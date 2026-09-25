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Empat kualitas yang dimiliki Joao Pedro dan juga Karim Benzema disorot legenda Chelsea Jimmy Floyd Hasselbaink setelah klaim berani bos Chelsea Xabi Alonso
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Pemenang Ballon d'Or Benzema mencetak 354 gol untuk Real Madrid
Benzema dianggap sebagai talenta generasional dan sosok yang sejajar dengan para penyerang terbaik dalam urusan striker nomor 9 paling produktif dari eranya. Ia berada di level yang sama dengan Robert Lewandowski, Luis Suarez, Sergio Aguero, dan Harry Kane.
Sosok yang saat ini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh tim Saudi Pro League Al-Hilal itu pernah menjadi rekan setim Cristiano Ronaldo di Santiago Bernabeu dan menjadi bagian dari unit serang ikonik ‘BBC’ bersama winger cepat asal Wales Gareth Bale. Ia mencetak 354 gol untuk Real dalam 14 musim dan memenangkan Ballon d’Or pada 2022.
Penyerang Amerika Selatan Pedro masih memiliki jalan panjang sebelum bisa mengklaim telah mencapai level tersebut, tetapi ia tampil mengesankan di Chelsea setelah transfer senilai £60 juta ($79 juta) dari Brighton pada 2025, dengan catatan 20 gol berhasil dicapai pada musim debutnya di Stamford Bridge.
Apa yang dikatakan bos Chelsea Alonso tentang pemain nomor 9 Chelsea, Pedro
Sekarang ia bekerja di bawah arahan Alonso, mantan rekan Benzema di Madrid, dengan pelatih asal Spanyol itu mengatakan tentang penyerang andalannya: "Jika Anda menghitung berapa banyak striker top yang kami miliki di Premier League, saya yakin Joao ada di sana, [Erling] Haaland tentu saja ada di sana. Jadi saya akan menilainya seperti itu.
"Dia memiliki target yang sangat kuat tahun ini: menjalani musim yang hebat, mencetak banyak gol, dan menjadi nominasi bukan hanya bulan ini tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Saya tidak terkejut, tetapi sangat senang dengan tipe pemain yang kami miliki di sini dalam diri Joao.
"Dalam banyak hal dia mengingatkan saya pada Benzema, karena dia bagus di dalam kotak penalti, dia bagus di luar kotak penalti, dia bagus saat bergerak ke sisi kiri, dia bagus dalam duel udara. Dia sangat komplet, dia cerdas. Jadi ya, dia masih muda, masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan, tetapi ada banyak sekali kualitas luar biasa yang dia miliki."
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Dijelaskan: Kualitas yang dimiliki bersama Pedro & ikon Prancis Benzema
Hasselbaink, yang dulu juga pernah menjadi ujung tombak di London barat, bisa melihat alasan mengapa perbandingan antara Pedro dan Benzema dibuat. Berbicara bekerja sama dengan MrQ, pria Belanda bertubuh kekar itu mengatakan kepada GOAL: “Saya bisa memahami itu. Saya melihat kemiripan.
“Keduanya sama-sama sangat teknis, sangat, sangat cerdas. Mereka berdua bisa turun ke lini tengah dan ikut bermain. Dan keduanya juga sangat tenang di depan gawang. Jadi saya bisa melihat kemiripan itu. Joao Pedro belum sampai di level itu. Tetapi saya bisa melihat kemiripan.”
Mengapa juara Piala Dunia Martinez menjadi rekrutan cerdik untuk Chelsea
Pedro sudah mencetak gol pada tiga kesempatan musim ini, tetapi belakangan mengalami cedera ringan. Hal itu mencegahnya untuk terus menghadirkan inspirasi dalam serangan bersama duo kreator Morgan Rogers dan Cole Palmer.
Chelsea tampil cukup baik dalam aspek tersebut, tetapi masih kesulitan menutup celah di lini belakang. Mereka mendatangkan kiper juara Piala Dunia Emi Martinez untuk membantu proses itu, dengan kiper Argentina yang penuh teka-teki tersebut bergabung dari Aston Villa.
Ketika ditanya apakah transfer senilai £7,5 juta ($10 juta) itu pada akhirnya akan menjadi bisnis yang cerdas, Hasselbaink menambahkan: “Gol-gol itu belum berhenti. Tetapi saya sangat senang karakter seperti itu datang. Dan dia adalah pemenang Piala Dunia. Dia berdiri di sana, sosoknya besar, dia seorang pemimpin. Dan Anda tidak akan pernah punya terlalu banyak sosok seperti itu di dalam skuad.
“Jadi jelas, dia belum memainkan sepakbola terbaiknya. Itu merupakan kombinasi dari beberapa hal. Juga orang-orang di depannya. Tetapi saya sangat senang karakter seperti itu telah datang ke dalam tim.”
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Chelsea berupaya menambal kebocoran di lini pertahanan pada musim 2026-27
Chelsea hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan terakhir mereka di Premier League, sementara kebobolan 10 gol dalam empat laga terakhir mereka di semua kompetisi, dengan jelas masih ada pekerjaan yang harus dilakukan Alonso selama jeda internasional pertama musim 2026-27.
Ia seharusnya sudah bisa kembali memainkan Pedro saat menjamu Bournemouth pada 10 Oktober, dengan Chelsea berupaya langsung tancap gas ketika aksi kompetitif kembali bergulir.
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