Getty Images Sport
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Elliot Anderson melontarkan sindiran ke arah Man Utd setelah menyelesaikan transfer senilai £116 juta ke Man City
Langkah strategis bernilai besar
Transfer Anderson sempat menjadi transaksi termahal yang melibatkan pemain Inggris, namun rekor tersebut segera terpecahkan dalam hitungan hari oleh kepindahan Morgan Rogers senilai £117 juta dari Aston Villa ke Chelsea. Yang menarik, City bukanlah satu-satunya klub Manchester yang berebut tanda tangan Anderson – United juga sempat memantau gelandang tersebut sebelum akhirnya mundur dari perburuan, sehingga membuka jalan bagi rival mereka untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Anderson tiba di Etihad setelah menjalani musim yang gemilang bersama Forest, di mana ia hampir tidak pernah absen satu menit pun di Liga Premier musim lalu, dan baru saja mewakili Inggris di Piala Dunia, di mana The Three Lions finis di posisi ketiga.
Saat ini sedang menikmati libur tiga minggu setelah tugas internasionalnya di Amerika Utara, Anderson sudah menantikan jadwal pertandingan musim 2026-27, dan menyebut derby Manchester pertama musim ini, yang dijadwalkan pada 13 September, sebagai pertandingan yang sangat ia nantikan.
Anderson mengklaim City menguasai kota ini
Saat berbicara kepada media internal klub barunya, Anderson tidak segan-segan membahas rivalitas tersebut. "Ini adalah salah satu derby terbesar di dunia, dan selama saya mengenal Manchester, City selalu menjadi raja Manchester," katanya, sambil menambahkan bahwa ia sangat menantikan kesempatan untuk terlibat dalam ajang semacam itu sejak awal.
Ia juga tak segan-segan mengungkapkan apa yang membuatnya tertarik bergabung dengan Etihad. "Mereka adalah pemenang, mereka tak kenal lelah, dan itulah jenis tim yang ingin saya ikuti," jelas Anderson.
Gelandang itu menjelaskan alasan bergabung dengan City
Langkah ini menandai lompatan signifikan bagi mantan bintang Newcastle tersebut, yang bergabung dengan Forest dengan nilai transfer £35 juta pada tahun 2024. Menjelaskan lebih lanjut keputusannya untuk pindah ke klub biru di Manchester, Anderson menyoroti kesuksesan tak tertandingi yang diraih klub tersebut selama dekade terakhir.
Terlepas dari harga transfer yang tinggi dan statusnya yang semakin meningkat sebagai pemain inti timnas Inggris, Anderson yakin bahwa dirinya masih terus berkembang. “Semuanya terjadi cukup cepat, tapi saya rasa saya selalu yakin bisa mencapai titik ini, dan inilah tempat yang saya inginkan. Sekarang setelah saya berada di sini, saya akan terus berjuang dan berusaha membawa klub ini maju,” jelasnya.
- Getty Images Sport
Kehidupan di Bawah Kepemimpinan Enzo Maresca
Anderson telah menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2031 dan menjadi rekrutan besar pertama bagi Enzo Maresca. Pelatih asal Italia itu menggantikan Pep Guardiola pada awal musim panas ini, dan Anderson sangat antusias untuk mulai berlatih di bawah bimbingan taktisnya. “Saya telah mengamati tim-tim asuhannya selama beberapa tahun terakhir dan berbicara dengan beberapa pemain dari Chelsea, dan mereka semua sangat memujinya,” kata Anderson.
Gaya bermain Anderson didukung oleh statistik mengesankan dari musim terakhirnya bersama Nottingham Forest. Anderson memimpin klasemen Premier League musim lalu dalam hal sentuhan bola terbanyak (3.300), duel yang dimenangkan terbanyak (297), dan merebut penguasaan bola terbanyak (306). Ketika ditanya apa yang ingin ia bawa ke lapangan Etihad, ia menunjukkan keyakinan pada profil permainannya yang penuh aksi. “Saya rasa saya membawa sedikit dari segalanya. Saya membawa kualitas, kekuatan fisik, dan energi,” katanya.
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