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Emil Audero tuntaskan kepindahan pinjaman pada hari terakhir bursa transfer ke La Liga saat bintang Indonesia itu bergabung dengan Rayo Vallecano dari Como
Vallecano amankan pelapis darurat
Audero telah resmi muncul dalam daftar pemain terdaftar La Liga sebagai rekrutan terbaru Vallecano dengan status pinjaman selama satu musim dari Como. Meski konfirmasi resmi dari klub masih ditunggu, pemain berusia 29 tahun itu datang untuk mengatasi situasi darurat setelah cedera yang dialami kiper utama Batalla. Ia menjadi rekrutan keenam Rayo pada musim panas ini dan akan bersaing langsung dengan Dani Cardenas untuk memperebutkan tempat utama.
- Getty Images Sport
Petualangan di Italia membawa pengalaman
Kepindahan ini menandai babak baru bagi Audero di luar sepakbola Italia setelah sempat membela Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Kedatangan Sanchez ke Como membuat posisinya turun dalam urutan pilihan meski ia menjalani masa peminjaman yang solid di Cremonese, tempat ia mencatatkan 35 penampilan musim lalu. Vallecano bergerak cepat untuk mendapatkan jasanya, dengan mengandalkan pengalamannya di level tertinggi untuk memperkuat opsi lini pertahanan mereka.
Mengikuti jejak bersejarah
Audero menjadi pemain Indonesia kedua yang tampil untuk Vallecano dalam sejarah klub. Pemain berusia 29 tahun itu mengikuti jejak bek tengah Jordi Amat, yang membela klub asal Madrid tersebut dalam dua periode berbeda. Kesepakatan pinjaman ini menjamin sang kiper mendapat kesempatan bermain secara reguler di salah satu liga top Eropa saat ia berupaya mempertahankan performa tajamnya.
- NurPhoto
Laga kontra Santander membuka peluang debut
Debut cepat bisa terjadi pada Sabtu ketika Vallecano menjamu Racing Santander di Vallecas dalam ajang La Liga. Tuan rumah sangat membutuhkan suntikan semangat, karena saat ini terpuruk di posisi ke-18 setelah hanya meraih satu poin dari tiga laga pertama mereka. Laga kandang pada Sabtu memberi penjaga gawang kelahiran Mataram itu kesempatan langsung untuk memantapkan dirinya sebagai kiper utama.
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