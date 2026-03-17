Empat prioritas transfer musim panas Manchester United terungkap, dengan salah satu pemain senior yang kemungkinan akan menyusul Casemiro hengkang
Perombakan strategis di Old Trafford
Tim manajemen United, yang dipimpin oleh Omar Berrada dan Jason Wilcox, dilaporkan sedang merencanakan upaya perekrutan besar-besaran untuk merombak skuad tim utama. Menurut The Sun, masalah yang paling mendesak terletak di lini tengah, di mana klub berencana mendatangkan dua pemain baru untuk mengatasi kurangnya kedalaman skuad di posisi tersebut. Dengan hanya tiga opsi pemain senior yang tersedia di lini tengah, tim perekrutan telah memantau talenta domestik secara ketat untuk memberikan persaingan bagi Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte. Selain lini tengah, Setan Merah juga mencari bek kiri dan bek tengah baru, serta kiper cadangan.
- Getty Images Sport
Carrick merefleksikan pergantian kepemimpinan
Pelatih sementara Michael Carrick telah menanggapi rencana hengkangnya Casemiro, yang pada Januari lalu mengumumkan bahwa ia akan pergi saat kontraknya berakhir. Meskipun pemain asal Brasil itu sedang dalam performa mencetak gol yang bagus belakangan ini, Carrick menepis segala harapan akan adanya perubahan keputusan. "Fakta bahwa keputusan itu sudah diambil membuat segalanya sedikit lebih mudah dan semua orang benar-benar memahami situasinya," jelas Carrick. "Dampak yang ia berikan sungguh luar biasa, tentu saja, sejak saya berada di sini dan bekerja dengannya. Dan pengaruhnya dalam tim serta pada momen-momen penting dan gol-gol. Pemain datang dan pergi. Beberapa lebih menonjol, beberapa mungkin lebih penting daripada yang lain pada waktu yang berbeda. Tapi saya tidak berpikir ini benar-benar soal mengganti dengan yang sejenis. Saya pikir kita bisa mengambil arah yang berbeda. Anda memahami keseimbangan skuad yang dibutuhkan, baik di lapangan, di luar lapangan, kepemimpinan, maupun posisi. Ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Case telah melakukan hal-hal yang sangat, sangat baik, dan tentu saja sejak saya di sini, dia adalah rekan kerja yang sangat menyenangkan."
Dilema pertahanan
Meskipun kepergian Casemiro sudah pasti, masa depan Harry Maguire tetap menjadi topik utama pembicaraan. Pemain berusia 33 tahun itu selalu tampil di bawah asuhan Carrick dan berpeluang dipanggil kembali ke timnas Inggris, namun kontraknya akan segera berakhir, dengan The Sun melaporkan bahwa pembicaraan perpanjangan kontrak sedang berlangsung. Catatan cedera di lini pertahanan United membuat perekrutan di area ini menjadi sangat penting; Lisandro Martinez telah absen dalam 90 pertandingan selama berkarier di klub ini, dan Matthijs de Ligt telah absen sejak November. Selain itu, dengan kontrak Luke Shaw yang akan berakhir tahun depan dan kekhawatiran mengenai ketahanannya menghadapi jadwal kompetisi Eropa yang lebih padat, perekrutan bek kiri spesialis menjadi prioritas utama.
- Getty Images Sport
Pertarungan memperebutkan para bintang muda Liga Premier
Manchester United dikabarkan tertarik pada Adam Wharton dari Crystal Palace untuk mengisi posisi gelandang yang kosong. Pemain berusia 22 tahun itu menginginkan kesempatan bermain di Liga Champions, yang mungkin bisa ditawarkan United karena mereka saat ini berada di peringkat ketiga Liga Premier. Karena tuntutan gaji, klub mungkin akan menghindari persaingan penawaran dengan Manchester City untuk merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Kandidat lainnya termasuk Alex Scott dari Bournemouth dan Carlos Baleba dari Brighton. Dalam delapan pertandingan terakhir musim ini, posisi klub di liga akan menentukan daya tarik mereka di bursa transfer dan kemampuan untuk melaksanakan rencana ambisius empat poin ini.
Iklan