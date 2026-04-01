Tom Hindle
Thomas Hindle

Empat jam penuh kegembiraan dan penderitaan: Bagaimana sebuah restoran Italia di NYC berhasil menggambarkan dengan sempurna rasa kecewa Italia setelah gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut

Italia gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut pada hari Selasa, dan sebuah pertemuan di sebuah restoran di Kota New York menunjukkan betapa menyakitkannya kegagalan tersebut.

NEW YORK -- Pria itu menyampaikan pesannya dengan sangat jelas:

Prosciutto, mozzarella, roti, dan sebotol Peroni, tolong

Dia membungkuk di atas bar, hampir berteriak di tengah kerumunan orang yang mengenakan kaus di Ribalta Pizzeria, sebuah tempat bergaya Neapolitan yang terletak tepat di utara apa yang bisa disebut sebagai batas tradisional Little Italy di Kota New York. Sejujurnya, dia sangat mencolok. Seluruh tempat itu dipenuhi warna biru Azzurri, campuran dari jersey, kaus, dan hoodie. Pria itu mengenakan setelan lengkap dan membawa tas weekend mewah. Dia tampaknya akan melakukan perjalanan jauh.

Namun, seperti semua orang di restoran itu, dia harus menonton pertandingan sepak bola terlebih dahulu. Pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia Italia melawan Bosnia dan Herzegovina pada Selasa sore memiliki makna khusus. Italia, pemenang Piala Dunia empat kali, belum tampil di turnamen tersebut sejak 2014. Mereka diharapkan menjadi kekuatan sepak bola global, namun dalam beberapa tahun terakhir bahkan tidak masuk dalam daftar peserta di panggung terbesar.

Selasa adalah kesempatan untuk memperbaikinya. Dan di sebuah restoran di Manhattan bagian bawah, setiap momen kegembiraan, kegelisahan, penderitaan, dan ketidakpercayaan terungkap, ribuan mil jauhnya dari tempat aslinya, tetapi seolah-olah para penggemar berada tepat di sana.

    Awal yang tegang

    Layar itu terlihat dari mana saja. Ribalta memang tempat yang sempit, sepotong kecil Naples yang terselip di antara bangunan-bangunan di 12th Street. Kelompok-kelompok yang terdiri dari lima orang atau lebih duduk di meja-meja panjang di bagian tengah. Para pelanggan tetap berkerumun di sepanjang bar, sementara Sebastian, sang bartender, terus-menerus menyajikan aperitivo, Peroni, dan spritz. Coca-Cola — yang selalu disajikan dalam botol kaca dengan gelas tinggi yang sesuai sebagai pelengkap — juga bertebaran di antara kerumunan. Seorang pria duduk di bar mencoba meyakinkan siapa pun yang mau mendengarkan untuk membeli minuman yang ia ciptakan — dan sedang berusaha mempromosikannya.

    Dua puluh menit sebelum kick-off, bendera dikibarkan. Seorang pria tua, mengenakan man-bun rapi dan jaket Kappa Italia, berjuang menembus kerumunan untuk menempelkan iltricolore di dinding. Musik pop Italia berkumandang di sekelilingnya.

    Lima belas menit sebelum kick-off, orang-orang mulai memindahkan kursi. Staf, yang terbiasa dengan hal semacam ini, merespons dengan cepat. Minuman, makanan, roti, air keran: aliran itu tak pernah berhenti. Kaos tim juga ada di sana. Sepak bola Italia, harus diakui, sedang mengalami masa sulit belakangan ini. Bintang-bintang saat ini—seperti halnya tim itu sendiri—jarang terlihat. Namun, para legenda masa lalu tetap terwakili: Andrea Pirlo, Francesco Totti, dan Gigi Buffon. Ada juga pengingat tegas bahwa, meski Italia memiliki kelemahan di Piala Dunia belakangan ini, ini tetap tim yang memenangkan Kejuaraan Eropa kurang dari lima tahun lalu. Jadi, ketika Giorgio Chiellini—kapten tim tersebut—muncul di siaran TV, tingkat kebisingan meningkat secara signifikan.

    Lalu, keheningan. Semua orang berdiri. MC, yang sebelumnya memutar serangkaian lagu Italia saat tempat itu mulai penuh, meminta para pengunjung untuk berdiri saat lagu kebangsaan Italia dikumandangkan:

    Stringiamoci a coorte!

    Siam pronti alla morte.

    Kami siap mati,

    Italia memanggil.

    Mari bersatu!

    Para penonton menyanyikan setiap kata dan berteriak serempak setelahnya. MC mencoba memanfaatkan semangat patriotisme tersebut, mendorong para penonton untuk bertepuk tangan, bernyanyi, dan menari.

