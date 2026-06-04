Goal.com
LiveTiket
Elliot Anderson England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Elliot Anderson siap membuktikan kepada dunia mengapa ia akan menjadi pemain Inggris berikutnya yang bernilai £100 juta

Analysis
England
E. Anderson
World Cup
Nottingham Forest
Manchester City
Manchester United
Premier League
FEATURES
England vs New Zealand

Manajer legendaris Liverpool, Bill Shankly, tak pernah kehabisan kata-kata bijak, namun salah satu kutipannya yang terbaik memberikan wawasan tentang bagaimana tepatnya sebuah tim sepak bola seharusnya dikelola: "Sebuah tim sepak bola itu seperti piano—kamu butuh delapan orang untuk mengangkatnya dan tiga orang yang bisa memainkannya." Itu adalah ungkapan yang tajam, dan dalam dunia sepak bola internasional masa kini, ungkapan itu terasa sangat tepat.

Untuk memenangkan Piala Dunia, sebuah tim umumnya membutuhkan satu atau dua pemain berbakat luar biasa. Spanyol membuktikannya pada tahun 2024 dengan Lamine Yamal, Pedri, dan sembilan pemain lainnya, sementara kemenangan Argentina pada tahun 2022 dibangun di sekitar 10 pemain yang mendukung Lionel Messi. Sementara itu, Prancis gagal dengan menyakitkan meski dipimpin oleh Kylian Mbappé di lini depan.

Singkatnya, sepak bola internasional saat ini sangatlah sederhana: Masukkan para pemain piano ke dalam tim, dan pastikan ada cukup banyak pengangkut piano di sekitar mereka (dan jika para pengangkut itu juga cukup mahir memainkan piano, itu juga membantu).

Dan inilah Elliot Anderson. Dia bukanlah seorang virtuoso di atas tuts, bukan pula talenta tunggal yang tak tersentuh. Namun, dia lebih dari mampu mengangkat piano. Dan bagi Inggris musim panas ini, dia bisa menjadi roda penggerak krusial yang menentukan nasib impian Piala Dunia Thomas Tuchel.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Jaringan ikat

    Bintang-bintang Inggris tak diragukan lagi adalah Harry Kane dan Jude Bellingham. Gol-gol mereka, umpan-umpan mereka, serta momen-momen inspiratif mereka lah yang kemungkinan besar akan mengangkat performa The Three Lions musim panas ini. Apa pun yang terjadi, duo tersebut harus, dalam satu atau lain cara, memikul tanggung jawab.

    Di sekitar Kane dan Bellingham, Inggris membutuhkan penghubung, dan Tuchel telah menghabiskan setahun terakhir untuk memastikan ia memiliki susunan pemain dan keterampilan yang tepat.

    Salah satu kelemahan terbesar di awal musim adalah di lini tengah di samping Declan Rice, dan Anderson diberi kesempatan bermain melawan Andorra pada bulan September untuk melihat apakah ia cocok dengan posisi tersebut. Sejak saat itu, ia terus mempertahankan posisinya, begitu mengesankan penampilannya dalam seragam Three Lions.

    Namun, sebagai pemain Nottingham Forest yang tidak menjadi berita utama di halaman belakang setiap minggu, ia tetap menjadi salah satu anggota skuad Inggris yang kurang menonjol menjelang turnamen debutnya. Hal itu kemungkinan akan berubah musim panas ini, jika Anderson terus tampil di level elit untuk negaranya.

    • Iklan
  • Elliot Anderson Bristol RoversGetty Images

    Jalan yang jarang dilalui

    Kisah sukses Anderson bukanlah hal yang langka, dan di dunia lain, dia mungkin takkan pernah bisa masuk ke skuad Inggris

    Sebagai produk akademi Newcastle, Anderson sempat dipinjamkan ke Bristol Rovers di League Two pada tahun 2022 karena ia kesulitan menembus tim utama The Magpies meskipun klub tersebut sedang terpuruk di papan bawah klasemen Liga Premier. Dia akhirnya meninggalkan St. James' Park pada musim panas 2024, menjadi korban dari kebutuhan klub akan 'laba murni' agar dapat mematuhi Aturan Laba dan Keberlanjutan, dan bergabung dengan Forest dengan nilai transfer yang pada saat itu tergolong sangat tinggi, yaitu £35 juta.

    Di level internasional, Anderson mewakili Skotlandia sepanjang karier mudanya, dan bahkan dipanggil ke skuad senior untuk pertandingan persahabatan pada Agustus 2023. Ironisnya, Skotlandia dijadwalkan menghadapi Inggris pada jendela tersebut, namun Anderson mundur karena cedera.

    Setahun kemudian, ia menerima panggilan untuk bergabung dengan tim Inggris U-21, dan menjadi pemain inti sepanjang Kejuaraan Eropa U-21 musim panas lalu, di mana ia terpilih sebagai bagian dari tim terbaik turnamen tersebut sementara tim Young Lions asuhan Lee Carsley berhasil mengangkat trofi.

  • Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Berhasil mendapatkan posisi'

    Selama musim perdananya di City Ground, serta selama kariernya di Newcastle, Anderson bermain sebagai gelandang serang nomor 8 atau bahkan nomor 10, dengan tugas menciptakan peluang di area depan sambil memanfaatkan energinya untuk membantu pertahanan. Menjelang musim 2025-26, bagaimanapun, Forest ingin menempatkan Anderson di posisi yang lebih dalam — setidaknya untuk membuka ruang bagi Morgan Gibbs-White yang bermain lebih ke depan.

