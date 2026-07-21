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Women's transfer targets GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Ella Toone, Salma Paralluelo, dan 10 bintang sepak bola wanita yang masih berpotensi pindah klub selama jendela transfer musim panas 2026 yang penuh gejolak

Women's football
S. Paralluelo
E. Toone
Kerolin
P. Guijarro
M. Ramirez
E. Terland
WSL
NWSL
Liga F
Serie A Femminile
Premiere Ligue
Bundesliga
Women's Champions League
Barcelona
Arsenal Women
London City Lionesses
Paris Saint Germain
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Bayern Munich
Real Madrid Femenino
Manchester City Women
R. Leuchter
K. Buehl
V. Fudalla
Bayer Leverkusen
J. Echegini

Betapa serunya bursa transfer pemain wanita sejauh ini! Alexia Putellas, Beth Mead, Sam Kerr, Georgia Stanway, dan Mary Earps hanyalah beberapa di antara para pemain yang telah pindah klub dalam beberapa pekan pertama. Meskipun banyak kesepakatan telah tercapai, masih ada beberapa nama besar yang patut diperhatikan sebelum bursa transfer mulai ditutup pada bulan September.

Sebagian besar pemain bebas kontrak kini telah direkrut, dengan Arsenal khususnya tampil gemilang di bursa transfer tersebut dengan mendatangkan Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, dan Geraldine Reuteler—yang, ditambah dengan kedatangan Lisa Baum, menjanjikan jendela transfer yang sangat baik bagi The Gunners.

London City Lionesses juga benar-benar menarik perhatian saat klub ini berusaha untuk terus maju dan merebut posisi-posisi teratas di Women's Super League. Putellas, Earps, Mapi Leon, dan Nicole Anyomi semuanya bergabung secara gratis, sementara Kadidiatou Diani didatangkan dengan biaya transfer sebagai pelengkap.

Namun, sebagian besar tim masih memiliki banyak posisi yang perlu diisi dalam skuad mereka, dengan beberapa klub besar yang sejauh ini relatif tidak terlalu aktif. Barcelona, juara Eropa bertahan, harus bekerja keras setelah melepas empat bintang utama tim utama, termasuk Putellas; Chelsea sedang mencari penyerang tengah baru, setelah melepas Kerr dan Catarina Macario, serta ditolak oleh Khadija Shaw, Felicia Schroder, dan Salma Paralluelo; sementara Manchester United membutuhkan jendela transfer yang besar setelah mengecewakan finis di luar zona Liga Champions musim lalu.

Jadi, saat kita memasuki fase jendela transfer yang kemungkinan besar akan diisi oleh pemain yang sudah terikat kontrak dan, akibatnya, melibatkan biaya transfer yang cukup besar, pemain mana saja yang berpotensi menjadi sorotan utama? GOAL memilih beberapa nama yang patut diperhatikan selama beberapa minggu ke depan...

  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Salma Paralluelo (Barcelona)

    Sebagian besar pemain bebas kontrak sudah direkrut hingga saat ini, namun masih ada satu nama besar yang belum terikat: Paralluelo. Berbeda dengan Putellas, Batlle, dan Leon, kepergian Paralluelo dari Barcelona tidak diumumkan sebelum akhir musim 2025-26, karena masa depannya masih belum pasti pada saat itu.

    Barca ingin mempertahankan pemain berusia 22 tahun ini, yang mencetak dua gol dalam kemenangan final Liga Champions atas Lyon pada Mei lalu, tetapi mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, karena sang penyerang menolak tawaran terakhir klub. Paralluelo kemudian juga menolak tawaran Chelsea bulan lalu karena The Blues tidak bersedia memenuhi tuntutan gajinya, yang menurut The Athletic melebihi £1 juta per tahun ($1,34 juta).

    Lalu, ke mana langkah pemain timnas Spanyol ini selanjutnya? Arsenal, London City, Lyon, dan Paris Saint-Germain semuanya dikaitkan dengan kepindahan pemain yang bisa bermain baik di sayap maupun sebagai penyerang tengah ini, yang telah bersinar di panggung-panggung besar dan memainkan peran vital dalam kemenangan Spanyol di Piala Dunia Wanita 2023.

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  • Elisabeth TerlandGetty

    Elisabeth Terland (Manchester United)

    Pemain yang kontraknya tinggal tersisa satu tahun selalu menjadi incaran utama di bursa transfer, terutama jika klub tidak yakin apakah akan memperpanjang kontraknya. Elisabeth Terland adalah contohnya. Meskipun menjadi pencetak gol terbanyak klub musim lalu, The Athletic melaporkan pada bulan Mei bahwa Man Utd sedang mempertimbangkan untuk menjual striker tersebut musim panas ini, jika ada tawaran yang tepat, karena klub lebih memilih menerima biaya transfer daripada membiarkannya hengkang secara gratis tahun depan.

