Emi Martinez meyakini bahwa ia telah membuat ‘pilihan yang tepat’ di bursa transfer yang sulit, saat kiper Aston Villa yang pernah menjuarai Piala Dunia itu mengenang kesempatan yang terlewatkan untuk bergabung dengan Manchester United
Menilik drama bursa transfer
Masa depan kiper asal Argentina itu menjadi bahan spekulasi yang intens pada September lalu, terutama pada hari penutupan bursa transfer ketika Man Utd sedang mencari kiper baru. Meskipun Setan Merah pada akhirnya memilih untuk merekrut Senne Lammens, posisi Martinez di Villa tampak terancam, terutama setelah Unai Emery mengambil keputusan berani dengan tidak memasukkannya ke dalam skuad yang akan menghadapi Crystal Palace pada malam sebelum bursa transfer ditutup.
Merenungkan masa-masa penuh gejolak itu, Martinez tampak emosional saat berbicara kepada pers menjelang pertandingan final Liga Europa Villa melawan SC Freiburg. “Ya, saya mengucapkan selamat tinggal dan menangis ketika meninggalkan keluarga saya dari Argentina ke Inggris juga,” kata Martinez mengenai air matanya di pertandingan kandang terakhir musim lalu. “Terkadang sepak bola bisa berubah, manajer bisa datang dan pergi. Anda tahu, di sepak bola orang-orang berpindah-pindah. Itu tidak berarti saya tidak memiliki rasa hormat penuh terhadap klub. Saya mencintai klub ini."
Komitmen terhadap proyek Villa
Meskipun ada godaan dari klub-klub raksasa Eropa lainnya dan ketegangan singkat selama jendela transfer, Martinez telah menegaskan kembali kesetiaannya pada proyek yang sedang dibangun di bawah asuhan Emery. Setelah membantu klub kembali lolos ke Liga Champions, mantan pemain Arsenal ini meyakini bahwa stabilitas yang ada di Villa sangatlah unik, meskipun klub ini beroperasi dengan skala keuangan yang berbeda dibandingkan dengan 'Enam Besar' tradisional.
"Saya memiliki komitmen dengan Aston Villa. Saya adalah pemenang Piala Dunia bersama Aston Villa, saya telah memenangkan dua Golden Gloves bersama Aston Villa. Saya akan selalu dan selamanya mencintai klub ini. Suatu hari nanti saya akan pensiun, jadi orang lain harus menggantikan posisi saya di bawah mistar gawang," jelas Martinez. "Saya sangat bangga bisa tetap bertahan - saya telah membuat pilihan yang tepat."
Pengaruh Emery dan rintangan terakhir
Martinez dengan cepat mengakui peran penting Emery, sambil menyoroti rekam jejak luar biasa sang manajer di Liga Europa. Saat tim bersiap menghadapi pertandingan terpenting mereka dalam beberapa dekade terakhir, kiper tersebut mengangkat kisah pribadinya—mulai dari meninggalkan Amerika Selatan saat masih remaja hingga menjadi bintang dunia—sebagai motivasi untuk meraih kesuksesan demi para penggemar dan staf pelatih.
“Saya pikir kami pantas mendapatkannya, saya pikir para penggemar pantas mendapatkannya, dan jelas manajer telah memiliki empat atau lima final di kompetisi ini,” kata Martinez. “Kami tidak menginginkan orang lain selain dia di bangku cadangan besok, dia tidak perlu memimpin final Eropa, tapi dengarkan, setiap kali saya masuk ke final, saya tidak pernah memikirkan hasilnya. Saya selalu memikirkan dari mana saya berasal, meninggalkan keluarga saya saat masih muda. Saat saya berada di lapangan, apa pun yang terjadi, saya tahu betapa sulitnya masa-masa di Inggris. Saat saya masih muda, saya merindukan keluarga saya. Bahkan sekarang, saya adalah pemenang Piala Dunia, dan beberapa gelar untuk tim nasional, tapi ada dua hal tentang anak muda yang meninggalkan Argentina untuk menyelamatkan keluarganya dari kemiskinan.”
Impian untuk meraih trofi
Pindah ke Old Trafford mungkin saja membuka jalan yang berbeda, tetapi Martinez kini berfokus untuk mengakhiri penantian Villa selama 30 tahun akan trofi besar di final Liga Europa di Istanbul. Bagi seorang pemain yang telah menaklukkan dunia bersama Argentina, membawa kesuksesan ke Villa Park tetap menjadi misi yang sangat pribadi. Ia menyoroti semangat kebersamaan tim sebagai kekuatan terbesar mereka menjelang final.
"Dengar, saya berada di final Eropa dan kami kembali lolos ke Liga Champions dengan segala keadaan yang kami alami dan pertarungan yang kami jalani tahun ini. Kami adalah salah satu klub dengan pengeluaran terendah di Liga Premier. Kami memiliki pelatih terbaik, kapten terbaik, dan inti tim yang solid. Ketika kami bersatu dan berjuang bersama, saya yakin kami bisa mengalahkan siapa pun," kata kiper tersebut dengan percaya diri.