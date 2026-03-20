Elliot Anderson & Morgan Gibbs-White mendapat peringatan degradasi bertema Inggris dari Nottingham Forest di tengah maraknya spekulasi transfer di City Ground
Impian Piala Dunia di tengah pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Setelah mencetak sejarah musim ini dengan menunjuk empat manajer tetap, Forest berharap Vitor Pereira akan menjadi sosok yang mampu menyelamatkan mereka dari ancaman degradasi—sekaligus membawa tim ini melaju ke perempat final Liga Europa.
Jika pintu menuju Championship terbuka, maka penjualan besar-besaran pemain-pemain berbakat diperkirakan akan terjadi di City Ground selama bursa transfer berikutnya. Anderson dan Gibbs-White bisa menjadi bagian dari eksodus massal tersebut, tetapi mereka bertekad untuk tetap bermain di liga utama di Trentside.
Keduanya berharap bisa menjadi bagian dari rencana Inggris untuk Piala Dunia musim panas ini, dengan Anderson masuk dalam skuad terbaru Thomas Tuchel, dan penampilan reguler di level tertinggi akan diperlukan untuk menambah jumlah caps internasional senior mereka.
Apakah Forest mampu mempertahankan Anderson dan Gibbs-White di City Ground?
Anderson sudah dikaitkan dengan dua raksasa Manchester, City dan United, serta kemungkinan kembali ke klub asalnya, Newcastle, sementara Gibbs-White telah menarik perhatian dari sejumlah klub Liga Premier yang ambisius dan gemar berbelanja besar.
Ditanya apakah setidaknya satu anggota dari duo gelandang tersebut bisa bertahan di City Ground, mantan penyerang The Reds, Harewood - yang berbicara secara eksklusif dengan GOAL mengenai taruhan Piala Dunia menjelang musim panas ini - mengatakan: “Saya rasa begitu. Jika mereka berhasil bertahan, maka Anda akan kembali bermain di Liga Premier selama satu tahun lagi. Dan itu adalah alat yang sangat ampuh untuk mempertahankan pemain-pemain terbaik Anda.
“Tentu saja, semua pemain, termasuk saya sebagai mantan pemain, saat masih bermain, ingin bermain di liga-liga terbaik, liga-liga papan atas, dan bermain untuk tim-tim terbaik serta berusaha memenangkan trofi. Dan tentu saja, pada awalnya, Forest harus berusaha mempertahankan mereka. Tapi di sisi lain, saya yakin mereka punya ambisi untuk meraih trofi, tampil baik, dan bahkan bermain untuk Inggris. Jadi jika Forest terdegradasi, maka peluang untuk bermain di timnas Inggris dan berada di liga-liga top akan berkurang karena apa yang mereka hasilkan saat ini luar biasa.
“Morgan melawan Man City, itu adalah penampilan terbaik yang pernah saya lihat darinya dalam waktu lama karena dia membutuhkannya untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia masih ada dan dia ingin membuktikannya. Dan dia sama sekali tidak terlihat canggung. Jadi dia telah membuktikan dirinya dengan baik, tentu saja, bermain melawan Man City, menunjukkan apa yang dia mampu lakukan. Dan Anderson, mereka adalah pemain kelas atas. Namun entah mengapa, saat mereka bermain untuk Forest, hal itu belum terjadi bagi mereka saat ini.”
Apakah Murillo pada akhirnya akan pindah?
Meskipun Forest enggan melepas Anderson maupun Gibbs-White, hal yang sama juga berlaku bagi bek tengah asal Brasil, Murillo. Pemain berusia 23 tahun yang agresif ini dikabarkan masuk dalam radar perekrutan Arsenal, Chelsea, United, dan Liverpool.
Ketika ditanya apakah pemain asal Amerika Selatan yang menghibur ini ditakdirkan untuk hal-hal besar, Harewood menjawab: “Ya, dia memang konsisten. Dia adalah pemain yang paling konsisten, yang benar-benar tampil setiap pekan. Sepertinya dia akan menjadi bek tengah yang andal, dan posisi itu sulit karena harus menghadapi striker-striker top, penyerang nomor sembilan terbaik. Jadi, dia solid. Dan saat menyerang, dia juga terlihat mengancam saat mencoba mencetak gol-gol kecil di sana-sini.
“Tapi ya, Forest harus berusaha keras untuk mempertahankannya tahun depan. Semoga mereka masih berada di Liga Premier agar bisa meyakinkannya lebih lanjut. Namun, jika Forest terdegradasi, saya rasa mereka akan kesulitan mempertahankannya.”
Pertandingan krusial melawan Tottenham semakin dekat bagi Forest
Saat ini, Forest masih berada tepat di atas zona degradasi, dengan selisih gol yang menjadi satu-satunya hal yang membuat mereka terhindar dari tiga besar terbawah. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial melawan sesama tim papan bawah, Spurs, yang akan berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada hari Minggu.
Pertandingan tersebut bisa sangat menentukan nasib kedua klub, dengan Pereira membutuhkan kontribusi dari pemain seperti Anderson, Gibbs-White, dan Murillo saat momen krusial.
