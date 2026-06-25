Meskipun di satu sisi di Manchester mungkin ada yang mempertanyakan harga yang diminta untuk Anderson, mantan striker Forest, Marlon Harewood, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL bahwa lulusan akademi Newcastle itu mungkin sepadan dengan setiap sennya.

Dia berkata: “Anderson jelas merupakan salah satu pemain seperti itu. Jika ada yang mengatakan hal itu dan menetapkan harga tersebut, mengingat perputaran uang dalam dunia sepak bola selama beberapa tahun terakhir, dia jelas layak dihargai sebesar itu dan saya yakin dia akan terus berkembang dan tampil sangat baik di klub mana pun yang dia bela.”

United tampaknya belum yakin, dengan perhatian mereka kemungkinan beralih ke seorang pemain yang masih berada di St James’ Park. Tonali kini telah membuktikan diri sebagai pemain andal di Premier League, berkat kepindahannya ke Tyneside dari AC Milan pada 2023, dan akan memberikan energi serta ancaman gol tambahan di samping kapten Red Devils yang karismatik, Bruno Fernandes.

Mantan pemain timnas Italia, Giuseppe Rossi—yang pernah membela kedua klub Manchester dan Newcastle selama karier bermainnya—sebelumnya mengatakan kepada GOAL mengapa rekan sesama bintang Azzurri itu seharusnya mencari langkah selanjutnya dalam karier sepak bolanya: “Dia pantas mendapatkannya. Dia telah menjadi pemain hebat bagi Newcastle. Dia hebat di Milan, hebat juga di Newcastle.

“Dia adalah pemimpin di lapangan. Dia memberikan banyak kualitas, sekaligus kontribusi yang besar. Pemain seperti ini sangat langka di dunia sepak bola saat ini. Jadi, dia pasti layak bermain untuk tim besar. Harga pemain di dunia sepak bola saat ini memang gila-gilaan. Jadi, Anda pasti harus membayar mahal untuk pemain seperti dia.”