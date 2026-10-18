Getty Images Sport
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Emiliano Martinez mengirim pesan dari ranjang rumah sakit saat kiper Chelsea menjalani operasi setelah benturan kepala mengerikan
Benturan kepala memaksa Martinez keluar saat laga tandang melawan Everton
Martinez mengalami cedera kepala yang mengkhawatirkan pada babak kedua saat Chelsea menang 2-0 atas Everton. Pemain berusia 34 tahun itu berbenturan keras dengan bek tengah Everton, Jarrad Branthwaite, di Hill Dickinson Stadium dan membutuhkan penanganan medis segera. Branthwaite dapat melanjutkan pertandingan, sementara kiper Chelsea harus ditandu keluar lapangan.
Ia digantikan oleh Mike Penders yang berusia 21 tahun. Penders menjalani debutnya di Liga Primer Inggris saat tim asuhan Xabi Alonso memastikan kemenangan berkat dua gol Pedro Neto. Laporan awal dari jurnalis Argentina Gaston Edul menyebut Martinez memerlukan operasi rahang. Namun, hasil pemindaian memastikan ia tidak mengalami cedera serius pada kepala, leher, maupun punggung.
- Getty Images Sport
Martinez lega setelah operasi berjalan sukses
Meski insiden itu mengerikan, Martinez segera menenangkan para pendukung. Mantan pemain Aston Villa itu mengunggah swafoto dari ranjang rumah sakit ke media sosial sambil menunjukkan tanda damai untuk memastikan operasi berjalan sesuai rencana.
"Terima kasih kepada semua yang telah mengirim pesan, operasinya berjalan lancar," kata Martinez. "Yang terpenting adalah kami menang dan dengan pita pada angka 0. Kami akan kembali dalam beberapa pekan."
Laga tanpa kebobolan melawan Everton menjadi yang pertama bagi Martinez dalam enam penampilan sejak kepindahannya ke Stamford Bridge pada musim panas. Yang tak kalah penting, itu juga merupakan laga tanpa kebobolan pertama Chelsea dalam 22 pertandingan Liga Primer. Sebelum akhir pekan itu, pemain asal Argentina tersebut telah kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan pertamanya bersama klub ibu kota tersebut.
Alonso dukung Penders untuk naik level
Dengan Martinez menepi, Chelsea akan sangat mengandalkan Penders dalam rangkaian pertandingan krusial. Pemain yang didatangkan dari Genk seharga £17 juta itu kini berpeluang menjadi starter dalam laga-laga besar mendatang. Seusai kemenangan atas Everton, pelatih Chelsea Alonso memuji ketenangan pemain muda tersebut serta kesiapannya tampil di level tertinggi.
“Mike punya kepribadian,” kata Alonso. “Dia berani dan kami sepenuhnya percaya kepadanya. Dia tampil baik saat masuk sebagai pengganti. Dia sudah bermain dalam pertandingan-pertandingan piala dan setiap kali dibutuhkan.”
Pelatih asal Spanyol itu juga menekankan pentingnya kedalaman skuad selama periode padat ini. “Seperti pemain-pemain lain, mereka bisa tampil baik setiap kali dibutuhkan,” tambahnya. “Ini soal skuad secara keseluruhan: semua pemain merasa penting dan bisa mendapatkan kesempatan ketika dibutuhkan. Itu sangat positif.”
- Getty Images Sport
Ujian berat menanti pemain pelapis muda
Penders diperkirakan akan mengawal gawang Chelsea setidaknya dalam tiga pertandingan berikutnya, yang menghadirkan tantangan berat di kompetisi domestik. Chelsea akan menghadapi Tottenham Hotspur dan Manchester United di Premier League, dengan laga berat melawan Liverpool di Piala Carabao di antara kedua pertandingan tersebut.
Sementara itu, Martinez diperkirakan absen hingga akhir Oktober dan awal November, termasuk dalam lawatan ke Sunderland. Ia juga masih diragukan bisa tampil dalam laga persahabatan internasional Argentina melawan Uruguay dan Kosta Rika. Kiper veteran itu kemungkinan menargetkan kembali bermain setelah jeda internasional, saat Chelsea menjamu Leeds United pada 21 November atau menghadapi Nottingham Forest pada 27 November.
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