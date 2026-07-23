Elliot Anderson melontarkan sindiran ke arah Man Utd setelah menyelesaikan transfer senilai £116 juta ke Man City

Transfer Anderson sempat menjadi transaksi termahal yang melibatkan pemain Inggris, namun rekor tersebut segera terpecahkan dalam hitungan hari oleh kepindahan Morgan Rogers senilai £117 juta dari Aston Villa ke Chelsea. Yang menarik, City bukanlah satu-satunya klub Manchester yang berebut tanda tangan Anderson – United juga sempat memantau gelandang tersebut sebelum akhirnya mundur dari perburuan, sehingga membuka jalan bagi rival mereka untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Anderson tiba di Etihad setelah menjalani musim yang gemilang bersama Forest, di mana ia hampir tidak pernah absen satu menit pun di Liga Premier musim lalu, dan baru saja mewakili Inggris di Piala Dunia, di mana The Three Lions finis di posisi ketiga.

Saat ini sedang menikmati libur tiga minggu setelah tugas internasionalnya di Amerika Utara, Anderson sudah menantikan jadwal pertandingan musim 2026-27, dan menyebut derby Manchester pertama musim ini, yang dijadwalkan pada 13 September, sebagai pertandingan yang sangat ia nantikan.







