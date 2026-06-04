Untuk memenangkan Piala Dunia, sebuah tim umumnya membutuhkan satu atau dua pemain berbakat luar biasa. Spanyol membuktikannya pada tahun 2024 dengan Lamine Yamal, Pedri, dan sembilan pemain lainnya, sementara kemenangan Argentina pada tahun 2022 dibangun di sekitar 10 pemain yang mendukung Lionel Messi. Sementara itu, Prancis gagal dengan menyakitkan meski dipimpin oleh Kylian Mbappé di lini depan.

Singkatnya, sepak bola internasional saat ini sangatlah sederhana: Masukkan para pemain piano ke dalam tim, dan pastikan ada cukup banyak pengangkut piano di sekitar mereka (dan jika para pengangkut itu juga cukup mahir memainkan piano, itu juga membantu).

Dan inilah Elliot Anderson. Dia bukanlah seorang virtuoso di atas tuts, bukan pula talenta tunggal yang tak tersentuh. Namun, dia lebih dari mampu mengangkat piano. Dan bagi Inggris musim panas ini, dia bisa menjadi roda penggerak krusial yang menentukan nasib impian Piala Dunia Thomas Tuchel.