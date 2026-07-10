Empat pemain baru dalam delapan hari! Arsenal resmi mendatangkan bintang Barcelona, Ona Batlle, seiring berlanjutnya jendela transfer musim panas yang seru

Kabar kedatangan Batlle sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, dengan laporan mengenai kemungkinan kesepakatan tersebut pertama kali muncul sejak Januari, saat kontrak pemain berusia 27 tahun itu di Barcelona memasuki enam bulan terakhir. Chelsea dan London City Lionesses juga dikabarkan tertarik, menurut jurnalis Maria Tikas, tetapi Arsenal selalu menjadi klub yang paling sering dikaitkan dengannya dan merekalah yang pada akhirnya memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan mengumumkan kedatangan Batlle secara resmi pada hari Jumat - hari ulang tahunnya yang ke-27.

Hal ini menandai berakhirnya masa tiga tahun sang bek di Barca, di mana ia meraih 11 gelar utama, termasuk dua gelar Liga Champions, setelah kembali ke klub masa kecilnya pada 2023 usai sempat membela Levante dan Manchester United. Kini, ia kembali ke Inggris dan Liga Super Wanita, dengan harapan dapat membantu The Gunners mengakhiri penantian selama tujuh tahun untuk meraih gelar liga.

Arseblog memahami bahwa Batlle telah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun.