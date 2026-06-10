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Emiliano Martinez Aston Villa 2026Getty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Emi Martinez telah menyetujui secara lisan transfer ke Juventus, sementara kiper Aston Villa dan timnas Argentina itu bersedia menerima pemotongan gaji

E. Martinez
Juventus
Aston Villa
Serie A
Premier League
Argentina

Kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, dilaporkan semakin dekat dengan transfer besar-besaran ke Juventus setelah mencapai kesepakatan lisan dengan klub raksasa Italia tersebut. Pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia ini siap menerima pemotongan gaji yang signifikan demi pindah dari Liga Premier ke Serie A pada musim panas ini.

  • Kesepakatan telah tercapai antara Martinez dan Juventus

    Juventus telah mengambil langkah penting dalam pencarian kiper utama baru mereka, dengan mencapai kesepakatan prinsip dengan Martinez. Kiper asal Argentina yang saat ini membela Aston Villa itu telah secara jelas menyatakan dukungannya terhadap kepindahan ke Italia, karena ia memandang Bianconeri sebagai destinasi ideal untuk melanjutkan karier gemilangnya.

    Menurut Sky Italia, Martinez telah menyetujui kontrak berdurasi tiga tahun hingga 2029, yang menunjukkan keinginannya yang kuat untuk mengenakan jersey Si Nyonya Tua. Untuk memfasilitasi kesepakatan ini, "Dibu" telah menyatakan kesediaannya untuk mengurangi gajinya dibandingkan dengan angka yang ia terima saat ini di Liga Premier.

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  • Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty

    Angka-angka dalam kesepakatan tersebut dan masalah Aston Villa

    Kesepakatan lisan antara sang pemain dan klub asal Turin tersebut menetapkan gaji sekitar €5,5 juta bersih per musim, lebih rendah dari €7 juta yang saat ini ia terima di Villa Park. Martinez dilaporkan meyakini bahwa Juventus adalah langkah selanjutnya yang tepat setelah membantu Aston Villa menjuarai Liga Europa.

    Namun, rintangan dari pihak Villa masih harus diatasi. Meskipun sang pemain telah memberikan lampu hijau, kedua klub belum mencapai kesepakatan finansial akhir. Juventus berharap dapat merekrut kiper tersebut dengan syarat yang menguntungkan, mengingat usianya yang kini 33 tahun, namun klub asal Birmingham itu mungkin tidak bersedia melepasnya tanpa kompensasi yang memadai. Rumor terbaru menyebutkan bahwa Villa mungkin akan meminta biaya transfer mendekati €15 juta untuk melepas Martinez.

  • Strategi transfer Luciano Spalletti

    Ketertarikan terhadap Martinez kabarnya bermula dari permintaan khusus dari pelatih Juventus, Luciano Spalletti, yang—setelah musim yang sulit bagi barisan pertahanannya—sedang mencari kiper kelas dunia dengan pengalaman internasional.

    Juventus awalnya menjajaki kemungkinan mendatangkan Alisson Becker dari Liverpool, namun penolakan total dari pihak The Reds membuat petinggi klub memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada Martinez. Pemain asal Argentina ini, yang menjadi tokoh kunci dalam kesuksesan negaranya di Piala Dunia dan Copa America baru-baru ini, akan membawa kepemimpinan yang diperlukan untuk mengembalikan Juventus ke level persaingan tertinggi baik di Italia maupun Eropa.

  • Emi Martinez Aston Villa 2025-26Getty

    Alternatif dan rencana cadangan

    Jika negosiasi untuk Martinez menjadi terlalu rumit akibat tuntutan Villa, Juventus sudah menyiapkan alternatif. Klub tidak ingin terkejut dan sedang memantau beberapa calon pemain di Eropa, menyadari bahwa posisi kiper tidak boleh dibiarkan bergantung pada keberuntungan untuk satu musim lagi. Beberapa pekan ke depan akan menjadi krusial untuk menentukan apakah kedua klub dapat mencapai kesepakatan finansial yang definitif, sehingga Martinez dapat secara resmi menjadi kiper baru Juventus.