Elliot Anderson, Mateus Fernandes, dan Sandro Tonali sudah tidak lagi menjadi pilihan - lalu ke mana Man Utd harus berpaling sekarang? Peringkat opsi gelandang Setan Merah setelah serangkaian kegagalan di awal jendela transfer

Namun, para pendukung Manchester United sendiri saat ini masih ragu-ragu bagaimana harus meresponsnya. Mereka telah menyaksikan klub mereka membuang-buang jutaan di bursa transfer selama bertahun-tahun, sehingga mereka kini menyadari pentingnya kehati-hatian — namun, wajar saja jika mereka khawatir bahwa manajer Michael Carrick mungkin tidak memiliki skuad yang cukup berkualitas untuk bertarung di empat ajang sekaligus selama musim 2026-27.

Harapannya, setelah memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions—yang sangat penting—melalui finis di posisi ketiga yang mengejutkan, United akan berbelanja besar-besaran selama jendela transfer musim panas. Namun, hingga saat ini, United belum menyelesaikan satu pun kesepakatan, karena transfer Ederson senilai £35 juta dari Atalanta belum final, sementara ia sedang membela Brasil di Piala Dunia. Kesepakatan tersebut dianggap hanya tinggal formalitas, tetapi para pendukung United mulai merasa cemas, mengingat mereka telah melihat Elliot Anderson bergabung dengan Manchester City sebelum Fernandes dan Tonali pindah ke Spurs.

Lalu, apa yang harus dilakukan United sekarang? Fakta bahwa gelandang-gelandang dibanderol dengan harga selangit menunjukkan betapa sulitnya menemukan pemain yang handal dalam merebut bola atau pengatur serangan di situasi saat ini — dan kebutuhan Carrick akan pemain baru semakin mendesak akibat cedera serius yang dialami Manuel Ugarte di Piala Dunia. Namun, United belum kehabisan opsi. Di bawah ini, GOAL merangkum tujuh gelandang terbaik yang masih tersedia di bursa transfer...