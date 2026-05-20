Emi Martinez meyakini bahwa ia telah membuat ‘pilihan yang tepat’ di bursa transfer yang sulit, saat kiper Aston Villa yang pernah menjuarai Piala Dunia itu mengenang kesempatan yang terlewatkan untuk bergabung dengan Manchester United

Masa depan kiper asal Argentina itu menjadi bahan spekulasi yang intens pada September lalu, terutama pada hari penutupan bursa transfer ketika Man Utd sedang mencari kiper baru. Meskipun Setan Merah pada akhirnya memilih untuk merekrut Senne Lammens, posisi Martinez di Villa tampak terancam, terutama setelah Unai Emery mengambil keputusan berani dengan tidak memasukkannya ke dalam skuad yang akan menghadapi Crystal Palace pada malam sebelum bursa transfer ditutup.

Merenungkan masa-masa penuh gejolak itu, Martinez tampak emosional saat berbicara kepada pers menjelang pertandingan final Liga Europa Villa melawan SC Freiburg. “Ya, saya mengucapkan selamat tinggal dan menangis ketika meninggalkan keluarga saya dari Argentina ke Inggris juga,” kata Martinez mengenai air matanya di pertandingan kandang terakhir musim lalu. “Terkadang sepak bola bisa berubah, manajer bisa datang dan pergi. Anda tahu, di sepak bola orang-orang berpindah-pindah. Itu tidak berarti saya tidak memiliki rasa hormat penuh terhadap klub. Saya mencintai klub ini."