Ella Toone, Salma Paralluelo, dan 10 bintang sepak bola wanita yang masih berpotensi pindah klub selama jendela transfer musim panas 2026 yang penuh gejolak

Rasanya aneh membayangkan Ella Toone bermain untuk klub selain Man Utd, namun dengan sisa kontrak hanya satu tahun lagi, hal itu merupakan kemungkinan yang sangat nyata.

Seperti tiga pemain lainnya, kontrak Toone semula akan berakhir musim panas ini, tetapi Setan Merah mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun pada Januari lalu, dengan pelatih kepala Marc Skinner mengatakan saat itu: "Hal ini memberi kedua belah pihak ruang untuk berdiskusi menjelang akhir kontrak dan memberi waktu untuk menegosiasikan kontrak baru yang potensial. Hal ini memang sudah direncanakan sejak awal untuk keempat pemain ini, jadi kami kini terus melakukan pembicaraan dengan mereka di belakang layar. Mereka telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kami dan klub akan terus berusaha mencari solusi untuk perpanjangan kontrak lebih lanjut, semoga untuk mereka semua."

Enam bulan berlalu dan belum ada perkembangan apa pun — setidaknya hingga saat ini. Ketika ditanya tentang masa depannya pada bulan Juni, saat sedang bertugas bersama timnas Inggris, Toone mengatakan: “Jelas sekarang saatnya untuk berdiskusi. Saya hanya tahu bahwa saya harus mengambil keputusan tentang apa yang terbaik bagi saya.”

Gelandang serang ini telah menjadi pemain yang luar biasa bagi United, klub yang telah ia dukung sepanjang hidupnya, tempat ia meniti karier dari akademi muda dan kembali pada 2018, saat tim utama dibentuk kembali. Namun, ia merasa peluang untuk meraih trofi dan bermain secara konsisten di Liga Champions masih terbatas. Mungkinkah itu menjadi alasan untuk mencari klub lain? Atau akankah ia tetap bertahan untuk mendorong proyek ini lebih jauh dalam upaya mencapai titik di mana klub ini menjadi penantang yang konsisten? Akan sangat menarik untuk melihat apakah ada minat yang muncul musim panas ini, mengingat Toone masih berusia 26 tahun dan pasti akan menjadi target yang menarik bagi banyak pihak.