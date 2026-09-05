Getty Images Sport
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Emi Martinez meninggalkan jersey ikonik No.26 milik John Terry setelah hanya SATU pertandingan saat Chelsea mengonfirmasi perubahan nomor yang mengejutkan
Perubahan mendadak Martinez
Martinez tiba di Stamford Bridge dalam transfer senilai £7,5 juta dari Aston Villa dan langsung meminta nomor punggung 26. Pemain berusia 34 tahun itu bahkan mengenakan jersey tersebut saat debutnya, membantu Chelsea meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton.
Namun, kiper itu kini sudah memilih perubahan setelah kepindahan pinjaman Sanchez ke Como pada hari terakhir bursa transfer. Kepergian pemain Spanyol itu membuat nomor punggung 1 yang prestisius menjadi kosong, sehingga pemain internasional Argentina tersebut cepat-cepat menaikkan nomor skuadnya.
Chelsea telah mengonfirmasi perubahan tersebut dan mengumumkan gestur khusus untuk para pendukung yang sudah membeli jersey awal itu. Fans yang membeli kaus 'Martinez 26' dari megastore resmi klub atau situs webnya dapat membawanya ke Stamford Bridge sebelum 4 Oktober, bersama bukti pembelian, untuk ditandatangani langsung oleh penjaga gawang baru tersebut.
- Getty Images Sport
Restu Terry
Perubahan nomor skuad yang cepat itu terjadi tak lama setelah Martinez secara terbuka mengungkapkan bahwa ia telah meminta restu Terry untuk mengenakan nomor lamanya. Sang kiper menyinggung pengalamannya sebelumnya mengenakan nomor tersebut saat dipinjamkan dan membagikan antusiasmenya dalam mengemban tanggung jawab itu di Stamford Bridge.
"John adalah seseorang yang saya ajak bicara sebelum saya bergabung, dan dia mengatakan sangat senang saya berada di sini," jelas Martinez. "Pada pagi hari saat saya menandatangani kontrak, saya mengirim pesan kepadanya dan berkata, 'Saya mengenakan jersey Anda, dan saya akan melakukannya dengan bangga'."
Terry sendiri sangat mendukung kepindahan itu, dengan menyebut Martinez sebagai calon rekrutan terbaik musim panas ini. "Jika saya bisa memilih kiper mana pun di dunia, dia akan berada tepat di posisi teratas bagi saya," kata mantan kapten Chelsea itu. "Kami merekrutnya di Aston Villa dari Arsenal dan dia luar biasa. Kepercayaan diri yang dia tunjukkan, cara dia berlatih, pengaruh yang dia miliki terhadap sekelompok pemain, mentalitasnya luar biasa."
Warisan besar
Terry sangat senang melihat pemain dengan mentalitas seperti Martinez mewarisi nomor punggung legendarisnya, dengan mencatat bahwa mereka sama-sama membenci kebobolan. "Dia akan memakai nomor 26, ya, kami sudah memberi lampu hijau," kata Terry. "Anda tahu alasannya? Karena dia sangat suka mencatat clean sheet, sama seperti saya saat mengenakan nomor 26."
Terlepas dari rasa saling menghormati itu, Martinez kini akan menempuh jalannya sendiri dengan jersey nomor 1 yang tradisional. Sejak Terry pensiun, nomor 26 terbukti sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Kalidou Koulibaly sempat memakainya sebentar selama masanya di London, sementara lulusan akademi Levi Colwill memakainya selama satu musim sebelum beralih ke nomor 6.
- AFP
Ujian Arsenal menanti
Martinez kini siap menjalani penampilan pertamanya dengan mengenakan jersey No.1 barunya saat Chelsea bertandang ke Emirates Stadium untuk menghadapi Arsenal. Laga yang akan datang melawan mantan klubnya itu menambah lapisan ironi yang menarik pada pergantian nomor punggung terbarunya, karena kiper Argentina itu terkenal mengenakan jersey No.26 selama masanya di London utara.
Dengan Sanchez dipinjamkan, Martinez telah memantapkan dirinya sebagai kiper pilihan pertama yang tak terbantahkan saat Chelsea berupaya membangun momentum penting setelah kemenangan kacau mereka atas Brighton.
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