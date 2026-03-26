Empat kesalahan wasit Liga Premier lainnya teridentifikasi, yang berdampak pada pertandingan Chelsea dan Arsenal
Tim-tim papan atas dirugikan oleh keputusan wasit yang tidak memberikan penalti
Dalam laga Arsenal melawan Everton baru-baru ini, panel wasit memutuskan bahwa The Gunners seharusnya mendapat tendangan penalti saat Michael Keane melakukan pelanggaran terhadap Kai Havertz. Sementara itu, dalam pertandingan antara Chelsea dan Newcastle di Stamford Bridge, tim tamu kehilangan peluang emas ketika bek The Blues, Reece James, menarik Malick Thiaw di dalam kotak penalti, namun tidak ada tendangan penalti yang diberikan. Dalam kedua kasus tersebut, panel mencatat bahwa meskipun keputusan di lapangan salah, VAR secara teknis benar untuk tidak campur tangan berdasarkan ambang batas saat ini untuk membatalkan keputusan.
Kartu merah yang keliru untuk Gudmundsson dan penalti Brentford yang gagal
Kesalahan lain yang teridentifikasi dalam putaran pertandingan terakhir melibatkan Gabriel Gudmundsson dari Leeds United, yang secara keliru diberi kartu kuning kedua saat bertanding melawan Crystal Palace. Berdasarkan peraturan Liga Premier saat ini, VAR tidak dapat campur tangan dalam situasi kartu kuning kedua, sehingga Leeds tidak memiliki jalan keluar selama pertandingan berlangsung. Namun, protokol ini akan diubah mulai musim depan untuk memastikan kesalahan yang dapat mengubah jalannya pertandingan seperti itu dapat diperbaiki.
Sebuah keputusan penalti yang terlewatkan juga dilaporkan dalam pertandingan Brentford melawan Wolverhampton Wanderers, di mana Kevin Schade ditahan oleh Andre dari Wolves. Seiring panel independen beranggotakan lima orang terus mengevaluasi setiap insiden dari setiap putaran pertandingan, tekanan tetap ada pada PGMOL untuk mengubah waktu tinjauan yang lebih cepat menjadi akurasi yang lebih baik, karena tingkat keandalan di lapangan tetap stagnan di sekitar 86% sejak awal musim sebelumnya.
Data menunjukkan adanya peningkatan kesalahan wasit
Konfirmasi atas empat kesalahan baru ini menjadikan jumlah total kesalahan wasit musim ini menjadi 54. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, ketika tercatat 44 insiden. Angka tersebut mencakup campuran antara intervensi VAR yang salah atau terlewatkan, serta kesalahan di lapangan yang tidak memenuhi kriteria khusus untuk tinjauan video.
Meskipun Professional Game Match Officials (PGMOL) berpendapat bahwa tren secara keseluruhan positif dibandingkan dengan 70 kesalahan yang terjadi setelah 30 pertandingan pada musim 2023-24, angka saat ini tetap menjadi perhatian. Secara khusus, sudah ada 18 kesalahan VAR musim ini, yang menyamai total sepanjang tahun lalu, padahal sebagian besar jadwal masih harus dimainkan.
Efisiensi VAR menunjukkan tanda-tanda perbaikan
Meskipun terjadi peningkatan jumlah kesalahan secara keseluruhan, PGMOL menyoroti beberapa kemajuan, terutama terkait kecepatan dan penerapan teknologi. Penundaan yang disebabkan oleh tinjauan VAR telah berkurang sekitar 25% selama tiga musim terakhir. Rata-rata waktu penghentian pertandingan turun dari 64 detik pada musim 2023-24 menjadi hanya 48 detik pada musim ini, angka yang sudah mencakup waktu yang digunakan untuk pengumuman di stadion.
Panel tersebut juga mengamati bahwa tinjauan VAR yang salah telah sedikit menurun, dari empat menjadi tiga. Selain itu, total intervensi VAR telah turun dari 89 menjadi 83, yang menurut PGMOL merupakan indikator pengambilan keputusan awal yang lebih baik di lapangan dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap "standar tinggi" yang diperlukan agar teknologi dapat turun tangan dan mengubah keputusan awal.