    Itu adalah peran yang diemban dengan baik oleh pemain berusia 23 tahun ini. Tak ada pemain yang memiliki sentuhan bola terbanyak di Liga Premier musim lalu, atau memenangkan duel terbanyak; faktanya, tak ada yang mendekati angka 289 milik Anderson dari 38 penampilannya. Secara statistik, Forest adalah tim dengan tekel terbaik di liga, dan Anderson menjadi kunci dalam upaya tersebut. 2.080 operannya yang berhasil diselesaikan lebih banyak daripada gelandang mana pun, mengungguli Bernardo Silva, Dominik Szoboszlai, dan Rice dalam hal itu, sementara hanya James Garner dari Everton yang menempuh jarak lebih jauh daripada 411 kilometer yang ditempuh Anderson.

    Ini adalah era statistik, dan Anderson memenuhi semua kriteria. Dia pun menyadarinya.

    “Saya merasa seperti telah menguasai posisi ini. Saya tahu saya melakukannya musim lalu, tetapi saya merasa sangat nyaman di posisi gelandang tengah, No. 6, No. 8,” katanya kepada Guardian pada bulan April.

  • Thomas Tuchel Elliot Anderson England 2025Getty Images

    'Tokoh kunci'

    Sementara itu, Tuchel sangat terkesan dengan cara Anderson beradaptasi bersama Rice di lini tengah timnas Inggris.

    "Anderson adalah pemain kunci bagi kami saat ini," kata manajer tersebut musim dingin lalu. "Dia adalah salah satu gelandang terbaik di Liga Premier - itulah mengapa dia bersama kami dan menjadi starter bagi kami. Dia pantas mendapatkannya karena penampilannya sangat mengesankan. Namun, dia harus terus mempertahankan performanya. Dia adalah gelandang yang sangat lengkap dan lincah, dan itulah yang terus dia tunjukkan kepada saya."

    Kehadiran Anderson dalam susunan pemain membantu memaksimalkan potensi semua pemain lain di tim Tuchel. Kepiawaiannya dalam menempati posisi dan kemampuannya untuk menutupi ruang membuat Rice bisa menyerang ke depan dan menciptakan peluang di sepertiga akhir lapangan, sementara hal itu juga meringankan beban pertahanan Bellingham.

    Kemampuan Anderson dalam menguasai bola, jangkauan operannya, dan kecenderungannya untuk mengedarkan bola berarti Inggris bisa membangun serangan langsung dari belakang. Jika gelandang ideal untuk Inggris adalah seorang No. 6 yang bermain di posisi dalam yang bisa menerima bola, menggerakkan bola ke depan, dan melakukan tekel jika kehilangan bola, maka Anderson adalah pilihan yang tepat.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Kalah

    Beberapa tahun lalu, posisi ini seharusnya menjadi milik Kobbie Mainoo. Bintang muda Manchester United itu menuai banyak pujian berkat penampilan gemilangnya di akhir musim di bawah asuhan Erik Ten Hag pada paruh kedua musim 2023-24, dan banyak yang mendesak agar ia langsung diturunkan sebagai starter di Euro 2024.

    Sir Gareth Southgate justru memilih Trent Alexander-Arnold dalam eksperimen lini tengah yang ternyata gagal, sebelum akhirnya mempercayakan Mainoo begitu babak gugur dimulai. Meskipun Inggris berhasil melaju hingga final, hanya sedikit pemain di tim itu yang bisa mengklaim telah menampilkan performa terbaiknya, namun Mainoo adalah salah satunya.

    Dua tahun kemudian, posisi ini seharusnya menjadi milik Mainoo. Namun, setelah kehilangan kepercayaan di bawah Ruben Amorim di United, hingga ia siap hengkang pada jendela transfer Januari, Mainoo pun terpinggirkan dari skuad Inggris.

    Michael Carrick, pada dasarnya, menyelamatkan kariernya di United dengan memasukkannya kembali ke dalam susunan pemain, dan pemain berusia 21 tahun ini telah melakukan yang terbaik untuk kembali ke skuad nasional dan mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Serikat musim panas ini. Namun, Anderson telah mengambil posisinya di tim.

  • Elliot Anderson England 2026Getty Images

    Buronan

    Ironisnya, kini Anderson dan Mainoo berpotensi bermain bersama musim depan di level klub. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kedua klub Manchester berada di barisan terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Anderson, meski Forest bersikeras meminta biaya transfer yang melebihi £105 juta yang dikeluarkan Arsenal untuk Rice pada 2023. Manchester City telah mengajukan tawaran, namun Anderson akan cocok di kedua klub tersebut, mengingat fleksibilitasnya yang tinggi.

    City mungkin tampak sebagai tujuan yang lebih jelas beberapa bulan lalu, tetapi kepergian Pep Guardiola tentu saja menimbulkan ketidakpastian mengenai jenis sepak bola apa yang akan dimainkan Cityzens di bawah manajer baru yang diduga, Enzo Maresca. United, di sisi lain, menawarkan sedikit lebih banyak gemerlap dan mungkin jalur yang lebih mudah menuju status superstar, sementara gelandang Inggris bermain di Old Trafford terasa tepat.

    Bagaimanapun juga, Anderson terlebih dahulu harus memenangkan Piala Dunia, yang memberinya panggung sempurna untuk menunjukkan kepada dunia mengapa ada begitu banyak desakan dari klub-klub besar Inggris untuk merekrutnya menjelang musim depan. Mungkin saja ia bahkan bisa berubah dari seorang pengangkut piano menjadi maestro musik dalam enam minggu ke depan.

Friendlies
England crest
England
ENG
New Zealand crest
New Zealand
NZL