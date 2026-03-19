Emile Heskey mengungkapkan bahwa putranya, Jaden, menikmati 'dihajar habis-habisan' di Sheffield Wednesday yang baru saja terdegradasi, sementara bintang timnas Inggris U-18, Reigan, menjadi kandidat berikutnya untuk dipinjamkan ke Manchester City

Heskey pernah berjaya di puncak kariernya sebagai pemenang Piala Liga, Piala FA, dan Piala UEFA bersama Leicester City dan Liverpool. Ia juga pernah membela klub-klub seperti Aston Villa, Birmingham City, dan Wigan Athletic dengan gemilang, sekaligus mencatatkan 62 penampilan untuk tim nasional negaranya.

Kemampuan olahraga jelas mengalir dalam keluarga ini, dengan Jaden dan Reigan sama-sama terdaftar di klub raksasa Liga Premier, City. Mereka melakukan debut senior masing-masing dalam pertandingan Piala Liga melawan Huddersfield Town pada September 2025.

Gelandang serang Jaden, yang berusia 20 tahun, kini bergabung dengan Sheffield Wednesday yang sedang berjuang di Championship. Mereka akan turun ke League One setelah degradasi dipastikan, namun kesempatan untuk merasakan aksi kompetitif telah disambut baik oleh pemain muda yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Hal yang sama juga berlaku bagi Reigan, yang menarik perhatian Inggris di Piala Dunia U-17 FIFA 2025. Ia adalah penyerang yang kuat, mirip seperti ayahnya, dan akan segera berusaha menapaki jalan yang sama seperti kakak laki-lakinya.