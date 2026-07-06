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Man Utd midfield options GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Diterjemahkan oleh

Elliot Anderson, Mateus Fernandes, dan Sandro Tonali sudah tidak lagi menjadi pilihan - lalu ke mana Man Utd harus berpaling sekarang? Peringkat opsi gelandang Setan Merah setelah serangkaian kegagalan di awal jendela transfer

Opinion
Manchester United
A. Scott
A. Tchouameni
A. Santos
F. Nmecha
A. Bouaddi
S. Berge
C. Baleba
FEATURES

Minggu lalu benar-benar luar biasa bagi Tottenham Hotspur. Meskipun finis di peringkat ke-17 pada dua musim Liga Premier terakhir, klub asal London Utara ini berhasil mendatangkan dua gelandang paling diburu yang saat ini bermain di Inggris, yaitu Matheus Fernandes dan Sandro Tonali. Meskipun Spurs mungkin telah membayar terlalu mahal untuk keduanya, para pendukung klub yang telah lama menderita tetap merasa gembira setelah melihat rekor transfer klub terpecahkan dua kali dalam hitungan hari, mengingat mantan ketua eksekutif Daniel Levy sebelumnya berulang kali menolak untuk mengeluarkan dana besar demi merekrut pemain-pemain berbakat.

Namun, para pendukung Manchester United sendiri saat ini masih ragu-ragu bagaimana harus meresponsnya. Mereka telah menyaksikan klub mereka membuang-buang jutaan di bursa transfer selama bertahun-tahun, sehingga mereka kini menyadari pentingnya kehati-hatian — namun, wajar saja jika mereka khawatir bahwa manajer Michael Carrick mungkin tidak memiliki skuad yang cukup berkualitas untuk bertarung di empat ajang sekaligus selama musim 2026-27.

Harapannya, setelah memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions—yang sangat penting—melalui finis di posisi ketiga yang mengejutkan, United akan berbelanja besar-besaran selama jendela transfer musim panas. Namun, hingga saat ini, United belum menyelesaikan satu pun kesepakatan, karena transfer Ederson senilai £35 juta dari Atalanta belum final, sementara ia sedang membela Brasil di Piala Dunia. Kesepakatan tersebut dianggap hanya tinggal formalitas, tetapi para pendukung United mulai merasa cemas, mengingat mereka telah melihat Elliot Anderson bergabung dengan Manchester City sebelum Fernandes dan Tonali pindah ke Spurs.

Lalu, apa yang harus dilakukan United sekarang? Fakta bahwa gelandang-gelandang dibanderol dengan harga selangit menunjukkan betapa sulitnya menemukan pemain yang handal dalam merebut bola atau pengatur serangan di situasi saat ini — dan kebutuhan Carrick akan pemain baru semakin mendesak akibat cedera serius yang dialami Manuel Ugarte di Piala Dunia. Namun, United belum kehabisan opsi. Di bawah ini, GOAL merangkum tujuh gelandang terbaik yang masih tersedia di bursa transfer...

  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Ayyoub Bouaddi (Lille)

    Ayyoub Bouaddi sudah menarik banyak perhatian berkat penampilannya bersama Lille sebelum Piala Dunia dimulai. Namun, penampilan sang pemain berusia 18 tahun yang luar biasa tenang bersama Maroko dalam laga pembuka turnamen melawan Brasil membuat setiap penggemar sepak bola di seluruh dunia terkesan dan menaruh perhatian.

    Mengingat kebutuhan mereka akan gelandang yang pandai mengolah bola dan merebut bola, United langsung dikaitkan dengan Bouaddi — begitu pula dengan setiap tim papan atas lainnya di Eropa. Orang pun tak bisa tidak bertanya-tanya apakah Setan Merah benar-benar bersedia mengeluarkan dana besar untuk pemain asal Maroko ini, mengingat mereka baru saja merekrut Ederson, tetapi tak dapat dipungkiri bahwa Bouaddi tampak seperti talenta sekali dalam satu generasi.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Sander Berge (Fulham)

    Pilihan tak terduga dan hemat biaya. Selama bertahun-tahun, Sander Berge sempat digadang-gadang akan bergabung dengan salah satu klub elit Inggris, namun hal itu tak pernah terwujud bagi pemain asal Norwegia ini, yang menorehkan namanya di Sheffield United sebelum menghabiskan satu tahun di Burnley dan kemudian bergabung dengan Fulham pada 2024.

    Namun, Berge sekali lagi menunjukkan kualitasnya di Piala Dunia, memicu spekulasi bahwa United yang semakin putus asa mungkin akan mengandalkan pemain berusia 28 tahun ini untuk mengatasi masalah di lini tengah mereka — dan itu bukanlah ide yang buruk. Berge pasti akan menawarkan sesuatu yang berbeda bagi United dibandingkan dengan apa yang sudah mereka miliki — dan dengan biaya yang wajar.


  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

    Nama Felix Nmecha sering sekali menjadi perbincangan dalam beberapa minggu terakhir, dan mudah dipahami alasannya. Mantan pemain akademi Manchester City ini telah menjadi pemain reguler di Borussia Dortmund selama beberapa musim terakhir dan berhasil menembus susunan pemain inti timnas Jerman.

    Dia memiliki fisik yang kuat, berbakat secara teknis, dan merupakan salah satu pemain terbaik negaranya di Piala Dunia 2026 — meskipun hal itu tidak terlalu berarti. Memang, Nmecha tampil mengecewakan dalam kekalahan mengejutkan Jerman di babak 32 besar melawan Paraguay, jadi meskipun dia mungkin dianggap sebagai opsi murah yang layak, ada keraguan yang wajar mengenai kualitas sebenarnya pemain berusia 25 tahun ini.

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  • Tchouameni(C)Getty Images

    4Aurelien Tchouameni (Real Madrid)

    Secara umum, Aurelien Tchouameni adalah target utama United — dan, hingga beberapa bulan lalu, pemain asal Prancis itu memang tampak sangat 'mudah didatangkan'. Insiden keributan di ruang ganti yang sudah menjadi perbincangan hangat dengan Federico Valverde memicu beredarnya kabar bahwa Tchouameni ingin mengakhiri masa empat tahunnya di Bernabeu — namun kedatangan Jose Mourinho baru-baru ini tampaknya telah mengubah segalanya.

    Pelatih asal Portugal itu dikabarkan sangat mengagumi pemain berusia 25 tahun tersebut, dan menganggapnya sebagai sosok ideal untuk menjadi tumpuan lini tengahnya musim depan, yang berarti harapan United untuk mendatangkan Tchouameni kini tampaknya sangat tipis.

  • Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    3Carlos Baleba (Brighton)

    Carlos Baleba adalah pemain yang jelas-jelas diyakini oleh direktur sepak bola United, Jason Wilcox, mampu menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Premier. Setan Merah berusaha keras untuk mendatangkan pemain timnas Kamerun itu musim panas lalu, namun menolak memenuhi harga yang diminta Brighton sebesar £100 juta.

    Yang mengejutkan, Seagulls dilaporkan menolak menurunkan penilaian mereka, meskipun penampilan Baleba tidak terlalu mengesankan selama musim 2025-26. Jadi, meski tak diragukan lagi bahwa pemain berusia 22 tahun yang dinamis ini akan memberikan kontribusi besar bagi lini tengah United, tak mungkin mereka bisa membenarkan pembayaran biaya yang begitu selangit untuk seorang pemain yang masih harus membuktikan banyak hal.

  • Tottenham Hotspur v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Alex Scott adalah gelandang yang terus menunjukkan peningkatan dan memainkan peran kunci dalam keberhasilan Bournemouth lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, berkat finis di peringkat keenam Liga Premier. Beberapa pakar bahkan berpendapat bahwa ia kurang beruntung karena tidak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara, sementara rumor kepindahannya ke Liverpool terus beredar sejak Andoni Iraola meninggalkan Vitality Stadium menuju Anfield. 

    Namun, United juga dikabarkan sangat tertarik pada pemain berusia 22 tahun ini, yang mencetak empat gol dan memberikan dua assist dari posisinya sebagai gelandang bertahan musim lalu. Menurut laporan, Bournemouth bersedia melepas Scott, namun hanya dengan ‘harga yang tepat’ – dan kabarnya mereka menginginkan setidaknya £70 juta untuk pemain asal Guernsey tersebut. United pun harus mengambil keputusan yang sulit, karena masih diperdebatkan apakah ia benar-benar layak dihargai sebesar itu, meskipun potensinya sudah jelas terlihat.


  • Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    1Andrey Santos (Chelsea)

    Pada akhir pekan lalu terungkap bahwa Andrey Santos juga masuk dalam radar Manchester United, dan bisa dikatakan bahwa reaksi para pengikut klub di media sosial, paling tidak, beragam. Pemain asal Brasil ini sempat digadang-gadang sebagai bintang masa depan Selecao setelah menembus tim utama Vasco da Gama pada usia 16 tahun pada tahun 2021, namun ia bahkan tidak masuk dalam skuad Piala Dunia asuhan Carlo Ancelotti, yang tentu saja mengkhawatirkan mengingat kurangnya dinamisme yang mencolok di lini tengah tim. Perlu diingat pula bahwa meskipun sudah terdaftar di Chelsea sejak 2023, ia baru mulai mendapatkan menit bermain yang signifikan musim lalu, di bawah asuhan Liam Rosenior. Oleh karena itu, sulit bagi para penggemar United untuk terlalu antusias dengan kedatangan Santos.

    Namun, jelas ada pemain sepak bola yang bagus di dalamnya — mantan manajer The Blues, Enzo Maresca, juga merasa pemain berusia 22 tahun ini bisa berkembang dalam peran gelandang bertahan — dan ia mungkin merupakan target yang paling mudah didapatkan dalam daftar kami, karena Chelsea sangat terbuka untuk melepas Santos. Hanya karena alasan itu saja, ia tampak seperti gelandang yang paling mungkin bergabung dengan Old Trafford dalam beberapa pekan mendatang.

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