Martinez tiba di Stamford Bridge dalam transfer senilai £7,5 juta dari Aston Villa dan langsung meminta nomor punggung 26. Pemain berusia 34 tahun itu bahkan mengenakan jersey tersebut saat debutnya, membantu Chelsea meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Brighton.

Namun, kiper itu kini sudah memilih perubahan setelah kepindahan pinjaman Sanchez ke Como pada hari terakhir bursa transfer. Kepergian pemain Spanyol itu membuat nomor punggung 1 yang prestisius menjadi kosong, sehingga pemain internasional Argentina tersebut cepat-cepat menaikkan nomor skuadnya.

Chelsea telah mengonfirmasi perubahan tersebut dan mengumumkan gestur khusus untuk para pendukung yang sudah membeli jersey awal itu. Fans yang membeli kaus 'Martinez 26' dari megastore resmi klub atau situs webnya dapat membawanya ke Stamford Bridge sebelum 4 Oktober, bersama bukti pembelian, untuk ditandatangani langsung oleh penjaga gawang baru tersebut.



