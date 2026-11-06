Elliot Anderson adalah investasi £116 juta yang sepadan! Micah Richards menjelaskan bagaimana gelandang timnas Inggris itu membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Rodri di Manchester City
Anderson sempat menjadi pemain asal Britania Raya termahal
Tidak ada yang meragukan kemampuan Anderson setelah menyaksikan kiprahnya yang melesat dari akademi Newcastle, melewati masa penuh pasang surut di Nottingham Forest hingga menjadi bagian penting lini tengah timnas Inggris. Namun, harga transfernya yang memecahkan rekor tetap membuat banyak orang terkejut.
Pemain asal Tyneside itu sempat menjadi pemain Inggris termahal sepanjang masa saat pindah ke Manchester, sebelum rekornya dilampaui oleh sosok yang tak asing lagi, Morgan Rogers, yang menuju Chelsea.
Anderson sejak awal sudah pasti menjadi pusat perhatian, dengan biaya transfer bernilai sembilan digit yang membawa ekspektasi lebih besar. Penampilannya di Piala Dunia 2026 menunjukkan banyak potensi, tetapi penampilannya bersama tim barunya di Principality Stadium, Cardiff, melawan Arsenal selaku juara bertahan Liga Primer justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang tidak mengenakkan.
Kini, pertanyaan semacam itu nyaris tidak terdengar lagi. Pemain berusia 24 tahun yang tidak banyak menarik perhatian itu menjalankan tugasnya bersama Erling Haaland dan rekan-rekannya tanpa banyak sorotan. Nilainya bagi tim kini terlihat jelas oleh semua orang.
- Getty
Penilaian Richards terhadap Anderson di City
Ketika ditanya seberapa terkesan dirinya dengan Anderson, mantan bintang Manchester City Richards, yang kembali memanfaatkan jaringan kontaknya setelah bekerja sama lagi dengan Bollington United untuk kedua kalinya dalam program ‘Best Worst Team’ dari Specsavers, mengatakan kepada GOAL: “Kalau mengingat kembali Community Shield, menurut saya dia kesulitan dalam pertandingan itu. Saya pun berpikir, ‘wah’.
“Ini bukan soal level permainannya. Jelas dia mampu bermain di level ini, dia bermain untuk Inggris dan dia pemain top. Namun, terkadang persoalannya adalah kepribadian. Bisakah Anda cocok dengan tim yang dihuni begitu banyak sosok berkepribadian kuat, penuh karakter, dan sudah memenangi banyak hal? Dia bergabung ke sana dan, setelah tampil kurang meyakinkan pada pertandingan pertamanya, menurut saya dia justru menjadi pemain terbaik Man City musim ini.
“Tentu saja, Haaland mencetak banyak gol dan, pada dasarnya, Haaland melakukan apa yang biasa dia lakukan. Menurut saya [Iliman] Ndiaye tampil cukup baik sejak bergabung. [Jeremy] Doku tampil sangat bagus dalam beberapa periode. [Rayan] Cherki tampil luar biasa dalam beberapa periode. Kalau bicara konsistensi, baik dalam bertahan maupun menyerang, operannya [Anderson] untuk gol Haaland melawan Leipzig beberapa malam lalu sungguh luar biasa. Menurut saya dia tampil luar biasa.”
Gelandang bisa mencetak lebih banyak gol
Kabar baik bagi Manchester City dan Inggris adalah Anderson masih bisa berkembang. Ia hanya mencetak enam gol dalam 92 penampilan untuk Forest dan belum mencetak gol di level internasional. Kontribusinya dalam menghasilkan gol menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan.
Ketika ditanya soal upaya Anderson untuk memberikan kontribusi lebih di sepertiga akhir lapangan, mengingat Rodri turut menyumbang sejumlah gol penting selama membela klub yang bermarkas di Etihad, Richards menambahkan: “Saya rasa dia akan melakukannya. Menurut saya, itu bergantung pada tanggung jawab yang diembannya.
“Ketika Rodri berada di tim, tentu saja dia adalah pemain yang berbeda. Rodri lebih mengatur permainan dan mengendalikan tempo pertandingan. Anderson juga bisa melakukan itu, tetapi dia sedikit lebih dinamis. Dia bisa maju, bisa menembus lini pertahanan lewat caranya membawa bola. Rodri biasanya berada di tepi kotak penalti lalu mencetak gol, sedangkan menurut saya Anderson bisa melakukan umpan satu-dua, menyambut peluang, dan melakukan tusukan dari belakang. Tembakannya juga bagus. Tinggal menambahkan hal itu ke permainannya.
