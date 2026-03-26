Empat kesalahan wasit Liga Premier lainnya teridentifikasi, yang berdampak pada pertandingan Chelsea dan Arsenal

Kesalahan lain yang teridentifikasi dalam putaran pertandingan terakhir melibatkan Gabriel Gudmundsson dari Leeds United, yang secara keliru diberi kartu kuning kedua saat bertanding melawan Crystal Palace. Berdasarkan peraturan Liga Premier saat ini, VAR tidak dapat campur tangan dalam situasi kartu kuning kedua, sehingga Leeds tidak memiliki jalan keluar selama pertandingan berlangsung. Namun, protokol ini akan diubah mulai musim depan untuk memastikan kesalahan yang dapat mengubah jalannya pertandingan seperti itu dapat diperbaiki.

Sebuah keputusan penalti yang terlewatkan juga dilaporkan dalam pertandingan Brentford melawan Wolverhampton Wanderers, di mana Kevin Schade ditahan oleh Andre dari Wolves. Seiring panel independen beranggotakan lima orang terus mengevaluasi setiap insiden dari setiap putaran pertandingan, tekanan tetap ada pada PGMOL untuk mengubah waktu tinjauan yang lebih cepat menjadi akurasi yang lebih baik, karena tingkat keandalan di lapangan tetap stagnan di sekitar 86% sejak awal musim sebelumnya.