    Namun, saat pertandingan dimulai, ketegangan terasa jelas. Sepak bola Italia sedang gugup. Hal itu terasa di setiap tingkatan. Federasi sepak bola memindahkan semifinal kualifikasi mereka dari San Siro—tempat biasa untuk pertandingan sebesar itu—ke Bergamo yang jauh lebih kecil, begitu besarnya tekanan yang diperkirakan dari penonton.

    Hal itu juga terasa jelas di sini. Italia bermain ceroboh di awal. Beberapa umpan gagal. Nicolo Barella—gelandang tengah andalan mereka—kehilangan bola. Penonton mengeluh. Gianluigi Donnarumma menendang bola keluar lapangan. Beberapa kata kasar dilontarkan. Dan ketika Bosnia dan Herzegovina menyerang, tempat itu hening. Keadaan tetap seperti itu saat Italia kesulitan menemukan ritme. Pizza disajikan oleh pelayan dalam keheningan nyaris mutlak.

    Terdengar jeritan cemas dari seorang penonton saat Edin Dzeko dari Bosnia berputar dan menendang bola - diikuti oleh tawa gugup.

    Dan ketika Italia mencetak gol, tempat itu meledak. Itu benar-benar sebuah hadiah. Kiper Bosnia mengoper bola ke kaki Barella, yang kemudian mengoper ke Moise Kean. Striker itu melesakkan bola ke sudut atas gawang dan berputar-putar kegirangan. New York merayakannya bersamanya. Musik pun mengalun. Orang-orang mulai melompat-lompat. Para pelayan saling membenturkan botol. Bahkan sang bartender, yang begitu fokus menyajikan minuman demi minuman, pun mengizinkan dirinya untuk merayakan sejenak.

    Tak pernah menetap

    Namun, rasa gugup itu tetap ada. Dalam beberapa tahun terakhir, Italia telah belajar bahwa mereka tak bisa sepenuhnya bersantai ketika menyangkut tim sepak bolanya. Bahkan kemenangan pun diraih dengan cara yang sangat ketat. Tim ini sepertinya tak suka membuat segalanya jadi mudah.

    Jadi, dengan keunggulan satu gol melawan lawan yang secara teori lebih lemah, tidak ada banyak kegembiraan yang bisa dirasakan. Tempat ini gemetar karena kecemasan. Begitu pula Alessandro Bastoni. Bek tengah itu melakukan tekel yang tidak ingin dilakukan oleh bek tengah mana pun. Dia tertinggal satu yard dari lawannya, dan menyadari bahwa dia selangkah lebih lambat, bek Inter itu pun melompat. Bola melesat ke depan, dan Bastoni menjatuhkan pemain lawan dengan tekel yang konyol. Wasit langsung memberinya kartu merah karena menghalangi peluang mencetak gol.

    Ribalta meledak dalam ketidakpercayaan. Kata-kata kasar diteriakkan dalam bahasa Italia, Inggris, dan Spanyol. Ketika VAR mengonfirmasi bahwa itu memang keputusan yang benar, yang bisa dilakukan para penonton hanyalah mengeluh dan menggelengkan kepala.

    Babak pertama berakhir dengan rokok. Banyak sekali. Puluhan penggemar yang gugup merayap ke trotoar. Hari itu hangat di New York, dan aroma rokok menyebar. Restoran memberitahu penggemar bahwa tempat itu secara teknis sudah penuh, tapi beberapa wajah tambahan masuk, mendorong-dorong untuk babak kedua.

    Yang tersisa adalah pengalaman menyakitkan bagi mereka yang mengenakan seragam biru Italia. Bir Peroni diganti dengan espresso secara massal; dorongan kafein setelah makan siang menjadi pengalaman yang hampir universal. Hal itu mungkin juga memperparah kecemasan yang melanda.

    Manajer Gennaro Gattuso, seorang pelatih yang tegas dan konservatif, merespons kartu merah dengan mengatur timnya dalam formasi yang lebih defensif. Italia jarang menyentuh bola pada menit-menit awal babak kedua. Hal ini memicu semangat yang berbeda. Tiba-tiba, serangan menjadi pertarungan untuk bertahan hidup.

    Sepak bola Italia dibangun di atas formasi pertahanan yang kuat, dan para penggemar tampaknya menyukainya. Tekel-tekel dirayakan layaknya gol. Donnarumma melakukan 10 penyelamatan yang cukup luar biasa. Setiap penyelamatan mendapat apresiasi penuh dari seluruh penonton.

