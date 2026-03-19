Emile Heskey mengungkapkan bahwa putranya, Jaden, menikmati 'dihajar habis-habisan' di Sheffield Wednesday yang baru saja terdegradasi, sementara bintang timnas Inggris U-18, Reigan, menjadi kandidat berikutnya untuk dipinjamkan ke Manchester City
Kakak beradik Heskey resmi bergabung dengan Man City
Heskey pernah berjaya di puncak kariernya sebagai pemenang Piala Liga, Piala FA, dan Piala UEFA bersama Leicester City dan Liverpool. Ia juga pernah membela klub-klub seperti Aston Villa, Birmingham City, dan Wigan Athletic dengan gemilang, sekaligus mencatatkan 62 penampilan untuk tim nasional negaranya.
Kemampuan olahraga jelas mengalir dalam keluarga ini, dengan Jaden dan Reigan sama-sama terdaftar di klub raksasa Liga Premier, City. Mereka melakukan debut senior masing-masing dalam pertandingan Piala Liga melawan Huddersfield Town pada September 2025.
Gelandang serang Jaden, yang berusia 20 tahun, kini bergabung dengan Sheffield Wednesday yang sedang berjuang di Championship. Mereka akan turun ke League One setelah degradasi dipastikan, namun kesempatan untuk merasakan aksi kompetitif telah disambut baik oleh pemain muda yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Hal yang sama juga berlaku bagi Reigan, yang menarik perhatian Inggris di Piala Dunia U-17 FIFA 2025. Ia adalah penyerang yang kuat, mirip seperti ayahnya, dan akan segera berusaha menapaki jalan yang sama seperti kakak laki-lakinya.
Mengapa mantra pinjaman begitu penting bagi para calon bintang
Dalam wawancara eksklusif dengan GOAL yang bekerja sama dengan ToonieBet, Heskey menjawab ketika ditanya apakah Reigan perlu keluar dari zona nyamannya di Manchester dan merasakan persaingan yang ‘sebenarnya’: “Menurut saya, dalam sepak bola, Anda perlu memiliki pengalaman di level senior. Karena kenyataannya, Anda bisa saja menjadi yang terbaik di usia 16, 17, atau 18 tahun, sampai Anda benar-benar mendapatkan pengalaman itu. Kamu bermain melawan pemain dewasa yang berpengalaman, yang mungkin levelnya tidak sama denganmu, tetapi sisi mental dan pemahaman tentang posisi dapat membuatmu menjadi lebih baik.
“Kamu perlu memahami semua itu dan kemudian kamu akan memahaminya selama pertandingan. Jadi, menurut saya, semua pemain di usia muda perlu mendapatkan pengalaman itu. Lihatlah pemuda di London, [Max] Dowman, pada usia 15 atau 16 tahun apa yang dia lakukan. Memang bagus melakukannya pada usia 15 atau 16 melawan pemain berusia 18 tahun, tapi ketika kamu masuk ke tim utama, jika kamu tidak bisa melakukannya di sana dan hal itu tidak terbawa ke level itu, itu benar-benar tidak berarti.
“Jadi ya, pada tahap tertentu, itulah mengapa dengan Jaden kami harus mengambil langkah berani untuk membawanya ke tim utama daripada menjadikannya kapten tim U-21 dan memenangkan trofi U-21 serta semua penghargaan yang menyertainya. Itu bagus, tapi kamu harus bermain di tim utama karena dalam jangka panjang itulah yang penting.”
Jaden Heskey menikmati masa peminjamannya di Sheffield Wednesday
Heskey menambahkan mengenai manfaat yang diperoleh Reigan dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Erling Haaland dan Phil Foden di City: “Saat kamu berlatih bersama tim utama dan sebagainya, kamu mendapatkan pemahaman yang sangat baik, tapi berlatih bersama mereka berbeda dengan bertanding melawan Sheffield Wednesday dan dihajar habis-habisan; itu sedikit berbeda, tapi dia [Jaden] menikmati hal itu.
“Dia menyukai sisi pertarungan itu karena secara emosional hal itu membuatmu naik turun seperti roller coaster, tapi kamu tetap harus siap untuk pertandingan berikutnya. Kamu punya pertandingan lain dalam tiga hari ke depan, jadi kamu harus siap untuk pertarungan itu setiap saat. Berbagai jenis sepak bola, tidak selalu memiliki pemain terbaik. Ini semua adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola.”
Reigan kemungkinan akan pindah pada bursa transfer mendatang
Jaden telah tampil dalam 12 pertandingan bersama Sheffield Wednesday, dengan proses pembelajaran yang cukup berat di Hillsborough. Masih harus dilihat apa yang akan terjadi pada dirinya di bursa transfer musim panas nanti, dan apakah Reigan akan mendapatkan kesempatan untuk dipinjamkan ke klub lain.
City menaruh harapan besar pada kedua bersaudara Heskey, namun mereka harus membuktikan kemampuan mereka untuk meraih terobosan di level tersebut, dan masa pinjaman singkat di luar Etihad Stadium akan sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka dalam jangka panjang.
