Emiliano Buendia bangga dengan penampilan Aston Villa meski kalah dari PSG di Piala Super

Winger Argentina Buendia menegaskan bahwa skuad Villa menunjukkan semangat luar biasa meski turun ke lapangan tanpa sejumlah sosok kunci yang absen setelah kampanye Piala Dunia mereka.

Berbicara kepada TNT Sports setelah pertandingan, Buendia memberikan penilaiannya tentang laga tersebut dan membahas perombakan skuad di Villa Park: "Ya, sepakbola memang seperti ini. Ada perubahan, tetapi struktur dan filosofinya ada di sini. Kami tahu strukturnya dan harus terus melangkah."

Saat merefleksikan duel kompetitif di Salzburg, ia menambahkan: "Bukan perasaan yang bagus. Kami bisa bangga dengan permainan yang kami tampilkan. Kami bersaing dengan baik. Kami punya peluang. Mereka adalah pemain-pemain top. Mereka mendapatkan peluang, mereka mencetak gol dan mereka memenangi pertandingan. Kami ada di sana dan bersaing dengan sangat baik [saat 1-1]. Di akhir babak pertama, kami punya peluang. Di babak kedua kami menunjukkan karakter."