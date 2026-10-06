Audero memilih mengenakan seragam Indonesia pada Maret 2025, setelah berbincang dengan Thohir, mantan presiden Inter, yang kini menjabat sebagai ketua federasi sepakbola Indonesia: "Dua tahun lalu Erick Thohir menghubungi saya melalui panggilan video, di mana dia memperkenalkan diri - katanya secara eksklusif kepada Goal - dan berbicara kepada saya tentang kemungkinan bermain untuk Indonesia sambil memaparkan proyeknya".





"Saya punya kenangan yang sangat indah. Saya lahir di Lombok, saya tinggal di sana selama sembilan bulan pertama, tepatnya di Praya, kota asal ayah saya dan keluarga saya. Orang tua saya bertemu di Lombok lebih dari 30 tahun lalu. Ibu saya, bersama sekelompok temannya, pergi ke sana untuk berlibur. Mereka bertemu secara kebetulan. Lalu saya kembali ke Italia. Saya selalu tinggal di Italia, tetapi beberapa kali kami kembali ke Lombok, termasuk pada periode sebelum sekolah dasar dan sekolah menengah. Jadi saya punya kenangan tentang diri saya saat masih sangat kecil dan tentu saja itu adalah kenangan yang sangat positif karena di sana saya memiliki bukan hanya ayah saya, tetapi juga semua paman dan kakek-nenek saya. Sayangnya saya tidak terlalu menguasai bahasanya. Saya tahu beberapa kata".