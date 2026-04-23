Empat kali berturut-turut! Tim wanita Bayern Munich kembali menjuarai Bundesliga Wanita, sementara Georgia Stanway yang dijuluki "Lioness" mengakhiri kariernya dengan gemilang
Bayern raih gelar keempat berturut-turut yang bersejarah
Raksasa asal Munich itu memastikan gelar juara musim 2025-26 dengan empat pertandingan tersisa, berkat kemenangan yang diraih dengan susah payah atas Union Berlin serta hasil imbang tanpa gol yang dialami Wolfsburg saat bertandang ke Werder Bremen. Dua gol yang dicetak oleh Edna Imade dan Barbara Dunst sempat dua kali dibalas oleh tuan rumah yang gigih, namun pemain pengganti Giulia Gwinn akhirnya mencetak gol penentu kemenangan untuk mempertahankan rekor sempurna Bayern. Kemenangan ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun klub mereka menjadi 19 pertandingan, sehingga mereka kini unggul 15 poin di puncak klasemen dan tak terkejar.
Stanway mengakhiri kariernya sebagai juara berulang kali
Sementara tim merayakan gelar liga kedelapan mereka secara keseluruhan, pencapaian ini memiliki makna emosional yang mendalam bagi Stanway, yang telah mengonfirmasi kepindahannya pada musim panas ini. Gelandang berusia 27 tahun ini telah berkembang menjadi talenta kelas dunia selama empat tahun berkarier di Bavaria, membantu klub tersebut membangun dinasti domestik sejak kepindahannya dari Manchester City pada 2022. Setelah memenangkan liga di setiap musim yang dihabiskannya di Jerman, Stanway kini diperkirakan akan kembali ke Women's Super League.
Arsenal memimpin perburuan bintang timnas wanita Inggris
Seiring berakhirnya kontrak Stanway, Arsenal muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangannya, seiring upaya mereka memperkuat skuad yang baru saja meraih gelar Liga Champions. The Gunners dilaporkan sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan pemain internasional Inggris yang telah membela timnas sebanyak 91 kali itu, dengan tujuan memanfaatkan pengalamannya yang mumpuni dalam upaya merebut gelar WSL musim depan. Beberapa klub besar Eropa lainnya tetap tertarik pada gelandang ini, yang telah menjadi salah satu pemain Inggris paling berprestasi dalam sejarah sepak bola wanita.
Ambisi-ambisi kontinental menjadi sorotan utama
Bayern tak punya banyak waktu untuk merayakan kemenangan ini karena mereka langsung harus fokus pada leg pertama semifinal Liga Champions yang sangat krusial melawan Barcelona di Allianz Arena pada Sabtu ini. Setelah penampilan gemilang mereka di Eropa, tim yang hampir dipastikan menjadi juara ini akan bertandang ke Werder Bremen untuk pertandingan liga yang dijadwalkan ulang sebelum akhirnya mengangkat trofi di kandang melawan Eintracht Frankfurt pada 9 Mei. Menghadapi tim Barcelona yang dominan akan menjadi ujian terberat bagi skuad asuhan Jose Barcala saat mereka berusaha menambahkan gelar Eropa pertama ke lemari trofi domestik mereka.