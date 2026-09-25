Benzema dianggap sebagai talenta generasional dan sosok yang sejajar dengan para penyerang terbaik dalam urusan striker nomor 9 paling produktif dari eranya. Ia berada di level yang sama dengan Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero, dan Harry Kane.

Sosok yang saat ini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh tim Saudi Pro League Al-Hilal itu pernah menjadi rekan setim Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu dan menjadi bagian dari unit serang ikonik ‘BBC’ bersama winger cepat asal Wales Gareth Bale. Ia mencetak 354 gol untuk Real dalam 14 musim dan memenangkan Ballon d’Or pada 2022.

Penyerang Amerika Selatan Pedro masih memiliki jalan panjang sebelum bisa mengklaim telah mencapai level tersebut, tetapi ia tampil mengesankan di Chelsea setelah transfer senilai £60 juta ($79 juta) dari Brighton pada 2025, dengan catatan 20 gol berhasil dicapai pada musim debutnya di Stamford Bridge.