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Emmanuel Eboue jagokan legenda Manchester City Yaya Toure untuk kembali menjadi manajer di Premier League pada masa depan
Eboue mendukung Toure untuk peran kepelatihan bersejarah
Eboue sangat yakin bahwa Toure memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk kembali ke sepak bola Inggris sebagai manajer kasta tertinggi pada masa depan. Tetap menjalin kontak rutin dengan mantan gelandang City itu, pria 43 tahun tersebut telah menyaksikan dedikasi dan perkembangan positif kompatriotnya sejak beralih ke kursi pelatih. Mantan bek kanan Arsenal yang telah pensiun itu optimistis langkah Toure akan membuka jalan bagi generasi pelatih Pantai Gading di liga paling kompetitif di dunia.
- ZUMA Press Wire
Mendobrak batasan bagi para manajer Afrika
Menanggapi prospek pelatih Afrika menembus Premier League dan kebanggaan besar yang dirasakan di seluruh tanah air mereka, Eboue menyampaikan keyakinannya kepada LiveFootballTickets: "Kenapa tidak? Mungkin suatu hari nanti Yaya Toure akan berada di sana. Semua orang di Pantai Gading sangat bangga dengan apa yang sedang dia lakukan. Yaya adalah teman saya dan saya kadang berbicara dengannya."
Merefleksikan perkembangan mantan rekan setimnya di tim nasional itu yang stabil di dunia kepelatihan, mantan bek Arsenal itu menambahkan: "Saya percaya suatu hari nanti dia bisa kembali ke Inggris sebagai manajer karena dia melakukannya dengan sangat baik. Mungkin suatu hari nanti kita akan melihat manajer asal Pantai Gading di Premier League. Kenapa tidak?"
Program magang kepelatihan yang beragam
Optimisme Eboue berangkat dari jalur yang ditempuh Toure dengan sangat cermat setelah meraih Lisensi Pro UEFA. Alih-alih terburu-buru mengambil jabatan bergengsi, peraih tiga gelar Premier League itu mengumpulkan pengalaman teknis yang luas sebagai asisten di berbagai klub Eropa bersama Olimpik Donetsk, Akhmat Grozny, dan Standard Liege, serta menjalani periode pengembangan yang produktif di akademi Tottenham Hotspur pada 2022 hingga 2023.
Pendidikan itu kemudian dilengkapi dengan perannya sebagai asisten utama Roberto Mancini di tim nasional Arab Saudi, memberinya bobot taktis yang dibutuhkan sebelum terjun ke manajemen senior dengan kapasitasnya sendiri.
- ZUMA Press Wire
Mencetak sejarah di Liga Champions
Setelah menandatangani kontrak hingga Juni 2029 bersama Bratislava, Toure mencatat sejarah pada Agustus sebagai pelatih Afrika pertama yang memimpin tim di fase utama Liga Champions. Kekalahan telak 6-1 dari juara bertahan Paris Saint-Germain pada matchday pertama menjadi pemeriksaan realitas yang keras, tetapi mantan gelandang Barcelona itu tetap berpegang pada sistem 4-3-3 menyerangnya. Tantangannya kini adalah menyeimbangkan dominasi domestik dengan tuntutan elite Eropa seiring jadwal pertandingan yang makin padat.
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