Audero telah resmi muncul dalam daftar pemain terdaftar La Liga sebagai rekrutan terbaru Vallecano dengan status pinjaman selama satu musim dari Como. Meski konfirmasi resmi dari klub masih ditunggu, pemain berusia 29 tahun itu datang untuk mengatasi situasi darurat setelah cedera yang dialami kiper utama Batalla. Ia menjadi rekrutan keenam Rayo pada musim panas ini dan akan bersaing langsung dengan Dani Cardenas untuk memperebutkan tempat utama.