“Hal lainnya adalah disiplin. Terkadang, ketika Anda bermain bersama pemain seperti Enzo Fernandez, kita semua tahu dia akan segera merangsek ke kotak penalti. Jika dia bermain di posisi nomor 10 bersama Cherki, dia luar biasa saat menguasai bola, tetapi punya masalah ketika tidak menguasainya. Jadi, dia hanya perlu disiplin dan memahami bahwa para pemain di depannya bisa menjalankan tugas mereka, sementara terkadang dia harus menjadi pelindung di belakang.”
- Specsavers
Bagaimana Man City menyiasati kepergian Rodri
Ketimbang mengemban tugas yang tampaknya mustahil untuk mencari satu pengganti sepadan ketika Rodri hengkang ke Barcelona, City mendatangkan tiga pemain baru yang masing-masing menawarkan kemampuan berbeda dan bersama-sama memenuhi kebutuhan yang dahulu dipenuhi pengatur permainan asal Spanyol itu.
Anderson menghadirkan kecerdikan dalam menjaga aliran penguasaan bola, sementara Fernandez, pemain Argentina yang menjuarai Piala Dunia dan didatangkan dari Chelsea seharga £125 juta ($167 juta), menambah ketangguhan.
Richards mengatakan tentang proses perekrutan tersebut: “Jangan lupakan [Ayyoub] Bouaddi juga. Menurut saya, mereka memang harus melakukan sesuatu karena Rodri tidak bisa begitu saja digantikan. Dia pemenang Ballon d'Or, begitu mudah menguasai bola, dan mengendalikan pertandingan.
“Namun, terkadang Rodri mungkin tidak melakukan pressing seperti yang diinginkan Man City. Anderson punya antusiasme yang besar. Dia juga punya tenaga untuk terus bergerak. Jadi, akan selalu sulit bagi satu pemain saja untuk menggantikannya.
“Namun, dengan mendatangkan Bouaddi, Anda bisa mengendalikan permainan. Dia masih muda, tetapi bisa bermain sedikit lebih dalam. Dengan Anderson, Anda bisa melakukan keduanya. Lalu ada Enzo, yang ingin memulai dari posisi dalam sebelum masuk ke kotak penalti. Menurut saya, mereka berhasil menggantikan berbagai aspek permainannya. Tanpa bermaksud merendahkan siapa pun, akan sangat sulit menggantikan pemain seperti Rodri karena dia memang sebagus itu.”
Pelatih Meeks memanfaatkan keahliannya dengan baik
Setelah menyaksikan Manchester City menjalani masa pergantian era pada 2026, ketika dana besar digelontorkan di bursa transfer dan Enzo Maresca menggantikan Pep Guardiola di kursi pelatih Stadion Etihad, Richards kini memanfaatkan keahliannya di level sepakbola non-liga.
Setelah menangani Warley FC musim lalu, kini ia bergabung dengan Bollington United Sunday Blues, klub asal Cheshire yang kalah dalam setiap pertandingan yang mereka mainkan pada musim 2025-26. Rentetan hasil buruk itu mencakup kekalahan telak 31-1.
Richards, yang pernah menjuarai Liga Primer dan Piala FA, berusaha membenahi masalah terbesar Bollington United Sunday Blues, mulai dari situasi bola mati hingga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Ketika ditanya apakah ‘Pelatih Meeks’ sepenuhnya meniru Pep atau lebih mengandalkan manfaat suasana positif, ia berkata: “Saya bukan Pep. Menurut saya, saya adalah perpaduan antara suasana positif dan Jurgen Klopp!
“Kami menekan dan bermain dengan energi tinggi. Saya tidak mau hanya menunggu dan semacamnya, bertahan dengan blok rendah lalu menunggu kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Kami menekan sejak awal dan saat menekan, intensitas serta energi kami tinggi. Kami mengambil inisiatif menghadapi lawan, begitulah cara kami bermain.”
Ketertarikan pada pertandingan di kasta tertinggi dan kompetisi non-liga
Richards ingin melihat bagaimana Manchester City tampil akhir pekan ini, ketika Maresca membawa timnya ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest setelah menelan kekalahan beruntun dari Aston Villa dan Brighton di Premier League. Ia juga mencermati Stockport District Sunday Football League dan berbagai perkembangan di ujung lain piramida sepak bola yang terkenal itu.
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