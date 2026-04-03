Emmanuel Petit menduga trio Chelsea yang 'kelelahan' sedang mempertimbangkan transfer musim panas

Petit mengisyaratkan bahwa beberapa tokoh berpengaruh dalam skuad Chelsea, terutama Enzo Fernandez, tampak semakin kecewa dengan arah klub saat ini di bawah kepemilikan Amerika. Dalam wawancara dengan BetGoatsetelah kekalahan telak The Blues di ajang Eropa, pria asal Prancis itu menyoroti kurangnya identitas olahraga yang mendalam, yang membuat para pemain termahal tim tersebut merasa kelelahan secara mental.

Dia berkata: "Sebuah jurang yang sangat besar… inilah perbedaan besar antara Chelsea dan Paris Saint-Germain. Kita melihat tim Liga Champions di lapangan dalam kedua pertandingan. Perbedaan antara kedua klub sangat besar. Visi olahraga pun, Anda bisa melihat perbedaannya. Saya pikir ini adalah penghinaan. Jujur saja, sejak pemilik Amerika datang, hanya sedikit hal yang berjalan dengan benar.

"Bahkan para pemain pun merasa bingung. Saat Anda melihat wajah-wajah mereka, tahu kan, langsung setelah pertandingan, tulang punggung tim, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Cole Palmer. Saat Anda melihat wajah mereka, mereka merasa bingung, berpikir: 'Apakah saya benar-benar harus tetap di klub ini? Apakah saya akan meninggalkan klub di akhir musim? Saya lelah dengan apa yang terjadi di klub ini.'"







