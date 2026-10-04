AFP
Diterjemahkan oleh
Emiliano Martinez buka suara soal pensiunnya Lionel Messi dan mengakui bintang Inter Miami itu akan meninggalkan kekosongan besar bagi Argentina
Martinez merefleksikan warisan Messi
Martinez langsung mengalihkan sorotan ke perpisahan Messi yang kian dekat setelah Argentina memastikan kemenangan telak 7-0 atas Burkina Faso di Estadio Monumental pada Sabtu malam. Kiper Chelsea itu merasa terhormat bisa membantu kaptennya meraih kejayaan Piala Dunia di Qatar pada 2022 sebelum sang penyerang resmi gantung sepatu dari tim nasional.
Merefleksikan perjalanan mereka bersama sang superstar, Martinez, seperti dikutip dari ESPN Argentina, mengatakan: "Jelas, saya mencoba membantu semaksimal mungkin, dan dia tahu itu. Kami selalu membicarakannya, dan itu adalah salah satu kehormatan terbesar dalam karier saya bisa membantunya meraih apa yang paling dia inginkan, karena dia adalah pemain terhebat dalam sejarah."
- (C)Getty Images
Kehidupan setelah sang GOAT
Realitas era setelah Messi mulai terasa di ruang ganti Argentina, dengan sang kiper secara blakblakan mengakui besarnya dampak kepergian kaptennya yang sudah di depan mata: "Dia meninggalkan kekosongan yang sangat besar, tetapi ada anak-anak di sini yang punya kepribadian kuat."
Menatap laga terakhir sang penyerang pada 6 Oktober, Martinez menegaskan tekadnya untuk menikmati setiap momen emosional yang masih tersisa: "Saya merasa menjadi bagian dari ini, dan pada hari Selasa saya ingin menikmatinya dan melihat dia tersenyum. Kami akan berusaha menghargainya dalam sedikit waktu yang kami miliki bersama."
Berusaha mencapai kesempurnaan dalam bertahan
Di tengah perpisahan emosional sang kapten, Martinez membukukan clean sheet ke-45 dalam 69 penampilan internasional sambil memuji para debutan muda: "Clean sheet selalu penting. Itu adalah sesuatu yang saya upayakan untuk terus mendorong diri saya sendiri. Senang melihat para pemain muda menjalani debut mereka dan bermain dengan jersey ini."
Menanggapi standar skuad Lionel Scaloni yang menuntut, penjaga gawang itu menambahkan: "Semuanya berjalan dengan baik. Kami adalah kelompok yang cepat mengintegrasikan mereka. Mereka berlatih dengan sangat baik. Scaloni tidak memberi apa pun secara cuma-cuma; dia melihat mereka tampil baik dan kemudian memainkannya. Pujian sepenuhnya layak diberikan kepada mereka karena bisa beradaptasi dengan tim nasional ini secepat mungkin."
- Getty Images Sport
Mengatasi rasa sakit akibat kekalahan
Martinez juga membagikan perjuangan mentalnya untuk pulih dari kesedihan mendalam setelah timnya gagal mempertahankan gelar dunia mereka pada 2026 menyusul kekalahan di final dari Spanyol. Ia mengakui: "Kekalahan di final Piala Dunia sangat menguras diri saya; rasa sakit itu bertahan lama. Saya membutuhkan awal yang baru di klub untuk mengatasi patah hati yang saya rasakan setelah final itu."
Kini, sang kiper telah kembali menemukan energi positifnya bersama tim nasional: "Saya datang ke sini dan sejujurnya merasa sangat baik, bahagia, penuh energi, dan itulah yang paling penting."
Perhatian Argentina kini sepenuhnya beralih ke laga perpisahan Messi melawan Benin di Estadio Monumental.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami