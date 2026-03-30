Elliot Anderson menanggapi rumor transfer Man City dan United saat bintang Nottingham Forest itu tampil dalam konferensi pers di Inggris
Anderson berfokus pada impian Piala Dunia
Saat berbicara kepada media menjelang pertandingan persahabatan Inggris melawan Jepang, Anderson menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi seputar masa depannya. Meskipun menjadi pusat perhatian dalam potensi persaingan perebutan pemain antara dua raksasa Manchester, prioritas gelandang ini tetap tertuju pada panggung internasional dan perjuangan klubnya untuk bertahan di liga. "Kami akan menghadapi Piala Dunia musim panas ini, dan fokus saya ada di sana," kata Anderson kepada para wartawan. "Bermain untuk Inggris, saya mengenakan lambang tim, itulah yang saya pikirkan saat ini. Semua pertandingan sama saja, saya hanya turun ke lapangan dan melakukan yang terbaik. Berjuang untuk seragam apa pun yang saya kenakan, itulah yang saya lakukan."
United bersiap melancarkan serangan besar-besaran
Meskipun Anderson tampaknya tetap tenang, minat dari Old Trafford dilaporkan semakin memuncak. Setan Merah sedang mencari pengganti jangka panjang untuk gelandang veteran Casemiro yang akan hengkang, yang baru-baru ini mengonfirmasi kepindahannya. Tim asuhan Michael Carrick dikabarkan bersedia merombak seluruh strategi lini tengah mereka untuk mengakomodasi pemain Forest tersebut. United memandang Anderson sebagai pengatur permainan modern yang sempurna untuk berduet dengan Kobbie Mainoo, dan, menurut The Sun, akan 'berusaha sekuat tenaga' untuk mendapatkan pemain incaran mereka. Dengan kontraknya di City Ground yang berlaku hingga 2029, ia tidak akan datang dengan harga murah, namun petinggi Old Trafford dilaporkan yakin bahwa ia memiliki kualitas yang dibutuhkan di Liga Premier untuk membantu mereka bersaing di Liga Champions musim depan.
Pemerintah kota berencana merombak lini tengah dengan anggaran £190 juta
City juga sangat gencar bergerak di bursa transfer ini, seiring upaya Pep Guardiola mempersiapkan tim untuk menghadapi masa depan tanpa beberapa ikon yang sudah menua. City dilaporkan sedang mempertimbangkan perombakan besar-besaran senilai £190 juta yang berpotensi membawa Anderson dan Sandro Tonali dari Newcastle ke Stadion Etihad.
Dengan masa depan Rodri dan Bernardo Silva yang masih belum pasti, direktur olahraga City, Hugo Viana, telah mengidentifikasi Anderson sebagai target utama. Dominasi statistik pemain berusia 23 tahun ini dalam hal tekel yang dimenangkan, umpan silang, dan pelanggaran yang ditarik membuatnya menjadi salah satu talenta Inggris yang paling dicari di bursa transfer menjelang jendela transfer musim panas.
Belajar dari yang terbaik saat bertugas di level internasional
Untuk saat ini, Anderson menghabiskan waktunya untuk belajar dari para pemain terbaik di skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel. Ia telah menjalin ikatan yang sangat erat dengan Declan Rice dari Arsenal, sebuah kemitraan yang oleh banyak pihak diharapkan dapat memimpin The Three Lions di Piala Dunia mendatang. Anderson memuji mantan pemain West Ham itu karena telah membantunya beradaptasi dengan tuntutan sepak bola internasional.
"Ini sangat bagus. Sejak saya datang, dia membantu saya merasa nyaman, dia membantu saya belajar sambil bekerja. Hubungan di lapangan sangat baik," jelas Anderson. "Baik di dalam maupun di luar lapangan, melihat cara dia bermain, saya berusaha belajar darinya." Dengan sorotan yang semakin terang menjelang pertandingan internasional ini, Anderson tampaknya siap untuk mengambil langkah berikutnya di lapangan, terlepas dari apakah masa depannya di klub akan berada di East Midlands atau di North West.