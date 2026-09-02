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Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Emil Audero tuntaskan kepindahan pinjaman pada hari terakhir bursa transfer ke La Liga saat bintang Indonesia itu bergabung dengan Rayo Vallecano dari Como

Transfers
E. Audero
Rayo Vallecano
LaLiga
Serie A
Como

Kiper internasional Indonesia Emil Audero telah menuntaskan kepindahannya dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer ke Rayo Vallecano dari Como hingga akhir musim. Penjaga gawang berusia 29 tahun itu tiba di ibu kota Spanyol untuk menggantikan Augusto Batalla yang cedera, setelah kesempatannya bermain terbatas di Serie A menyusul perekrutan Robert Sanchez oleh klub Italia tersebut.

  • Vallecano amankan pelapis darurat

    Audero telah resmi muncul dalam daftar pemain terdaftar La Liga sebagai rekrutan terbaru Vallecano dengan status pinjaman selama satu musim dari Como. Meski konfirmasi resmi dari klub masih ditunggu, pemain berusia 29 tahun itu datang untuk mengatasi situasi darurat setelah cedera yang dialami kiper utama Batalla. Ia menjadi rekrutan keenam Rayo pada musim panas ini dan akan bersaing langsung dengan Dani Cardenas untuk memperebutkan tempat utama.

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  • US Cremonese v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    Petualangan di Italia membawa pengalaman

    Kepindahan ini menandai babak baru bagi Audero di luar sepakbola Italia setelah sempat membela Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan. Kedatangan Sanchez ke Como membuat posisinya turun dalam urutan pilihan meski ia menjalani masa peminjaman yang solid di Cremonese, tempat ia mencatatkan 35 penampilan musim lalu. Vallecano bergerak cepat untuk mendapatkan jasanya, dengan mengandalkan pengalamannya di level tertinggi untuk memperkuat opsi lini pertahanan mereka.

  • Mengikuti jejak bersejarah

    Audero menjadi pemain Indonesia kedua yang tampil untuk Vallecano dalam sejarah klub. Pemain berusia 29 tahun itu mengikuti jejak bek tengah Jordi Amat, yang membela klub asal Madrid tersebut dalam dua periode berbeda. Kesepakatan pinjaman ini menjamin sang kiper mendapat kesempatan bermain secara reguler di salah satu liga top Eropa saat ia berupaya mempertahankan performa tajamnya.

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    Laga kontra Santander membuka peluang debut

    Debut cepat bisa terjadi pada Sabtu ketika Vallecano menjamu Racing Santander di Vallecas dalam ajang La Liga. Tuan rumah sangat membutuhkan suntikan semangat, karena saat ini terpuruk di posisi ke-18 setelah hanya meraih satu poin dari tiga laga pertama mereka. Laga kandang pada Sabtu memberi penjaga gawang kelahiran Mataram itu kesempatan langsung untuk memantapkan dirinya sebagai kiper utama.

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