Emi Martinez telah menyetujui secara lisan transfer ke Juventus, sementara kiper Aston Villa dan timnas Argentina itu bersedia menerima pemotongan gaji

Juventus telah mengambil langkah penting dalam pencarian kiper utama baru mereka, dengan mencapai kesepakatan prinsip dengan Martinez. Kiper asal Argentina yang saat ini membela Aston Villa itu telah secara jelas menyatakan dukungannya terhadap kepindahan ke Italia, karena ia memandang Bianconeri sebagai destinasi ideal untuk melanjutkan karier gemilangnya.

Menurut Sky Italia, Martinez telah menyetujui kontrak berdurasi tiga tahun hingga 2029, yang menunjukkan keinginannya yang kuat untuk mengenakan jersey Si Nyonya Tua. Untuk memfasilitasi kesepakatan ini, "Dibu" telah menyatakan kesediaannya untuk mengurangi gajinya dibandingkan dengan angka yang ia terima saat ini di Liga Premier.