Empat jam penuh kegembiraan dan penderitaan: Bagaimana sebuah restoran Italia di NYC berhasil menggambarkan dengan sempurna rasa kecewa Italia setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut

Layar itu terlihat dari mana saja. Ribalta memang tempat yang sempit, sepotong kecil Naples yang terselip di antara bangunan-bangunan di 12th Street. Kelompok-kelompok yang terdiri dari lima orang atau lebih duduk di meja-meja panjang di bagian tengah. Para pelanggan tetap berkerumun di sepanjang bar, sementara Sebastian, sang bartender, terus-menerus menyajikan aperitivo, Peroni, dan spritz. Coca-Cola — yang selalu disajikan dalam botol kaca dengan gelas tinggi yang sesuai sebagai pelengkap — juga bertebaran di antara kerumunan. Seorang pria duduk di bar mencoba meyakinkan siapa pun yang mau mendengarkan untuk membeli minuman yang ia ciptakan — dan sedang berusaha mempromosikannya.

Dua puluh menit sebelum kick-off, bendera dikibarkan. Seorang pria tua, mengenakan man-bun rapi dan jaket Kappa Italia, berjuang menembus kerumunan untuk menempelkan iltricolore di dinding. Musik pop Italia berkumandang di sekelilingnya.

Lima belas menit sebelum kick-off, orang-orang mulai memindahkan kursi. Staf, yang terbiasa dengan hal semacam ini, merespons dengan cepat. Minuman, makanan, roti, air keran: aliran itu tak pernah berhenti. Kaos tim juga ada di sana. Sepak bola Italia, harus diakui, sedang mengalami masa sulit belakangan ini. Bintang-bintang saat ini—seperti halnya tim itu sendiri—jarang terlihat. Namun, para legenda masa lalu tetap terwakili: Andrea Pirlo, Francesco Totti, dan Gigi Buffon. Ada juga pengingat tegas bahwa, meski Italia memiliki kelemahan di Piala Dunia belakangan ini, ini tetap tim yang memenangkan Kejuaraan Eropa kurang dari lima tahun lalu. Jadi, ketika Giorgio Chiellini—kapten tim tersebut—muncul di siaran TV, tingkat kebisingan meningkat secara signifikan.

Lalu, keheningan. Semua orang berdiri. MC, yang sebelumnya memutar serangkaian lagu Italia saat tempat itu mulai penuh, meminta para pengunjung untuk berdiri saat lagu kebangsaan Italia dikumandangkan:

Stringiamoci a coorte!

Siam pronti alla morte.

Kami siap mati,

Italia memanggil.

Mari bersatu!

Para penonton menyanyikan setiap kata dan berteriak serempak setelahnya. MC mencoba memanfaatkan semangat patriotisme tersebut, mendorong para penonton untuk bertepuk tangan, bernyanyi, dan menari.

Namun, saat pertandingan dimulai, ketegangan terasa jelas. Sepak bola Italia sedang gugup. Hal itu terasa di setiap tingkatan. Federasi sepak bola memindahkan semifinal kualifikasi mereka dari San Siro—tempat biasa untuk pertandingan sebesar itu—ke Bergamo yang jauh lebih kecil, begitu besarnya tekanan yang diperkirakan dari penonton.

Hal itu juga terasa jelas di sini. Italia bermain ceroboh di awal. Beberapa umpan gagal. Nicolo Barella—gelandang tengah andalan mereka—kehilangan bola. Penonton mengeluh. Gianluigi Donnarumma menendang bola keluar lapangan. Beberapa kata kasar dilontarkan. Dan ketika Bosnia dan Herzegovina menyerang, tempat itu hening. Keadaan tetap seperti itu saat Italia kesulitan menemukan ritme. Pizza disajikan oleh pelayan dalam keheningan nyaris mutlak.

Terdengar jeritan cemas dari seorang penonton saat Edin Dzeko dari Bosnia berputar dan menendang bola - diikuti oleh tawa gugup.

Dan ketika Italia mencetak gol, tempat itu meledak. Itu benar-benar sebuah hadiah. Kiper Bosnia mengoper bola ke kaki Barella, yang kemudian mengoper ke Moise Kean. Striker itu melesakkan bola ke sudut atas gawang dan berputar-putar kegirangan. New York merayakannya bersamanya. Musik pun mengalun. Orang-orang mulai melompat-lompat. Para pelayan saling membenturkan botol. Bahkan sang bartender, yang begitu fokus menyajikan minuman demi minuman, pun mengizinkan dirinya untuk merayakan sejenak.