    Terland menolak tawaran kontrak baru dari United pada bulan November, sebelum opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi diaktifkan pada bulan Januari. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemain internasional Norwegia itu ingin tetap bertahan, namun kesepakatan baru belum tercapai. Dampak dari kemungkinan hengkangnya Melvine Malard terhadap situasi Terland bisa jadi sangat signifikan. Kontrak Malard juga akan berakhir pada 2027, namun ia kini diperkirakan akan pindah ke Chelsea dengan biaya transfer yang signifikan, sehingga mengurangi opsi penyerang United.

    Terland telah mencetak 27 gol dalam 59 penampilan untuk United dan, menurut The Cutback, sedang menarik minat di bursa transfer musim panas ini.

  • Patri Guijarro Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Patri Guijarro

    Barcelona tentu tidak ingin kehilangan pemain kunci lainnya pada musim panas ini. Putellas, Leon, Batlle, dan Paralluelo telah hengkang, sehingga proses perekrutan pemain kini menjadi sorotan. Namun, jika Lyon berhasil mewujudkan keinginannya, sang juara Eropa itu akan kembali berduka atas kepergian seorang pemain lagi, karena tim yang dikalahkan Barca di final Liga Champions tersebut sedang mengupayakan kesepakatan untuk Patri Guijarro, menurut Mundo Deportivo.

    Kontrak Guijarro saat ini akan berakhir dalam waktu satu tahun lagi dan, menurut laporan tersebut, Lyon bersedia menguji teori bahwa Barca tidak ingin kehilangannya secara gratis dengan mengajukan tawaran rekor dunia untuk pemain yang secara luas dianggap sebagai gelandang bertahan terbaik di dunia. Beberapa klub terbesar di Inggris juga bersiap-siap.

    Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana perkembangan situasi ini, yang ingin diselesaikan Barcelona dengan perpanjangan kontrak.

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  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Romee Leuchter

    Dengan beberapa opsi penyerang tengah yang lebih menonjol dan mudah didatangkan kini sudah tidak tersedia di bursa transfer, seperti Shaw, Schroder, dan Kerr, terdapat beberapa penyerang yang masih terikat kontrak yang mungkin menjadi incaran pada jendela transfer musim panas ini, dengan Romee Leuchter sebagai yang terdepan di antara mereka.

    Sebagai pemenang Sepatu Emas Ligue 1 tahun lalu, setelah mencetak 18 gol dalam 20 penampilan untuk Paris Saint-Germain, Leuchter masih berusia 25 tahun dan karenanya memiliki potensi untuk berkembang lebih baik lagi, sementara ia sudah mencatatkan rekor mencetak gol yang fantastis selama masa baktinya di Ajax dan, kini, PSG.

    Vrouwen Voetbal Nieuws sebelumnya melaporkan bahwa Leuchter akan bergabung dengan Chelsea, di tengah minat dari Bayern Munich dan Manchester United. Namun, setelah kesepakatan Chelsea untuk Malard terungkap, situasinya berubah, dengan media yang sama kemudian melaporkan bahwa transfer Leuchter gagal karena PSG menaikkan harga permintaan menjadi €1 juta (£850.000/$1,14 juta). Sementara itu, The Athletic membantah hal tersebut, dengan mengklaim bahwa Malard adalah satu-satunya penyerang yang menjadi incaran Chelsea dalam beberapa pekan terakhir.

    Bagaimanapun juga, klub asal Paris tersebut kini dikabarkan berencana memperpanjang kontrak Leuchter, sementara Vrouwen Voetbal Nieuws melaporkan bahwa klub-klub di Inggris dan Amerika Serikat menawarkan opsi alternatif kepada sang pemain.

  • Mayra Ramirez Chelsea women 2025-26Getty Images

    Mayra Ramirez

    Meskipun absen sepanjang musim 2025-26 akibat cedera otot paha belakang, Mayra Ramirez telah beberapa kali dikaitkan dengan Real Madrid sejak awal tahun ini. ESPN melaporkan hal tersebut pada bulan Maret, dengan menyebutkan bahwa klub tersebut sangat berminat untuk merekrut Ramirez, yang kontraknya di Chelsea akan berakhir pada 2028. Sebulan kemudian, ESPN melaporkan bahwa Real Madrid telah memulai pembicaraan dengan Chelsea terkait transfer pemain timnas Kolombia tersebut.

