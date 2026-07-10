Getty Images/GOAL
Diterjemahkan oleh
Empat pemain baru dalam delapan hari! Arsenal resmi mendatangkan bintang Barcelona, Ona Batlle, seiring berlanjutnya jendela transfer musim panas yang seru
Resmi: Arsenal resmi mendatangkan bintang Barcelona, Ona Batlle
Kabar kedatangan Batlle sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, dengan laporan mengenai kemungkinan kesepakatan tersebut pertama kali muncul sejak Januari, saat kontrak pemain berusia 27 tahun itu di Barcelona memasuki enam bulan terakhir. Chelsea dan London City Lionesses juga dikabarkan tertarik, menurut jurnalis Maria Tikas, tetapi Arsenal selalu menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengannya dan merekalah yang pada akhirnya memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan mengumumkan kedatangan Batlle secara resmi pada hari Jumat - hari ulang tahunnya yang ke-27.
Hal ini menandai berakhirnya masa tiga tahun sang bek di Barca, di mana ia meraih 11 gelar utama, termasuk dua gelar Liga Champions, setelah kembali ke klub masa kecilnya pada 2023 usai sempat membela Levante dan Manchester United. Kini, ia kembali ke Inggris dan Liga Super Wanita, dengan harapan dapat membantu The Gunners mengakhiri penantian selama tujuh tahun untuk meraih gelar liga.
Arseblog memahami bahwa Batlle telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun.
- Getty Images
Kata-kata pertama Batlle sebagai pemain Arsenal
Saat perkenalan resminya, Batlle, yang akan mengenakan jersey nomor 22, mengatakan: "Saya sangat senang dan bersemangat untuk segera memulai. Arsenal adalah salah satu klub terbesar di dunia dan saya tidak sabar untuk merasakan kegembiraan bermain di hadapan para pendukung kami di Emirates Stadium bersama begitu banyak pemain hebat. Saya ingin meraih trofi dan saya merasa ini adalah tempat yang tepat untuk mencapainya."
Manajer The Gunners, Renee Slegers, menambahkan: "Saya sangat senang kami berhasil mendatangkan Ona ke klub ini. Dia adalah bek sayap yang sangat berpengalaman dengan naluri menyerang yang kuat dan atribut fisik yang luar biasa. Dia adalah seorang pemenang dan kami ingin meraih lebih banyak kemenangan bersama."
Clare Wheatley, direktur sepak bola wanita Arsenal, mengatakan: “Rekam jejak Ona baik di level klub maupun internasional sudah berbicara sendiri — dia adalah pemenang yang teruji dengan hasrat untuk menambah lebih banyak trofi. Kami sangat senang bisa mendatangkan salah satu bek terbaik di dunia ke Arsenal, dan saya tahu para pendukung kami akan langsung membuatnya merasa diterima.”
Batlle yang berkelas dunia memperkuat lini pertahanan Arsenal setelah kepergian McCabe
Mendatangkan pemain seperti Batlle melalui transfer gratis merupakan langkah jitu yang luar biasa bagi Arsenal. Sebagai juara Piala Dunia bersama Spanyol serta dua kali juara Eropa bersama Barcelona, pemain berusia 27 tahun ini adalah pemain kelas dunia dan salah satu bek sayap terbaik di dunia, yang memiliki kemampuan bermain di posisi bek kanan favoritnya maupun di sisi kiri, di mana ia dapat melakukan pergerakan ke arah sebaliknya secara efektif untuk menciptakan ancaman baru bagi lawan.
Tampaknya Batlle juga kemungkinan besar akan lebih sering bermain di sisi kiri, menyusul kepindahan McCabe ke Chelsea musim panas ini. Kapten timnas Irlandia itu menjadi andalan di posisi tersebut selama sebagian besar dari 11 tahun kariernya di London Utara, dan dengan bintang Amerika Serikat Emily Fox yang mengamankan posisi bek kanan, Batlle kemungkinan akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan McCabe.
Kedatangannya juga berarti posisi bek sayap tetap menjadi salah satu yang terkuat di skuad Arsenal ini, dengan pemain internasional Swedia Smilla Holmberg dan pemain Inggris Taylor Hinds yang memberikan kedalaman kualitas.
- Getty Images
Empat pemain baru dalam delapan hari untuk Arsenal — apakah akan ada yang kelima?
Kedatangan Batlle juga melanjutkan awal yang sangat mengesankan bagi Arsenal di bursa transfer musim panas ini. Kepergian McCabe, Mead, Victoria Pelova, Laia Codina, dan Manuela Zinsberger memang sudah mengisyaratkan bahwa ini akan menjadi musim jeda yang sibuk bagi The Gunners, yang trofi satu-satunya musim lalu adalah gelar perdana FIFA Women's Champions Cup. Namun, perekrutan yang dilakukan sejauh ini sangat menarik perhatian.
Stanway datang sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia dan akan membantu mengurangi ketergantungan pada Kim Little dan Mariona Caldentey di lini tengah, sesuatu yang juga didukung oleh kedatangan pemain internasional Swiss, Geraldine Reuteler.
Sementara itu, Cerci menambah kedalaman di lini depan, yang kemungkinan berarti akan ada lebih banyak fleksibilitas dalam penempatan Alessia Russo, yang tampil apik baik sebagai penyerang tengah maupun gelandang serang musim lalu. Tampaknya Lisa Baum, pemain sayap berusia 19 tahun dari RB Leipzig, akan segera bergabung untuk semakin memperkuat lini serang, dengan Arseblog melaporkan bulan lalu bahwa kesepakatan untuk pemain remaja tersebut, yang akan melibatkan biaya transfer, sudah hampir tercapai.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami