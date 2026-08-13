Anderson menegaskan bahwa ia tidak pernah hampir bergabung dengan United, meski sekelompok bintang Old Trafford sempat mencoba membujuknya untuk pindah ke sisi merah kota saat sedang berlibur. Berbicara dalam sebuah acara fan di toko klub City pada Rabu, Anderson menanggapi rumor yang telah lama beredar bahwa United menjadikannya target transfer utama sebelum City memenangkan perburuan.

Saat ditanya soal laporan bahwa ia didekati oleh para pemain United selama jeda musim, Anderson mengonfirmasi pertemuan tersebut, tetapi tetap teguh pada keputusannya. "Saya hanya bermain golf di Portugal dan bertemu dengan beberapa dari mereka serta mengobrol dengan menyenangkan dan hal-hal seperti itu, tetapi saya harus membuat keputusan dan saya memilih City," jelas pemain internasional Inggris itu.