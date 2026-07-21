Ella Toone, Salma Paralluelo, dan 10 bintang sepak bola wanita yang masih berpotensi pindah klub selama jendela transfer musim panas 2026 yang penuh gejolak

Sebagian besar pemain bebas kontrak kini telah direkrut, dengan Arsenal khususnya tampil gemilang di bursa transfer tersebut dengan mendatangkan Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, dan Geraldine Reuteler—yang, ditambah dengan kedatangan Lisa Baum, menjanjikan jendela transfer yang sangat baik bagi The Gunners.
London City Lionesses juga benar-benar menarik perhatian saat klub ini berusaha untuk terus maju dan merebut posisi-posisi teratas di Women's Super League. Putellas, Earps, Mapi Leon, dan Nicole Anyomi semuanya bergabung secara gratis, sementara Kadidiatou Diani didatangkan dengan biaya transfer sebagai pelengkap.
Namun, sebagian besar tim masih memiliki banyak posisi yang perlu diisi dalam skuad mereka, dengan beberapa klub besar yang sejauh ini relatif tidak terlalu aktif. Barcelona, juara Eropa bertahan, harus bekerja keras setelah melepas empat bintang utama tim utama, termasuk Putellas; Chelsea sedang mencari penyerang tengah baru, setelah melepas Kerr dan Catarina Macario, serta ditolak oleh Khadija Shaw, Felicia Schroder, dan Salma Paralluelo; sementara Manchester United membutuhkan jendela transfer yang besar setelah mengecewakan finis di luar zona Liga Champions musim lalu.
Jadi, saat kita memasuki fase jendela transfer yang kemungkinan besar akan diisi oleh pemain yang sudah terikat kontrak dan, akibatnya, melibatkan biaya transfer yang cukup besar, pemain mana saja yang berpotensi menjadi sorotan utama? GOAL memilih beberapa nama yang patut diperhatikan selama beberapa minggu ke depan...