Elliot Anderson & Morgan Gibbs-White mendapat peringatan degradasi bertema Inggris dari Nottingham Forest di tengah maraknya spekulasi transfer di City Ground

Anderson sudah dikaitkan dengan dua raksasa Manchester, City dan United, serta kemungkinan kembali ke klub asalnya, Newcastle, sementara Gibbs-White telah menarik perhatian dari sejumlah klub Liga Premier yang ambisius dan gemar berbelanja besar.

Ditanya apakah setidaknya satu anggota dari duo gelandang tersebut bisa bertahan di City Ground, mantan penyerang The Reds, Harewood - yang berbicara secara eksklusif dengan GOAL mengenai taruhan Piala Dunia menjelang musim panas ini - mengatakan: “Saya rasa begitu. Jika mereka berhasil bertahan, maka Anda akan kembali bermain di Liga Premier selama satu tahun lagi. Dan itu adalah alat yang sangat ampuh untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik Anda.

“Tentu saja, semua pemain, termasuk saya sebagai mantan pemain, saat masih bermain, ingin bermain di liga-liga terbaik, liga-liga papan atas, dan bermain untuk tim-tim terbaik serta berusaha memenangkan trofi. Dan tentu saja, pada awalnya, Forest harus berusaha mempertahankan mereka. Tapi di sisi lain, saya yakin mereka punya ambisi untuk meraih trofi, tampil baik, dan bahkan bermain untuk Inggris. Jadi jika Forest terdegradasi, maka peluang untuk bermain di timnas Inggris dan berada di liga-liga top akan berkurang karena apa yang mereka hasilkan saat ini luar biasa.

“Morgan melawan Man City, itu adalah penampilan terbaik yang pernah saya lihat darinya dalam waktu lama karena dia membutuhkannya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia masih ada dan dia ingin membuktikannya. Dan dia sama sekali tidak terlihat canggung. Jadi dia telah membuktikan dirinya dengan baik, tentu saja, bermain melawan Man City, menunjukkan apa yang dia mampu lakukan. Dan Anderson, mereka adalah pemain kelas atas. Namun entah mengapa, saat mereka bermain untuk Forest, hal itu belum terjadi bagi mereka saat ini.”