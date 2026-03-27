Getty
Diterjemahkan oleh
“Empat atau lima penyerang terbaik di dunia” — Alexander Isak diyakini mampu membuktikan nilai transfernya sebesar £125 juta di Liverpool, sementara Michael Owen memuji bakatnya yang “menjanjikan”
Liverpool mengeluarkan biaya transfer tertinggi dalam sejarah Inggris untuk mendatangkan Isak
Liverpool mulai bergerak untuk mendatangkan Isak setelah melihat rival mereka di Liga Premier menembus angka 20 gol dalam dua musim berturut-turut di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Newcastle tentu saja enggan melepas aset berharga mereka, sehingga transfer dengan nilai rekor pun terpaksa dilakukan agar kesepakatan tercapai.
Arne Slot dianggap telah mendapatkan potongan penting lainnya dalam teka-teki perburuan trofi di Merseyside, dengan Liverpool mengeluarkan dana besar-besaran setelah merebut kembali gelar Liga Premier. The Reds belum melihat hasil yang memuaskan dari investasi tersebut sepanjang musim 2025-26 yang penuh tantangan.
- AFP
Berapa banyak gol yang telah dicetak Isak untuk Liverpool?
Isak hanya mencetak gol sebanyak tiga kali — dengan catatan tersebut hanya mencakup dua gol di liga — sebelum mengalami patah kaki dan cedera pergelangan kaki saat bertanding melawan Tottenham pada 20 Desember. Sejak saat itu, ia telah absen dalam 21 pertandingan di semua kompetisi.
Liverpool tetap bersaing untuk empat besar, sekaligus mencapai perempat final Liga Champions dan Piala FA, tanpa kehadiran Isak. Ia semakin mendekati pemulihan kebugarannya di tahap krusial musim ini.
Masih harus dilihat dampak seperti apa yang bisa ia berikan melalui sisa pertandingan Liverpool musim ini, tetapi ia diharapkan memberikan kontribusi jangka panjang yang signifikan. Mantan penyerang The Reds, Owen, tetap menjadi penggemar berat pemain Swedia berusia 26 tahun itu.
Mengapa Owen mendukung Isak untuk membuktikan kemampuannya di Liverpool
Saat ditanya oleh GOAL apakah Isak akan membuktikan nilainya dan apakah ia kini berada di bawah tekanan lebih besar untuk tampil maksimal, mengingat musim debutnya di Anfield bisa dibilang gagal total, Owen—yang berbicara melalui CasinoScores, sebuah layanan yang mengkhususkan diri pada statistik real-time dan siaran langsung acara permainan kasino—mengatakan: “Tekanan selalu ada bagi para pemain, titik, terlepas dari apakah Anda dibeli dengan harga segitu atau tidak.
“Dia adalah pemain elit. Dia sebenarnya mulai bermain sangat baik. Dia ditarik keluar lapangan setelah mencetak gol melawan Tottenham, dan itu adalah gol yang indah pula. Mengenai dirinya sebagai individu, kita bisa membicarakan Liverpool dan pengeluaran mereka serta hal-hal yang benar dan salah, tapi itu pertanyaan lain, topik lain. Isak sebagai pemain adalah pemain elit sejati.
“Beberapa gol yang dia cetak, beberapa penampilannya untuk Newcastle benar-benar… dia punya keluwesan, dia punya talenta, dia punya sentuhan, dia cukup cepat, dia penuntas yang hebat. Dia adalah pemain yang menarik, benar-benar luar biasa, dan sangat dinantikan untuk kembali ke skuad. Tentu saja dia begitu.
“Soal benar dan salahnya membeli begitu banyak pemain dan menghabiskan begitu banyak uang untuk posisi yang sama, itu topik yang berbeda. Tapi kembalinya dia, dia adalah salah satu dari empat atau lima striker terbaik di dunia. Tidak ada keraguan di benak saya tentang itu. Jadi, ya, kehadirannya kembali akan menjadi dorongan besar.”
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Liverpool musim 2025-26: Perempat final Piala FA dan Liga Champions
Belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk kembalinya Isak ke lapangan. Liverpool tentu saja enggan memaksakan pemain andalan mereka yang bernilai tinggi itu untuk kembali lebih cepat dari jadwal dan mengambil risiko ia mengalami kemunduran lagi.
Namun, diharapkan ia akan memainkan peran penting hingga akhir musim - dengan trofi besar masih bisa diraih. Tim asuhan Slot akan melanjutkan kampanye mereka setelah jeda internasional terbaru saat menghadapi Manchester City di babak perempat final kompetisi Piala FA pada 4 April.
Mereka kemudian akan bertandang ke Prancis untuk leg pertama pertandingan Liga Champions yang diprediksi akan menjadi pertarungan epik melawan juara Eropa, Paris Saint-Germain. Masih ada tujuh pertandingan - termasuk laga derby melawan Everton serta pertemuan dengan Manchester United dan Chelsea - yang tersisa dalam jadwal Liga Premier mereka.