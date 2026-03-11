Empat dari enam tim Champions League tanpa tim Italia di babak perempat final, dua final Inter menjadi anomali: penurunan ini bukan lagi kebetulan, tetapi sistem. Apakah ada yang ingin melakukan sesuatu?

Hari itu telah tiba lagi. Hari yang, secara teratur, setiap musim, memicu mereka yang memiliki hak istimewa untuk berbicara di depan publik. Tidak ada yang baru, tentu saja. Hanya saja, ini adalah lagu lama dari mereka yang, dari sudut pandang mereka, mencoba untuk memberi peringatan. Peringatan yang, tentu saja, selalu jatuh ke dalam kekosongan.

Jadi, statistik yang diberikan OPTA pagi ini, kecuali ada keajaiban 0-6 dari Atalanta di Munich Rabu depan, bukan hanya mengonfirmasi perasaan buruk, tetapi juga dengan jelas menggambarkan keadaan sepak bola Italia di Eropa. Dalam enam edisi terakhir Liga Champions, empat kali tidak ada tim Italia yang berhasil lolos ke perempat final. Empat kali dalam enam tahun. Untuk menemukan jumlah "kegagalan Eropa" yang sama - yaitu 4 edisi tanpa satu pun tim Italia di perempat final Liga Champions - kita harus kembali ke 27 edisi turnamen sebelumnya. Dua puluh tujuh.