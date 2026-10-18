Meski insiden itu mengerikan, Martinez segera menenangkan para pendukung. Mantan pemain Aston Villa itu mengunggah swafoto dari ranjang rumah sakit ke media sosial sambil menunjukkan tanda damai untuk memastikan operasi berjalan sesuai rencana.

"Terima kasih kepada semua yang telah mengirim pesan, operasinya berjalan lancar," kata Martinez. "Yang terpenting adalah kami menang dan dengan pita pada angka 0. Kami akan kembali dalam beberapa pekan."

Laga tanpa kebobolan melawan Everton menjadi yang pertama bagi Martinez dalam enam penampilan sejak kepindahannya ke Stamford Bridge pada musim panas. Yang tak kalah penting, itu juga merupakan laga tanpa kebobolan pertama Chelsea dalam 22 pertandingan Liga Primer. Sebelum akhir pekan itu, pemain asal Argentina tersebut telah kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan pertamanya bersama klub ibu kota tersebut.







