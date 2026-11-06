Tidak ada yang meragukan kemampuan Anderson setelah menyaksikan kiprahnya yang melesat dari akademi Newcastle, melewati masa penuh pasang surut di Nottingham Forest hingga menjadi bagian penting lini tengah timnas Inggris. Namun, harga transfernya yang memecahkan rekor tetap membuat banyak orang terkejut.

Pemain asal Tyneside itu sempat menjadi pemain Inggris termahal sepanjang masa saat pindah ke Manchester, sebelum rekornya dilampaui oleh sosok yang tak asing lagi, Morgan Rogers, yang menuju Chelsea.

Anderson sejak awal sudah pasti menjadi pusat perhatian, dengan biaya transfer bernilai sembilan digit yang membawa ekspektasi lebih besar. Penampilannya di Piala Dunia 2026 menunjukkan banyak potensi, tetapi penampilannya bersama tim barunya di Principality Stadium, Cardiff, melawan Arsenal selaku juara bertahan Liga Primer justru memunculkan sejumlah pertanyaan yang tidak mengenakkan.

Kini, pertanyaan semacam itu nyaris tidak terdengar lagi. Pemain berusia 24 tahun yang tidak banyak menarik perhatian itu menjalankan tugasnya bersama Erling Haaland dan rekan-rekannya tanpa banyak sorotan. Nilainya bagi tim kini terlihat jelas oleh semua orang.