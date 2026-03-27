“Empat atau lima penyerang terbaik di dunia” — Alexander Isak diyakini mampu membuktikan nilai transfernya sebesar £125 juta di Liverpool, sementara Michael Owen memuji bakatnya yang “menjanjikan”

Saat ditanya oleh GOAL apakah Isak akan membuktikan nilainya dan apakah ia kini berada di bawah tekanan lebih besar untuk tampil maksimal, mengingat musim debutnya di Anfield bisa dibilang gagal total, Owen mengatakan: "Tekanan selalu ada bagi para pemain, titik, terlepas dari apakah Anda dibeli dengan harga segitu atau tidak.

“Dia adalah pemain elit. Dia sebenarnya mulai bermain sangat baik. Dia ditarik keluar lapangan setelah mencetak gol melawan Tottenham, dan itu adalah gol yang indah pula. Mengenai dirinya sebagai individu, kita bisa membicarakan Liverpool dan pengeluaran mereka serta hal-hal yang benar dan salah, tapi itu pertanyaan lain, topik lain. Isak sebagai pemain adalah pemain elit sejati.

“Beberapa gol yang dia cetak, beberapa penampilannya untuk Newcastle benar-benar… dia punya keluwesan, dia punya talenta, dia punya sentuhan, dia cukup cepat, dia penuntas yang hebat. Dia adalah pemain yang menarik, benar-benar luar biasa, dan sangat dinantikan untuk kembali ke skuad. Tentu saja dia begitu.

“Soal benar dan salahnya membeli begitu banyak pemain dan menghabiskan begitu banyak uang untuk posisi yang sama, itu topik yang berbeda. Tapi kembalinya dia, dia adalah salah satu dari empat atau lima striker terbaik di dunia. Tidak ada keraguan di benak saya tentang itu. Jadi, ya, kehadirannya kembali akan menjadi dorongan besar.”