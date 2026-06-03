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Empat nama masuk dalam daftar pemain ‘tak tergantikan’ Timnas AS bersama Christian Pulisic, sementara Brad Friedel meredam ekspektasi sebagai ‘ikon’ seputar ‘Captain America’
Pulisic kembali mencetak gol setelah 21 pertandingan tanpa gol
Turnamen tersebut akan dimulai pada 11 Juni, dengan tim asuhan Mauricio Pochettino memulai kampanye mereka melawan Paraguay di SoFi Stadium, Inglewood, California, pada hari kedua pertandingan.
Mereka masih memiliki satu pertandingan persahabatan pemanasan lainnya melawan Jerman pada hari Sabtu, setelah sebelumnya telah membuat banyak orang terkesan dengan kemenangan 3-2 atas Senegal. Dalam pertandingan tersebut, Pulisic mencetak gol pertamanya di tahun kalender ini.
Setelah mencatatkan rekor pribadi terbaik dalam hal mencetak gol sejak bergabung dengan AC Milan dari Chelsea pada 2023, penyerang berusia 27 tahun ini mengalami tahun 2026 yang penuh tantangan. Ia terakhir kali mencetak gol di Serie A pada 28 Desember 2025.
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Setelah menjalani 21 pertandingan berturut-turut untuk klub dan tim nasional, ia akhirnya kembali menemukan performa terbaiknya saat menghadapi lawan-lawan dari Afrika. Harapannya, performa gemilangnya telah kembali tepat pada waktunya untuk memeriahkan turnamen internasional paling bergengsi.
Timnas AS akan mengandalkan bintang terbesarnya untuk menerangi panggung global di Amerika Utara, namun ia tidak bisa menanggung beban ekspektasi itu sendirian. Untungnya, sejumlah pemain lain yang berkarier di Eropa telah membangun reputasi yang cukup besar sehingga mereka siap bersinar di bawah sorotan yang paling gemerlap.
Siapa, selain Pulisic, yang kini tak tergantikan di timnas AS?
Ketika ditanya mengenai skuad tersebut, dan apakah Pulisic begitu penting bagi kepentingan tim sehingga ia akan tetap dipanggil terlepas dari performa domestiknya, mantan kiper Timnas AS Friedel—dalam wawancara dengan GOAL atas kerja sama MrQ—mengatakan: “Menurut saya, yang paling penting adalah para pemain tidak menilai diri mereka sendiri berdasarkan harga transfer. Anda tahu, ketika dia [Pulisic] dibeli seharga £60 juta, dan media sosial ramai membicarakannya, orang-orang secara otomatis berpikir bahwa karena harga yang melekat padanya, dia adalah yang terbaik dalam hal ini, yang terbaik dalam hal itu, pemimpin, segalanya. Dan tidak semua orang diciptakan untuk menjadi pemimpin.
“Bagi saya, ini soal memberi dia ruang, membiarkannya tanpa tekanan, dan biarkan dia bermain dan menikmati sepak bolanya. Dan saya pikir kita bisa melihat Christian Pulisic yang benar-benar hebat. Saya pikir jika dia harus menjadi ikon dan tampil di depan semua wawancara, dll, dll, itu banyak yang harus dihadapi.
“Saya pikir jika kita melihat inti tim, yang lebih penting adalah Chris Richards dalam kondisi fit. Yang lebih penting adalah Antonee Robinson dalam kondisi fit. Yang lebih penting adalah Tyler Adams dan Weston McKennie dalam kondisi fit.
“Inilah para pemain yang menurut saya lebih mendekati status tak tergantikan. Saya pikir jika Anda memiliki keempat pemain itu, maka yang lain bisa mengisi posisi dan membiarkan keempat pemain itu menanggung beban tekanan dan kritik, karena mereka semua bisa mengatasinya dengan mudah.”
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Seberapa jauhkah Amerika Serikat akan melangkah di Piala Dunia yang diselenggarakan di negaranya sendiri pada tahun 2026?
Jika pemain seperti Pulisic, Adams, dan McKennie mampu menunjukkan performa terbaiknya musim panas ini, maka ada potensi bagi Timnas AS untuk menjadi kuda hitam yang melaju ke babak-babak akhir Piala Dunia yang diperluas.
Mencapai babak 32 besar akan menjadi target minimal, dengan segala kemungkinan terbuka begitu babak gugur dimulai. ‘Captain America’ mungkin telah menemukan kembali kekuatan supernya pada waktu yang tepat, dengan deretan bintang lainnya yang siap ‘beraksi’ bersamanya di panggung terbesar di lapangan rumput.