Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Emmanuel Petit menduga trio Chelsea yang 'kelelahan' sedang mempertimbangkan transfer musim panas
Proyek Stamford Bridge menemui kendala
Musim Chelsea mencapai titik terendah yang tak terbantahkan setelah kekalahan telak dengan agregat 8-2 dari Paris Saint-Germain, sebuah hasil yang memperjelas kesenjangan yang sangat mencolok antara kedua tim. Selain tersingkir dari kompetisi Eropa, The Blues kini terpuruk di peringkat keenam Liga Premier, tertinggal enam poin dari zona kualifikasi Liga Champions, sementara musim ini semakin menjauh. Meskipun telah menghabiskan dana sebesar hampir £2 miliar untuk mendatangkan pemain baru selama lima tahun terakhir, kurangnya identitas tim yang solid telah menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat di dalam skuad tim utama.
- (C)Getty Images
Visi Klub Slam Kecil
Petit mengisyaratkan bahwa beberapa tokoh berpengaruh dalam skuad Chelsea, terutama Enzo Fernandez, tampak semakin kecewa dengan arah klub saat ini di bawah kepemilikan Amerika. Dalam wawancara dengan BetGoatsetelah kekalahan telak The Blues di ajang Eropa, pria asal Prancis itu menyoroti kurangnya identitas olahraga yang mendalam, yang membuat para pemain termahal tim tersebut merasa kelelahan secara mental.
Dia berkata: "Sebuah jurang yang sangat besar… inilah perbedaan besar antara Chelsea dan Paris Saint-Germain. Kita melihat tim Liga Champions di lapangan dalam kedua pertandingan. Perbedaan antara kedua klub sangat besar. Visi olahraga pun, Anda bisa melihat perbedaannya. Saya pikir ini adalah penghinaan. Jujur saja, sejak pemilik Amerika datang, hanya sedikit hal yang berjalan dengan benar.
"Bahkan para pemain pun merasa bingung. Saat Anda melihat wajah-wajah mereka, tahu kan, langsung setelah pertandingan, tulang punggung tim, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Cole Palmer. Saat Anda melihat wajah mereka, mereka merasa bingung, berpikir: 'Apakah saya benar-benar harus tetap di klub ini? Apakah saya akan meninggalkan klub di akhir musim? Saya lelah dengan apa yang terjadi di klub ini.'"
Kelompok inti yang kecewa mulai mencari alternatif lain
Pemain asal Prancis itu secara khusus menyoroti bahasa tubuh para pemain inti Chelsea—termasuk Moises Caicedo dan Cole Palmer—dengan menyiratkan bahwa rasa frustrasi yang terlihat jelas pada mereka menandakan keinginan untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi di tempat lain. Sementara Fernandez dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid, Palmer dilaporkan menarik minat Manchester United karena para pemain bintang skuad tersebut mencari lingkungan yang lebih stabil untuk meraih trofi-trofi besar.
Petit menambahkan: "Para pemain itu ingin memenangkan trofi. Kita melihatnya musim lalu. Namun, tim ini seharusnya berada di antara tim-tim terbaik di Liga Premier, bahkan di Eropa. Dengan dana yang telah mereka keluarkan dan pemain-pemain yang mereka miliki, seharusnya mereka bersaing untuk meraih gelar-gelar terbaik. Setelah lima tahun menghabiskan antara £1,5 hingga 2 miliar poundsterling di bursa transfer, mereka memiliki pemain-pemain top, tetapi tidak tahu cara bermain. Mereka tidak memiliki visi."
- Getty Images Sport
Tes penentu bagi Rosenior
Liam Rosenior harus segera membangkitkan semangat skuadnya yang sedang lesu menjelang laga Piala FA melawan Port Vale akhir pekan ini, sebuah pertandingan yang wajib dimenangkan sebelum menghadapi laga Liga Premier yang berat melawan Manchester City. Kehilangan poin lagi bisa secara matematis mengakhiri harapan mereka untuk kembali ke kompetisi elit Eropa, sehingga petinggi klub harus berlomba dengan waktu untuk menyajikan proyek olahraga yang meyakinkan guna membujuk para bintang mereka yang sedang kecewa agar tetap bertahan.