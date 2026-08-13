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Elliot Anderson menjelaskan alasan ia menolak permintaan transfer saat liburan dari Manchester United demi menuntaskan kepindahannya ke Manchester City
Anderson ungkap upaya pendekatan saat liburan
Anderson menegaskan bahwa ia tidak pernah hampir bergabung dengan United, meski sekelompok bintang Old Trafford sempat mencoba membujuknya untuk pindah ke sisi merah kota saat sedang berlibur. Berbicara dalam sebuah acara fan di toko klub City pada Rabu, Anderson menanggapi rumor yang telah lama beredar bahwa United menjadikannya target transfer utama sebelum City memenangkan perburuan.
Saat ditanya soal laporan bahwa ia didekati oleh para pemain United selama jeda musim, Anderson mengonfirmasi pertemuan tersebut, tetapi tetap teguh pada keputusannya. "Saya hanya bermain golf di Portugal dan bertemu dengan beberapa dari mereka serta mengobrol dengan menyenangkan dan hal-hal seperti itu, tetapi saya harus membuat keputusan dan saya memilih City," jelas pemain internasional Inggris itu.
- Getty Images Sport
Satu dekade pengabdian kepada Manchester City
Anderson telah menegaskan loyalitasnya setelah kepindahan besarnya ke Etihad Stadium. Meski Manchester United sempat dikaitkan dengan jasanya, riwayat pribadi Anderson membuat hanya ada satu tujuan ketika ia memutuskan meninggalkan klub lamanya. Pemain internasional Inggris itu menanggapi pembicaraan seputar potensi kepindahan ke sisi merah kota tersebut dan memperjelas sikapnya sejak kecil.
"Saya sudah melihat beberapa hal. Itu dibesar-besarkan," kata Anderson. "Saya mungkin berusia delapan atau sembilan tahun ketika [Sergio] Aguero mencetak gol itu. Saya sudah menonton Manchester City selama 10 tahun terakhir. Anda harus membuat keputusan besar, dan saya yakin saya telah membuat keputusan yang tepat."
Mengikuti jejak para idola
Bagi Anderson, kepindahan ke City lebih dari sekadar langkah dalam karier; ini adalah kesempatan untuk bermain bagi klub yang pernah menjadi tempat bernaung idola sepak bolanya. Pengaruh Kevin De Bruyne terhadap permainan modern jelas telah meninggalkan jejak pada pemain muda Inggris itu, yang menghabiskan masa-masa pembentukannya dengan mempelajari pergerakan dan jangkauan umpannya.
"De Bruyne selalu menjadi pemain yang saya kagumi dalam 10 tahun terakhir," ungkap Anderson. "Saya senang menyaksikannya. Bisa berada di klub yang sama dan bermain di tempat dia bermain adalah sesuatu yang spesial," ujarnya.
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Mewarisi nomor lima dari John Stones
Saat ia bersiap menjalani debut kompetitifnya di Community Shield melawan Arsenal di Principality Stadium, Cardiff, Minggu ini, gelandang itu mengungkapkan bahwa ia akan mengenakan jersey nomor lima. Nomor punggung itu sebelumnya dipakai legenda klub John Stones, dan Anderson mengakui bahwa rekan setimnya di tim nasional itu memainkan peran penting dalam proses adaptasinya yang mulus terhadap kehidupan di Manchester.
"Saya punya beberapa nomor untuk dipilih dan tentu saja Stonesy adalah pemakai terakhir nomor lima, dan dia sangat baik kepada saya pada musim panas ini. Saya pikir akan menjadi sentuhan yang bagus untuk mengambil nomor itu," ujar Anderson.
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