Emiliano Martinez buka suara soal pensiunnya Lionel Messi dan mengakui bintang Inter Miami itu akan meninggalkan kekosongan besar bagi Argentina

Martinez langsung mengalihkan sorotan ke perpisahan Messi yang kian dekat setelah Argentina memastikan kemenangan telak 7-0 atas Burkina Faso di Estadio Monumental pada Sabtu malam. Kiper Chelsea itu merasa terhormat bisa membantu kaptennya meraih kejayaan Piala Dunia di Qatar pada 2022 sebelum sang penyerang resmi gantung sepatu dari tim nasional.

Merefleksikan perjalanan mereka bersama sang superstar, Martinez, seperti dikutip dari ESPN Argentina, mengatakan: "Jelas, saya mencoba membantu semaksimal mungkin, dan dia tahu itu. Kami selalu membicarakannya, dan itu adalah salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya bisa membantunya meraih apa yang paling dia inginkan, karena dia adalah pemain terhebat dalam sejarah."