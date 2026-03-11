Goal.com
Simone Eterno

Empat dari enam tim Champions League tanpa tim Italia di babak perempat final, dua final Inter menjadi anomali: penurunan ini bukan lagi kebetulan, tetapi sistem. Apakah ada yang ingin melakukan sesuatu?

Dengan kekalahan telak Atalanta, Italia akan kembali absen dari babak perempat final Liga Champions.

Hari itu telah tiba lagi. Hari yang, secara teratur, setiap musim, memicu mereka yang memiliki hak istimewa untuk berbicara di depan publik. Tidak ada yang baru, tentu saja. Hanya saja, ini adalah lagu lama dari mereka yang, dari sudut pandang mereka, mencoba untuk memberi peringatan. Peringatan yang, tentu saja, selalu jatuh ke dalam kekosongan.

Jadi, statistik yang diberikan OPTA pagi ini, kecuali ada keajaiban 0-6 dari Atalanta di Munich Rabu depan, bukan hanya mengonfirmasi perasaan buruk, tetapi juga dengan jelas menggambarkan keadaan sepak bola Italia di Eropa. Dalam enam edisi terakhir Liga Champions, empat kali tidak ada tim Italia yang berhasil lolos ke perempat final. Empat kali dalam enam tahun. Untuk menemukan jumlah "kegagalan Eropa" yang sama - yaitu 4 edisi tanpa satu pun tim Italia di perempat final Liga Champions - kita harus kembali ke 27 edisi turnamen sebelumnya. Dua puluh tujuh.

  • Jika itu adalah grafik, bentuknya akan seperti jurang.

    Namun, seperti biasa ketika sepak bola Italia berhadapan dengan Eropa, analisis kolektif dilakukan sesuai dengan skenario yang sudah mapan. Keesokan harinya, muncul editorial-editorial - inilah kita - dengan nada yang keras, menyesal, hampir liturgi; artikel-artikel yang membahas sistem yang perlu direformasi, keterbelakangan struktural, model ekonomi yang perlu dipertimbangkan ulang. Disebutkan stadion-stadion tua, akademi yang kekurangan dana, utang kronis, strategi industri yang tidak ada. Dipanggil-panggil visi, reformasi, revolusi.

  • Kemudian, dengan ketepatan yang sama, tidak terjadi apa-apa.

    Paradoksnya, masalah ini sudah diketahui selama bertahun-tahun, hampir dengan keteguhan statistik. Sepak bola Eropa telah menjadi industri yang semakin canggih, di mana infrastruktur, perencanaan keuangan, tata kelola, kemampuan menghasilkan talenta, dan ide-ide menjadi faktor penting. Dalam transformasi ini, Serie A tetap terjebak dalam semacam nostalgia operasional: cukup besar untuk dianggap sebagai elit, tetapi terlalu statis untuk bertindak seperti itu.

  • Setiap musim semi di Eropa, adegan yang sama terulang kembali.

    Tim-tim Italia datang ke kompetisi dengan ambisi yang jelas dan struktur yang belum sempurna, berjuang dengan penuh semangat selama beberapa putaran, lalu menghilang. Publik kemudian terbagi antara mereka yang menyebutnya sebagai kejadian sial, mereka yang menyebutnya sebagai siklus teknis yang kurang menguntungkan, dan mereka yang menyebutnya sebagai kebetulan belaka. Semua penjelasan itu mungkin, tentu saja. Tapi ketika sebuah tren terulang empat kali dalam enam tahun, kebetulan mulai terlihat seperti sebuah sistem. Dan kebetulan, atau lebih tepatnya anomali, menjadi dua final dalam tiga edisi sebelumnya yang somehow diraih oleh Inter asuhan Simone Inzaghi.

  • Sementara itu, Eropa lainnya terus berlari, meraih keuntungan, dan menang.

    Klub-klub Inggris telah mengubah sepak bola menjadi mesin industri global. Klub-klub Spanyol memang menghadapi masalah ekonomi, tetapi setidaknya mereka tetap berpegang pada identitas teknis mereka dan kemampuan untuk menghasilkan talenta. Klub-klub Jerman telah bekerja selama puluhan tahun pada infrastruktur dan keberlanjutan. Bahkan liga-liga yang dulu berada di pinggiran elit Eropa mulai mengembangkan model-model yang lebih modern dan agresif.

  • Italia, di sisi lain, sedang membahas.

    Membahas wasit dan VAR, terutama. Ini adalah topik favorit. Kadang-kadang juga membahas reformasi liga yang tak kunjung datang, stadion yang tetap menjadi rendering indah untuk ditunjukkan kepada para ahli dan publik secara teratur; tatakelola yang tak pernah berubah atau jika berubah, perubahan itu tak substansial. Membahas, terutama, seolah-olah waktu masih seperti dua puluh tahun yang lalu, ketika bobot historis sepak bola Italia hampir cukup untuk menjamin daya saing internasional.

  • Kenyataannya, masa itu sudah lama berlalu.

    Dan mungkin sinyal yang paling mengkhawatirkan bahkan tidak datang dari klub-klub. Sinyal itu datang dari Tim Nasional, yang tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia sejak 2014. Ketidakhadiran ini seharusnya menjadi peringatan sistemik, tetapi sering kali dianggap sebagai masa sulit yang tidak beruntung, sebuah penyimpangan statistik yang pada akhirnya akan memperbaiki dirinya sendiri. Spoiler: pada akhir bulan ini, kita mungkin akan kembali membicarakan hal ini.

  • Namun, di sini pun, statistik menceritakan kisah yang berbeda.

    Ketika sebuah gerakan secara bertahap kehilangan pijakan dalam kompetisi klub dan, pada saat yang sama, kehilangan kehadirannya dalam acara-acara internasional besar, penjelasannya jarang bersifat insidental. Biasanya bersifat struktural.

    Namun, dalam sepak bola Italia, kata "struktural" memiliki sifat aneh: sering diucapkan, tetapi hampir tidak pernah diikuti oleh keputusan yang sama drastisnya. Karena itulah yang dibutuhkan. Reformasi nyata terhadap sistem, tata kelola, keberlanjutan ekonomi, pembinaan pemain, batas minimum pemain Italia yang harus diturunkan ke lapangan, atau solusi untuk membatasi jumlah pemain asing yang, berdasarkan data dan hasil, jelas-jelas tidak memberikan manfaat bagi sistem sepak bola kita. Semua masalah ini tetap menjadi hipotesis, hal-hal yang lebih banyak dibahas dalam konferensi daripada dalam rapat dewan federal.

  • Jadi, setiap musim Eropa menjadi kesempatan baru untuk menulis editorial yang sama.

    Sebuah editorial yang serius, penuh keprihatinan, dan sering kali dapat diterima. Sebuah editorial yang mengidentifikasi masalah dengan ketepatan yang luar biasa dan mengajak untuk melakukan perubahan mendalam. Sebuah editorial yang, kemungkinan besar, akan diulang hampir kata demi kata dalam dua belas bulan ke depan.

    Karena dalam sepak bola Italia, tradisi sejati yang bertahan kini bukanlah kemenangan. Melainkan diagnosis.

