tendangan Mbappé dan berhasil menghalau bola keluar dari gawang dengan tekelnya.
Itulah momen yang ingin diingat oleh Süle dan BVB dari masa-masa mereka bersama. Sebuah momen yang patut diabadikan, sebuah tekel, setidaknya sama penting dan emosionalnya dengan sebuah gol. BVB bermain imbang 1-1, memenangkan grup yang sulit, dan baru menghentikan laju gemilang mereka di Liga Champions di final Wembley. Süle duduk di bangku cadangan selama 90 menit saat kekalahan 0-2 melawan Real Madrid; di Liga Champions, ia kehilangan tempatnya di starting lineup setelah babak 16 besar, tidak hanya, tetapi juga karena kebugarannya.
Dia melewatkan Euro 2024, sebagai gantinya ia rutin menemui pelatih mental, menurunkan berat badan sepuluh kilogram, dan tampil dalam kondisi prima di awal persiapan. "Niki telah bekerja jauh lebih keras daripada yang lain. Jika dia tetap sehat dan terus memperbaiki kelemahannya, dia akan menjadi jauh, jauh lebih baik," puji mantan direktur olahraga Sebastian Kehl. Namun, masa kejayaannya tidak berlangsung lama: cedera dan fluktuasi performa mengiringi musim tersebut; di antaranya, saat kekalahan 2-5 melawan Real Madrid pada Oktober 2025, rekan setimnya Ramy Bensebaini menginjak kakinya: 37 hari istirahat paksa.
Niklas Süle: Kapan dan di mana dia akan bermain lagi?
Niko Kovac masih berusaha memujinya sebagai calon pemain Piala Dunia 2026 setelah kedatangannya di Dortmund, namun Süle tetap sering cedera dan jarang bermain, bahkan di bawah asuhan Kovac. Baik pada musim lalu maupun musim ini.
Tentu saja, tidak ada lagi yang membicarakan Piala Dunia 2026 dan Niklas Süle dalam satu napas; sebaliknya, pertanyaannya adalah kapan dia, yang sudah harus kembali bermain setelah dua kali mengalami robekan ligamen, bisa bermain sepak bola lagi. Dan yang terpenting: Di mana.