    Sejak saat itu, Las Blancas telah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan penyerang tengah lain, yaitu bintang muda Schroder, dengan biaya transfer yang tampaknya menjadi yang terbesar kedua dalam sejarah sepak bola wanita. Apakah ini berarti berakhirnya minat mereka terhadap Ramirez? Kemungkinan besar demikian, mengingat dana yang pasti dibutuhkan karena sisa durasi kontrak Ramirez, fakta bahwa Chelsea telah membayar biaya transfer yang cukup besar untuknya hanya dua tahun lalu, serta kenyataan bahwa The Blues tidak memiliki kedalaman skuad yang memadai di posisi penyerang tengah.

    Namun, tidak akan terlalu mengejutkan jika Real kembali mengejar pemain yang jelas-jelas mereka sukai, terutama jika perekrutan Schroder merupakan indikasi komitmen yang lebih besar untuk meraih kesuksesan bagi tim wanita mereka.

  • Klara Buhl Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Klara Buhl

    Setelah sebelumnya menjadi sorotan Barcelona, apakah Klara Buhl akan kembali masuk dalam radar Blaugrana musim panas ini? Pemain timnas Jerman ini hanya memiliki sisa kontrak satu tahun di Bayern Munich dan sebelumnya pernah menyatakan bahwa dirinya "bangga" karena klub sekelas Barca ingin merekrutnya. Bahkan, pemenang Ballon d'Or tiga kali, Aitana Bonmati, sempat mengatakan dalam sebuah wawancara musim lalu bahwa Buhl adalah salah satu pemain yang ingin ia lihat bergabung dengan klub Catalan tersebut.

    Dengan hengkangnya Paralluelo, tidak akan mengejutkan jika Barca kembali menunjukkan minat, asalkan mereka memang memiliki kemampuan finansial untuk merekrut Buhl pada musim panas ini, daripada menunggu hingga ia menjadi pemain bebas transfer setahun lagi.

    Jika hal itu tidak terjadi — dan memang tidak terjadi tahun lalu — maka Barcelona bisa saja kalah dalam perburuan pemain yang telah lama mereka kagumi. Bakat Buhl bukanlah rahasia lagi. Dia adalah salah satu pemain sayap terbaik di dunia dan usianya baru 25 tahun. Man City, Chelsea, dan Arsenal sebelumnya telah dikaitkan dengannya, begitu pula klub-klub papan atas di AS dan Prancis.

  • Ella Toone Manchester United 2025-26-WSLGetty

    Ella Toone

    Rasanya aneh membayangkan Ella Toone bermain untuk klub selain Man Utd, namun dengan sisa kontrak hanya satu tahun lagi, hal itu merupakan kemungkinan yang sangat nyata.

    Seperti tiga pemain lainnya, kontrak Toone semula akan berakhir musim panas ini, tetapi Setan Merah mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun pada Januari lalu, dengan pelatih kepala Marc Skinner mengatakan saat itu: "Hal ini memberi kedua belah pihak ruang untuk berdiskusi menjelang akhir kontrak dan memberi waktu untuk menegosiasikan kontrak baru yang potensial. Hal ini memang sudah direncanakan sejak awal untuk keempat pemain ini, jadi kami kini terus melakukan pembicaraan dengan mereka di belakang layar. Mereka telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kami dan klub akan terus berusaha mencari solusi untuk perpanjangan kontrak lebih lanjut, semoga untuk mereka semua."

    Enam bulan berlalu dan belum ada perkembangan apa pun — setidaknya hingga saat ini. Ketika ditanya tentang masa depannya pada bulan Juni, saat sedang bertugas bersama timnas Inggris, Toone mengatakan: “Jelas sekarang saatnya untuk berdiskusi. Saya hanya tahu bahwa saya harus mengambil keputusan tentang apa yang terbaik bagi saya.”

    Gelandang serang ini telah menjadi pemain yang luar biasa bagi United, klub yang telah ia dukung sepanjang hidupnya, tempat ia meniti karier dari akademi muda dan kembali pada 2018, saat tim utama dibentuk kembali. Namun, ia merasa peluang untuk meraih trofi dan bermain secara konsisten di Liga Champions masih terbatas. Mungkinkah itu menjadi alasan untuk mencari klub lain? Atau akankah ia tetap bertahan untuk mendorong proyek ini lebih jauh dalam upaya mencapai titik di mana klub ini menjadi penantang yang konsisten? Akan sangat menarik untuk melihat apakah ada minat yang muncul musim panas ini, mengingat Toone masih berusia 26 tahun dan pasti akan menjadi target yang menarik bagi banyak pihak.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Kerolin

    Barcelona telah melepas banyak pemain bintang musim panas ini. Putellas, Leon, Batlle, dan Paralluelo semuanya telah berpamitan, dengan kebutuhan untuk memperkuat lini serang menjadi prioritas utama, mengingat hilangnya kontribusi gol dari Putellas dan Paralluelo. Perpanjangan kontrak Caroline Graham Hansen, yang diumumkan pada pertengahan Juli, cukup membantu, begitu pula dengan perekrutan Kerolin.

