Ketika ditanya mengenai skuad tersebut, dan apakah Pulisic begitu penting bagi kepentingan tim sehingga ia akan tetap dipanggil terlepas dari performa domestiknya, mantan kiper Timnas AS Friedel—dalam wawancara dengan GOAL atas kerja sama MrQ—mengatakan: “Menurut saya, yang paling penting adalah para pemain tidak menilai diri mereka sendiri berdasarkan harga transfer. Anda tahu, ketika dia [Pulisic] dibeli seharga £60 juta, dan media sosial ramai membicarakannya, orang-orang secara otomatis berpikir bahwa karena harga yang melekat padanya, dia adalah yang terbaik dalam hal ini, yang terbaik dalam hal itu, pemimpin, segalanya. Dan tidak semua orang diciptakan untuk menjadi pemimpin.

“Bagi saya, ini soal memberi dia ruang, membiarkannya tanpa tekanan, dan biarkan dia bermain dan menikmati sepak bolanya. Dan saya pikir kita bisa melihat Christian Pulisic yang benar-benar hebat. Saya pikir jika dia harus menjadi ikon dan tampil di depan semua wawancara, dll, dll, itu banyak yang harus dihadapi.

“Saya pikir jika kita melihat inti tim, yang lebih penting adalah Chris Richards dalam kondisi fit. Yang lebih penting adalah Antonee Robinson dalam kondisi fit. Yang lebih penting adalah Tyler Adams dan Weston McKennie dalam kondisi fit.

“Inilah para pemain yang menurut saya lebih mendekati status tak tergantikan. Saya pikir jika Anda memiliki keempat pemain itu, maka yang lain bisa mengisi posisi dan membiarkan keempat pemain itu menanggung beban tekanan dan kritik, karena mereka semua bisa mengatasinya dengan mudah.”