    Ketakutan akan gol penyeimbang

    Saatnya kejayaan Italia seharusnya tiba.

    Kean mengelabui beknya. Penonton berdiri dari tempat duduknya. Sorakan semakin keras. Kean berlari menuju gawang. Ponsel-ponsel pun diangkat ke udara.

    Tendangan Kean melambung dua kaki di atas mistar.

    “MERDA!” teriak pengusaha itu, yang saat itu sudah menghabiskan prosciutto-nya serta dua cangkir espresso dan sebatang rokok. Kesempatan lain datang beberapa menit kemudian, dengan hasil yang sama. Saat itu, restoran itu hening seketika.

    Satu-satunya suara yang terdengar adalah gemerincing es di dalam shaker koktail saat staf bar terus bekerja keras—meskipun tidak jelas untuk siapa mereka melayani. Seorang pria berisik berbicara terlalu keras, meminta “grande pour, my friend” untuk anggur merahnya. Dia mendapat beberapa tatapan marah dan menenggelamkan wajahnya ke dalam gelas Chianti.

    Gol Bosnia akan tercipta. Dan itu adalah gol yang tidak indah. Bola mengarah ke tiang belakang. Donnarumma menghentikan upaya awal tersebut. Namun, bola berhasil disundul melewati garis gawang. Dan tiba-tiba—namun entah bagaimana terasa tak terelakkan—skor menjadi imbang 1-1 dengan sisa waktu 10 menit.

    Ketakutan akan kehilangan

    Perpanjangan waktu berjalan tidak menyenangkan. Pergantian pemain yang dilakukan Gattuso sebagian besar bersifat defensif, dan para pendukung tidak menyukainya. Mereka menuntut permainan yang lebih bersemangat, lebih menyerang. Barella ditarik keluar dari lapangan, tampak kelelahan.

    Seorang remaja terkejut tak percaya saat pemain terbaik Italia itu berjalan keluar lapangan.

    Dalam pertandingan itu sendiri, ada momen kontroversial lainnya. Sandro Tonali menerima umpan. Nikola Katic menjatuhkannya dari belakang, tepat di luar kotak penalti. Wasit memberikan kartu kuning. Penonton menginginkan kartu merah:

    “Dia dapat kartu kuning sialan, bagaimana kita bisa dapat kartu merah?” teriak seorang penggemar, sambil menggerakkan tangannya tak percaya.

    Penalti sepertinya hal yang baik, sebenarnya. Donnarumma termasuk di antara penjaga gawang terbaik dalam hal menahan penalti di dunia sepak bola, dan Italia memenangkan dua adu penalti berturut-turut untuk merebut Euro 2020. Bosnia membutuhkan adu penalti melawan Wales beberapa hari sebelumnya. Itu mungkin memberi Italia sedikit petunjuk tentang ke mana para pemain mereka mungkin menendang. Dan saat wasit meniup peluit menandai akhir waktu tambahan, ada semacam kebangkitan.

    DJ kembali ke meja DJ. Ada gerakan, bahkan sesuatu yang mendekati keyakinan. Tapi semuanya berlalu sangat, sangat cepat.

    Benjamin Tahirovic mencetak gol pertama untuk Bosnia, melepaskan tendangan keras yang masuk ke gawang. Italia langsung goyah, dengan Francesco Pio Esposito melepaskan tendangan yang melambung tinggi, dan saat itulah penonton pertama—seorang anak kecil yang mengenakan kaos Buffon retro—keluar dari stadion. Bencana pun menyusul. Donnarumma tak bisa melakukan penyelamatan, suasana menjadi suram, dan meski Sandro Tonali sempat menstabilkan situasi, Bosnia tetap unggul. Kerim Alajbegovic mencetak gol ketiga, lebih banyak penonton pergi, dan saat Bryan Cristante menghantam mistar gawang, semangat pertandingan sudah padam. Esmir Bajraktarevic, kelahiran Wisconsin, mengunci kemenangan, tendangannya meluncur melewati Donnarumma dan masuk ke gawang.

    Itu berarti penantian untuk sepak bola Piala Dunia masih berlanjut. Namun, hal itu tampaknya tidak langsung terasa.

    Sebagian besar orang pergi dengan diam-diam. Tidak ada DJ, tidak ada kata-kata dari MC, tidak ada minuman gratis. Gumaman ketidakpercayaan memenuhi udara. Seorang penggemar duduk diam, menundukkan kepala, selama satu menit. Staf bar membersihkan gelas dan mengangkat bahu.

    Dan pria berkemeja itu menabrakkan kepalanya saat keluar, hampir lupa tasnya saat berlari menuruni jalanan Manhattan yang ramai.