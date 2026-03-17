Empat prioritas transfer musim panas Manchester United terungkap, dengan salah satu pemain senior yang kemungkinan akan menyusul Casemiro hengkang

Pelatih sementara Michael Carrick telah menanggapi rencana hengkangnya Casemiro, yang pada Januari lalu mengumumkan bahwa ia akan pergi saat kontraknya berakhir. Meskipun pemain asal Brasil itu sedang dalam performa mencetak gol yang bagus belakangan ini, Carrick menepis segala harapan akan adanya perubahan keputusan. "Fakta bahwa keputusan itu sudah diambil membuat segalanya sedikit lebih mudah dan semua orang benar-benar memahami situasinya," jelas Carrick. "Dampak yang ia berikan sungguh luar biasa, tentu saja, sejak saya berada di sini dan bekerja dengannya. Dan pengaruhnya dalam tim serta pada momen-momen penting dan gol-gol. Pemain datang dan pergi. Beberapa lebih menonjol, beberapa mungkin lebih penting daripada yang lain pada waktu yang berbeda. Tapi saya tidak berpikir ini benar-benar soal mengganti dengan yang sejenis. Saya pikir kita bisa mengambil arah yang berbeda. Anda memahami keseimbangan skuad yang dibutuhkan, baik di lapangan, di luar lapangan, kepemimpinan, maupun posisi. Ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Case telah melakukan hal-hal yang sangat, sangat baik, dan tentu saja sejak saya di sini, dia adalah rekan kerja yang sangat menyenangkan."