    Bintang Man City ini baru pindah ke Inggris pada Januari lalu, namun kedua klub dilaporkan sedang bekerja sama untuk menyelesaikan transfer tersebut, menurut ge. Jika terwujud, transfer ini akan memakan biaya rekor klub bagi Barca, melampaui biaya yang dibayarkan untuk bintang Lionesses, Keira Walsh, pada tahun 2022.

    Jika kesepakatan tersebut tidak terwujud — yang tidak akan mengejutkan mengingat Barcelona dilaporkan tidak mampu memenuhi klausul pelepasan dalam kontrak sang pemain — atau jika prosesnya memakan waktu cukup lama, apakah ada kemungkinan tim lain akan merebut Kerolin? Bagaimanapun juga, dia adalah pemain papan atas yang memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan. Awalnya tidak diharapkan bahwa dia akan tersedia di bursa transfer musim panas ini, tetapi dengan kenyataan bahwa dia memang tersedia, hal itu bisa memicu minat lebih lanjut.

  • Vanessa Fudalla Bayer Leverkusen Women 2025-26Getty Images

    Vanessa Fudalla

    Hanya dua pemain yang secara langsung terlibat dalam lebih banyak gol di Frauen-Bundesliga daripada Vanessa Fudalla: Buhl, bintang Bayern Munich yang menarik minat Barcelona, dan Cerci, yang telah memastikan kepindahannya dari Hoffenheim ke Arsenal pada musim panas ini.

    Soal gol, hanya Cerci, Pernille Harder, dan Larissa Muhlhaus yang mencetak lebih banyak gol daripada Fudalla, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini Bayer Leverkusen. Harder adalah salah satu pemain terbaik di dunia, sedangkan Muhlhaus, yang berusia 23 tahun, berhasil pindah ke Eintracht Frankfurt dengan kontrak tiga tahun pada bulan April lalu berkat pencapaiannya meraih Sepatu Emas dengan 17 gol.

    Apakah pindah klub akan menjadi pilihan bagi Fudalla setelah musim gemilangnya ini? Bagaimanapun, ini bukanlah prestasi sesaat dari pemain berusia 24 tahun tersebut. Saat masih remaja, ia berhasil pindah ke Bayern Munich dan tampil gemilang sebagai pencetak gol di tim cadangan, sebelum bergabung dengan Jena untuk mendapatkan pengalaman di tim utama saat berusia 17 tahun. Setahun kemudian, ia pindah ke RB Leipzig dan mencetak 63 gol dalam 95 penampilan liga, termasuk 20 gol dalam 42 pertandingan di kasta tertinggi, yang membawanya pindah ke Leverkusen musim panas lalu.

    Namun, Fudalla hanya menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub tersebut, yang ia bantu finis di peringkat kelima Bundesliga musim lalu. Leverkusen pasti akan sangat berminat untuk memperpanjang kontrak tersebut, tetapi akan mengejutkan jika tidak ada klub lain yang bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya.

  • Jennifer Echegini PSG Women 2025-26Getty Images

    Jennifer Echegini

    Pada bulan Januari lalu, sepertinya Jennifer Echegini akan pindah klub. Di tengah upaya mempertahankan gelar WSL yang ternyata sangat mengecewakan, Chelsea sangat ingin menambah kualitas pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan ke dalam skuad mereka pada bursa transfer musim dingin, dan perhatian mereka tertuju sepenuhnya pada gelandang serba bisa PSG tersebut. Namun, klub asalnya tidak bersedia melepasnya, meskipun The Blues telah mengajukan beberapa tawaran.

    Lalu, apakah Chelsea akan menghidupkan kembali minat tersebut pada jendela transfer kali ini? Kontrak Echegini hanya tersisa satu tahun lagi, dan jika PSG yakin dia tidak akan menandatangani kontrak baru, maka mendapatkan biaya transfer darinya musim panas ini kemungkinan akan lebih disukai daripada kehilangan dia secara gratis setahun kemudian. The Blues juga membutuhkan tambahan pemain serang, terutama setelah musim dengan jumlah gol terendah dalam tujuh tahun terakhir.

    Mengingat situasi kontraknya dan kualitasnya yang tak diragukan lagi, Echegini kemungkinan besar juga akan menjadi incaran klub-klub lain. Jika ia tidak pindah sebelum Piala Afrika Wanita, yang akan dimulai akhir bulan ini, penampilannya bersama Nigeria bisa saja semakin menaikkan harganya dan meningkatkan minat klub-klub lain terhadapnya.