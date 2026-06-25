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Elliot Anderson disebut-sebut sebagai pemain yang ‘lebih cocok untuk Man Utd’ oleh legenda Setan Merah - namun pemain yang telah terbukti mumpuni di Liga Premier ini juga bisa dibanderol dengan harga transfer sebesar £100 juta
Forest menuntut biaya transfer rekor Inggris untuk Anderson
Pemain Brasil berpengalaman, Casemiro, telah mengucapkan selamat tinggal kepada Old Trafford setelah kontraknya berakhir dan ia menjadi pemain bebas transfer. Banyak pihak berharap bintang mantan Real Madrid ini akan menyetujui perpanjangan kontrak, setidaknya selama 12 bulan lagi, mengingat ia kembali menemukan performa terbaiknya di usia 34 tahun.
Namun, kepergiannya telah meninggalkan kekosongan yang cukup besar di lini tengah asuhan Michael Carrick. Berbagai pemain dikatakan telah diidentifikasi yang dapat membantu menjaga mesin tim tersebut tetap berjalan. Pemain internasional Inggris, Anderson, telah - setelah menikmati lonjakan popularitas yang pesat di Forest - masuk dalam radar perekrutan Setan Merah selama beberapa waktu.
Namun, pemain berusia 23 tahun ini dibanderol dengan harga rekor di Inggris - karena pihak City Ground meminta £130 juta ($171 juta) dari setiap kesepakatan - dan hal itu membuat fokus beralih ke tempat lain. Menurut mantan bek United, Pallister, hal itu bukanlah sesuatu yang buruk.
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Target transfer: Man Utd didesak untuk membidik bintang Newcastle, Tonali
Saat ditanya apakah langkah yang tepat telah diambil terkait Anderson yang dikaitkan dengan City setelah nilai pasarnya melonjak hingga mencapai angka sembilan digit, Pallister — dalam wawancara bersama Spreadex Sports — mengatakan kepada GOAL: “Saya penggemar Tonali. Menurut saya, dia lebih cocok menjadi pemain Manchester United. Saat menguasai bola, saya rasa dia mungkin memberikan kontribusi sedikit lebih banyak daripada Elliot Anderson.
“Menurut saya, penampilan Elliot Anderson yang penuh aksi juga akan cocok dengan Manchester United karena energi yang dia bawa. Namun, jika dilihat dari sudut pandang pemain Manchester United yang pernah saya mainkan bersama atau saksikan selama bertahun-tahun, saya rasa Tonali lebih cocok.
“Jika mereka tidak siap membayar berapa pun untuk Elliot Anderson, saya tidak tahu berapa harga Tonali, tapi saya yakin mereka juga akan meminta £100 juta untuknya. Ini bukan untuk meremehkan Elliot Anderson karena menurut saya dia pemain yang luar biasa, seperti yang telah dia buktikan untuk Inggris. Namun, menurut saya, Tonali akan sedikit lebih unggul untuk Manchester United.”
Anderson & Tonali tampaknya siap untuk langkah besar pada tahun 2026
Meskipun di satu sisi di Manchester mungkin ada yang mempertanyakan harga yang diminta untuk Anderson, mantan striker Forest, Marlon Harewood, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL bahwa lulusan akademi Newcastle itu mungkin sepadan dengan setiap sennya.
Dia berkata: “Anderson jelas merupakan salah satu pemain seperti itu. Jika ada yang mengatakan hal itu dan menetapkan harga tersebut, mengingat perputaran uang dalam dunia sepak bola selama beberapa tahun terakhir, dia jelas layak dihargai sebesar itu dan saya yakin dia akan terus berkembang dan tampil sangat baik di klub mana pun yang dia bela.”
United tampaknya belum yakin, dengan perhatian mereka kemungkinan beralih ke seorang pemain yang masih berada di St James’ Park. Tonali kini telah membuktikan diri sebagai pemain andal di Premier League, berkat kepindahannya ke Tyneside dari AC Milan pada 2023, dan akan memberikan energi serta ancaman gol tambahan di samping kapten Red Devils yang karismatik, Bruno Fernandes.
Mantan pemain timnas Italia, Giuseppe Rossi—yang pernah membela kedua klub Manchester dan Newcastle selama karier bermainnya—sebelumnya mengatakan kepada GOAL mengapa rekan sesama bintang Azzurri itu seharusnya mencari langkah selanjutnya dalam karier sepak bolanya: “Dia pantas mendapatkannya. Dia telah menjadi pemain hebat bagi Newcastle. Dia hebat di Milan, hebat juga di Newcastle.
“Dia adalah pemimpin di lapangan. Dia memberikan banyak kualitas, sekaligus kontribusi yang besar. Pemain seperti ini sangat langka di dunia sepak bola saat ini. Jadi, dia pasti layak bermain untuk tim besar. Harga pemain di dunia sepak bola saat ini memang gila-gilaan. Jadi, Anda pasti harus membayar mahal untuk pemain seperti dia.”
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Hari batas waktu: Kapan jendela transfer musim panas ditutup?
Berbagai target lain dikabarkan masuk dalam incaran United — termasuk kesepakatan senilai £35 juta ($46 juta) untuk gelandang Atalanta, Ederson — di mana pengalaman bermain di Liga Premier tampaknya menjadi kualitas yang ingin diperoleh Carrick.
Jendela transfer musim panas akan tetap terbuka hingga 1 September, artinya Setan Merah - yang akan menghadapi Hull City, tim yang baru promosi, dalam laga pembuka musim 2026-27 mereka - masih memiliki banyak waktu untuk mengidentifikasi dan mendatangkan pemain-pemain baru dengan nilai transfer yang lebih besar.