Menanggapi prospek pelatih Afrika menembus Premier League dan kebanggaan besar yang dirasakan di seluruh tanah air mereka, Eboue menyampaikan keyakinannya kepada LiveFootballTickets: "Kenapa tidak? Mungkin suatu hari nanti Yaya Toure akan berada di sana. Semua orang di Pantai Gading sangat bangga dengan apa yang sedang dia lakukan. Yaya adalah teman saya dan saya kadang berbicara dengannya."

Merefleksikan perkembangan mantan rekan setimnya di tim nasional itu yang stabil di dunia kepelatihan, mantan bek Arsenal itu menambahkan: "Saya percaya suatu hari nanti dia bisa kembali ke Inggris sebagai manajer karena dia melakukannya dengan sangat baik. Mungkin suatu hari nanti kita akan melihat manajer asal Pantai Gading di Premier League. Kenapa tidak?"