AFP
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Emiliano Buendia bangga dengan penampilan Aston Villa meski kalah dari PSG di Piala Super
Villa menekan juara Eropa
Villa gagal meraih Piala Super UEFA setelah kalah 2-1 dari Paris Saint-Germain di Red Bull Arena, Salzburg, pada Rabu malam. Tim asuhan Emery sempat menyamakan kedudukan lewat Brian Madjo, yang mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super setelah membalas gol pembuka Khvicha Kvaratskhelia. Meski mendominasi peluang dan membukukan expected goals (xG) sebesar 2,13 dibandingkan 1,03 milik PSG, gol Desire Doue di babak kedua memastikan kemenangan bagi juara Prancis itu.
- MIS
Buendia memuji karakter tim
Winger Argentina Buendia menegaskan bahwa skuad Villa menunjukkan semangat luar biasa meski turun ke lapangan tanpa sejumlah sosok kunci yang absen setelah kampanye Piala Dunia mereka.
Berbicara kepada TNT Sports setelah pertandingan, Buendia memberikan penilaiannya tentang laga tersebut dan membahas perombakan skuad di Villa Park: "Ya, sepakbola memang seperti ini. Ada perubahan, tetapi struktur dan filosofinya ada di sini. Kami tahu strukturnya dan harus terus melangkah."
Saat merefleksikan duel kompetitif di Salzburg, ia menambahkan: "Bukan perasaan yang bagus. Kami bisa bangga dengan permainan yang kami tampilkan. Kami bersaing dengan baik. Kami punya peluang. Mereka adalah pemain-pemain top. Mereka mendapatkan peluang, mereka mencetak gol dan mereka memenangi pertandingan. Kami ada di sana dan bersaing dengan sangat baik [saat 1-1]. Di akhir babak pertama, kami punya peluang. Di babak kedua kami menunjukkan karakter."
Madjo bersinar pada debutnya
Pertandingan tersebut menjadi panggung penampilan terobosan bagi penyerang berusia 17 tahun Madjo, yang menampilkan performa impresif dengan memimpin lini depan lewat catatan enam tembakan dan memenangi delapan duel udara.
Penampilan menjanjikan sang striker muda memberi angin segar di tengah kepergian pada musim panas para pemain senior mapan seperti Youri Tielemans, Morgan Rogers, dan Lucas Digne. Buendia juga cepat memuji perkembangan rekan setim mudanya itu, dengan menambahkan: "Saya mencoba membantunya. Dia masih muda, tetapi perkembangannya bagus."
- Getty Images Sport
Laga pembuka kontra Brighton menguji kredensial
Villa akan menuntaskan persiapan pramusim mereka dengan laga uji coba terakhir melawan Borussia Monchengladbach pada Sabtu ini. Ujian sesungguhnya bagi racikan taktik Emery di kompetisi domestik dimulai saat mereka bertandang menghadapi Brighton dalam laga pembuka Premier League pada 23 Agustus. Menjaga konsistensi taktik dan mengintegrasikan para pemain muda yang sedang muncul akan menjadi krusial bagi harapan Villa untuk mempertahankan dorongan mereka di papan atas klasemen musim ini.
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